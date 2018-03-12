السلام عليكم

قال الامام الألباني رحمه الله تعالى

يغنيك عن الدنيا مصحف شريف /وبيت لطيف/ ومتعا خفيف/ وكوبا من الماء ورغيف

وتوبا نطيف/ العزلة مملكة الأفكار / الدواء في صيدلية الأذكار وإذا أصبحت طائعا

لربك وأنت أمنا ورضا بكسبك فقد حصلت على السعادة / ونالت الزيادة / وأعلم أن الدنيا خدعة لا تساوى هم ساعة اجعلها لربك طاعة /

أتحزن لأجل الدنيا الفانية /أنسيت الجنان والقطوف الدانية/ أتطيق والله ربك

أتبكي والله حسبك /الحزن يرحل بسجد والهم يرحل بدعوة

اللهم اجعلنا ممن تحب وترضا / الاهم يسر أمر كل معسر