تصاميم حصرية للمة الجزائرية

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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أهلاً بي بينكم في هذا القسم الرائع ومع أول مشاركة لي فيه
أقدم لكم بعض تصاميمي المتواضعة
والتي أتمنى أن تنال إعجابكم
التصميم الأول
البرنامج المستخدم هو PHOTOSHOP CC
ولقد حملت البرنامج من موضوع @طائر الخير
تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014
وبهذا التصميم إستخدمت صورتين
وقمت بتحميل تلك المؤثرات من موضوع @الورد الأحمر
تأثيرات فلاشية للفوتوشوب
...
التصميم الثاني ..
إستخدمت صورتين
ومؤثرات متحركة
والتصميم الثالث ..
إستخدمت صورة واحدة
وقمت بصنع ذاك الضوء المتحرك بالفوتشوب
أتمنى أن تكون تصاميمي البسيطة قد نالت إعجابكم
وإن شاء الله لن يكون موضوعي الأخير
في أمان الله
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