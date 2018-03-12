فائدة

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
17
الإعجابات
26
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
كلمات أعجبتني
اذا جاءك المهموم /أنصت
واذا جاءك المعتدر /أصفح
واذا قصدك المحتاج /أنفق
ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك أية
كل شئ حولنا يرحل ويغيب إلا الخير يضل مغروسا في النفوس هنيئا لمن يزرع الخير الطيب بين الناس/ اجعل من يرك أن يدعو لمن يرك
نقاء في القلب ليس غباء إنما فطرة يميز الله بها من أحب

اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,223
الإعجابات
18,573
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وأثابك الجنة والأجر والثواب
وجعله لك في ميزان حسناتك
ننتظر جديدك العطر بفارغ الصبر
مــوفــقــيــن يــا ربــ
 
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