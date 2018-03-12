نعمات 1000
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 فيفري 2018
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السلام عليكم
قال الامام الألباني رحمه الله تعالى
يغنيك عن الدنيا مصحف شريف /وبيت لطيف/ ومتعا خفيف/ وكوبا من الماء ورغيف
وتوبا نطيف/ العزلة مملكة الأفكار / الدواء في صيدلية الأذكار وإذا أصبحت طائعا
لربك وأنت أمنا ورضا بكسبك فقد حصلت على السعادة / ونالت الزيادة / وأعلم أن الدنيا خدعة لا تساوى هم ساعة اجعلها لربك طاعة /
أتحزن لأجل الدنيا الفانية /أنسيت الجنان والقطوف الدانية/ أتطيق والله ربك
أتبكي والله حسبك /الحزن يرحل بسجد والهم يرحل بدعوة
اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا / الاهم يسر أمر كل معسر
قال الامام الألباني رحمه الله تعالى
يغنيك عن الدنيا مصحف شريف /وبيت لطيف/ ومتعا خفيف/ وكوبا من الماء ورغيف
وتوبا نطيف/ العزلة مملكة الأفكار / الدواء في صيدلية الأذكار وإذا أصبحت طائعا
لربك وأنت أمنا ورضا بكسبك فقد حصلت على السعادة / ونالت الزيادة / وأعلم أن الدنيا خدعة لا تساوى هم ساعة اجعلها لربك طاعة /
أتحزن لأجل الدنيا الفانية /أنسيت الجنان والقطوف الدانية/ أتطيق والله ربك
أتبكي والله حسبك /الحزن يرحل بسجد والهم يرحل بدعوة
اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا / الاهم يسر أمر كل معسر