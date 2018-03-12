كلمة الحق

على كل انسان منا إن يتمعن جيدا في حديث رسول الله وان يجعله بين عينيه وفي قلبه في كل معاملاته مع الناس وان لا يخشى احدا او لومة احد او من يخسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحقرن أحدكم نفسه، قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمراً لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله –عز وجل- له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيّ كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى"

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يمنعنَّ أحدكم رهبةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجلٍ ولا يباعد من رزق، أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم "