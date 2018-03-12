تصاميم حصرية للمة الجزائرية

السلام عليكميا سلاااام يهبلو الله يباركهذا هو النوع من التصاميم لي نحبو واللهيكون بسيط وفيه صور جميلة وهادئةوكلمات راقية تنطبق على الصور المختارةماشاء الله تصاميم تحفةيعطيك الصحة حبيبتي سكون مبدعة أنتِوعندي ليك فكرة علاه ماتستخدميش صوركالتي سبق والتقطتها في تصاميمك لأنو صورك الملتقطةبعدستك كذلك رائعة وتستحق أن تكون تصميموأتمنى لكِ كل التوفيق غاليتيتحياتي​