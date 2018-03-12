× بين المتدينة، بين المتكبرة، حتى بين الجميلة × كيـف تختار×

السلام عليكم

وشكرا أخي على الموضوع



وأنا صراحة معك في جزء من الموضوع ولست معك في جزء آخر



الشي لي حبيتو في الموضوع أنو الدنيا ولات صعيبة وولا الحرام سهل كلي شربة ماء



على هادي ولا كل شخص يطلب العفاف يخاف إذا رايح يكمل حياتو مع من يستحق ولالا يعني يلقى صعوبة في اختيار



الشخص المناسب، ولما نقولو شخص يطلب العفاف راني نتكلم على المرأة والرجل معا وهنا نرجع للجزء لي أنا ضدو



في موضوعك وهو إظهار الرجل على أنه البشر الوحيد الشريف على الأرض بينما النساء هوما لي فيهم الشك وفاسدين



ربما نتفهم طريقة طرحك للموضوع بما أنك رجل تكلمت على لسان الرجال وخليت المرأة على جنب ولكن حتى المرأة



راهي تعاني صراحة، أنا وحدة من الناس نقولها بكل صراحة ولات كلمة زواج تخوفني وماعدتش ندير لامان في أي شخص



ومانقدرش نتخيل نكون مع إنسان ونحط فيه ثقة من غير والديا غير من القصص لي نسمع فيهم ويوجعو القلب



تسمع عن الخيانة وعن رجال لعبوها مسلمين وكي تزوجو بيهم لقاوهم عندهم ديانات خلاف وخلي وخلي ما خفي أعظم



على هادي أنا نأكد أنو الانسان ولا صعب باه يلقى نصفو الثاني ويكون يستحق ولكن هنا نرجعو للاستخارة، كذلك كاين



الدعاء والاستغفار إذا الرجل أو المرأة لي مقبلين على الزواج كانو ناس ملاح وطيبين وناويين الخير ربي يسهلهم ويبعتلهم



لي يستحقوه واذا ربي بعتلهم ناس فاسدين يمكن لحكمة منو بالاك الانسان هادا تقي وبعتلو ربي انسان غير صالحة



غير باه تتهدا على يدو والعكس صحيح إمرأة تقية وصالحة وتتزوج برجل فاسد بالاك باه تهديه وترجعو للطريق الصحيح



يعني الانسان يسلم أمرو لربي ويتوكل عليه وربي والله مستحيل يخيبو، كذلك الشي التاني لي ربما ماوافقتش



عليه في موضوعك هو أنك أشرت إلى أن المرأة المحجبة مرأة سيئة ولي ماش محجبة مليحة يمكن صح هكا وكذلك يمكن العكس



والحجاب لا علاقة له صح ولكن الحجاب فرض على كل إمرأة مسلمة والجزاء تاعو وحدو بعيدا عن أخلاق المرأة وشخصيتها



على هادي ماش كل محجبة عفيفة وماش كل غير محجبة عفيفة وماش شرط محجبة فيها العيب يسما كامل المحجبات هكاك



لأنو لحقنا لزمن يعيبو لي ظاهرها مليح وباطنها سيء ويمجدو لي سيئة ظاهرا وباطنا، هوما فيزوج غالطين وربي يهديهم



ولكن راهم خرجو فئات من الناس يقولك انا نشرب الخمر بصح قلبي بيض على لي يلعبها يصلي ويصوم ويصدق، ووحدة تقولك



انا نلبس لباس فاضح لكن قلبي مليح خير من المتجلببة على هادي ماحبيتش النقطة هاديك في موضوعك باه مانعطيوش فرصة



لاصحاب القلوب المريضة أنو يتكلمو ولا يمجدو الحرام بحجة "أنا خارجها مباشرة" المهم ربي يهدينا جميعا



أما فيما يخص أن الرجل لم يعد يفرق بين الجميلة والقبيحة والمتكبرة والمغرورة والله يا أخي مع كل احتراماتي نرجع اللوم على الرجل



يشوف وحدة عادية بدون مساحيق التجميل وشكلها جميل ويدخل القلب يروح يجري ولا لي صابغة شعرها وووجها معمر ماكياج



ومن بعد يقولك الماكياج خداع المومنين لا الماكياج خداع الاغبياء، علاه تخير وحدة مدايرة ماسك على وجها ومن بعد تقول تخدعت



والله يا أخي باه نقولهالك نص رجال اليوم لي يشتكيو من نقص المرأة الطيبة والصالحة غير نصهم تعرضو عليهم بنات فاميليا



وحشمة وتربية ورفضو وراحو ورا لي لا حشمة لا والو ويقولك ليست جميلة وكي يدي الجميلة "في نظرو" يقولك خدعتني بالماكياج



كاين تناقض كبير، واش نقولو غير ربي يرزق كل شخص ناوي الحلال بلي تناسبو وكذلك كل طفلة ناوية الحلال ربي يرزقها بلي يناسبها



لأنو في النهاية حتى هاديك البنت لي فاسدة فسدها راجل وفي الأخير تلقاه يحوس على بنت العائلة



تحياتي​