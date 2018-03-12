أختي .. هذا ركنك الهادئ فلا تهجريه.

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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بسم الله
والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
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أخواتي .. حبيباتي في الله
لايوجد شيئ أصعب من البداية وكل الذي بعدها سهل ...
اشتقت إليكن يا من أحببت أرواحكن الطاهرة
ودخولها هذا الركن --أكبردليل
كانت أكبر سعادة لي هي إشرافي على هذا الركن الذي توعدت أن أقدم له الأفضل والأروع دائما ، ولكن حال بيني وبين وعدي ضروف... هذا لا يعني أني نسيتكم ، بل والله كنت أقرأ وأرى حضوركن بانتظام..
الآن عدت إليكن وهنا يدا بيد لأجل أن ننهض بهذا الركن القيم والراقي وبالمنتدى ككل ، ستكون الإنطلاقة والمساعدة منكم وإليكم ..
وسأعوضكن على مافات بإذن المولى عزوجل
أختكم في الله :سعاد (دعاء الجنات)
والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
---------------------
أخواتي .. حبيباتي في الله
لايوجد شيئ أصعب من البداية وكل الذي بعدها سهل ...
اشتقت إليكن يا من أحببت أرواحكن الطاهرة
ودخولها هذا الركن --أكبردليل
كانت أكبر سعادة لي هي إشرافي على هذا الركن الذي توعدت أن أقدم له الأفضل والأروع دائما ، ولكن حال بيني وبين وعدي ضروف... هذا لا يعني أني نسيتكم ، بل والله كنت أقرأ وأرى حضوركن بانتظام..
الآن عدت إليكن وهنا يدا بيد لأجل أن ننهض بهذا الركن القيم والراقي وبالمنتدى ككل ، ستكون الإنطلاقة والمساعدة منكم وإليكم ..
وسأعوضكن على مافات بإذن المولى عزوجل
أختكم في الله :سعاد (دعاء الجنات)