× بين المتدينة، بين المتكبرة، حتى بين الجميلة × كيـف تختار×

HAMZA USMA
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السلام عليكم ورحمة الله ..
الزواج نصف الدين، أليس كذلك؟؟
وليس من العيب أن يبقى الإنسان عازبا .. إلا أنه من المستحسن أن يتزوج بالمرأة الصالحة..،،
لكن:
من هي المرأة الصالحة؟؟
لم يعد يمكننا التمييز بين الصالحة والطالحة..،، بين المحافظة والفاحشة..،، بين المتكبرة والمغرورة..،، حتى بين الجميلة و القبيحة..،،
فقد اختلطت الأنساق ولم يعد بإمكاننا أن نميز أي شيء..،،
أعرف شخصا تزوج فتاة اعتقادا منه أنها عذراء..،،
من رأى تلك الفتاة سيقول أنها "بنت ناس"..،،
لكن، ما خفي كان أعظم فاصطدم الرجل المسكين بواقع مرير..،،
ترى فتاة غير محتجبة لكنها أفضل بكثير من المحتجبة التي تظهر أنها محافظة..،،
فكيف لكم إختيار المرأة الصالحة؟؟
ماهي معايير المحدد فالإختيار ؟؟
مسآآآحة للنقااااش ♥