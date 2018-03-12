تصاميم حصرية للمة الجزائرية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1

12346.gif

أهلاً بي بينكم في هذا القسم الرائع ومع أول مشاركة لي فيه
أقدم لكم بعض تصاميمي المتواضعة
والتي أتمنى أن تنال إعجابكم


التصميم الأول

taaier.gif

البرنامج المستخدم هو PHOTOSHOP CC

ولقد حملت البرنامج من موضوع @طائر الخير
تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014

وبهذا التصميم إستخدمت صورتين

وقمت بتحميل تلك المؤثرات من موضوع @الورد الأحمر
تأثيرات فلاشية للفوتوشوب

hqdefault.jpg

7157e37d0d1bc68.jpg

...

التصميم الثاني ..

jannah.gif

إستخدمت صورتين
ومؤثرات متحركة

1111.png

66tCD28.png


والتصميم الثالث ..

ant.gif

إستخدمت صورة واحدة
وقمت بصنع ذاك الضوء المتحرك بالفوتشوب

أتمنى أن تكون تصاميمي البسيطة قد نالت إعجابكم
وإن شاء الله لن يكون موضوعي الأخير

في أمان الله
 

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,258
الإعجابات
48,429
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يا سلاااام يهبلو الله يبارك :love:
هذا هو النوع من التصاميم لي نحبو والله
يكون بسيط وفيه صور جميلة وهادئة
وكلمات راقية تنطبق على الصور المختارة
ماشاء الله تصاميم تحفة :giggle:
يعطيك الصحة حبيبتي سكون مبدعة أنتِ
وعندي ليك فكرة علاه ماتستخدميش صورك
التي سبق والتقطتها في تصاميمك لأنو صورك الملتقطة
بعدستك كذلك رائعة وتستحق أن تكون تصميم
وأتمنى لكِ كل التوفيق غاليتي
تحياتي​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,500
الإعجابات
41,521
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم حبيبتي سكون
الله يبارك مشاء الله عمل رووعة
أحببت جدا اعمالك الجميلة
يسلمو
 
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
1 نوفمبر 2017
المشاركات
740
الإعجابات
1,375
النقاط
51
العمر
32
الإقامة
المانيا
الجنس
أنثى
#5
ماشاء الله عليك حبيبتي دائما متألقة
صور جميلة والعبرات مثل البلسم على القلب يعطيك الصحة
 
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