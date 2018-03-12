السلام عليكم

كلمات أعجبتني

اذا جاءك المهموم /أنصت

واذا جاءك المعتدر /أصفح

واذا قصدك المحتاج /أنفق

ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك أية

كل شئ حولنا يرحل ويغيب إلا الخير يضل مغروسا في النفوس هنيئا لمن يزرع الخير الطيب بين الناس/ اجعل من يرك أن يدعو لمن يرك

نقاء في القلب ليس غباء إنما فطرة يميز الله بها من أحب



اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا