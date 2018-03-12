أختي .. هذا ركنك الهادئ فلا تهجريه.

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
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الإعجابات
7,710
النقاط
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الجنس
أنثى
#1
بسم الله
والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
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أخواتي .. حبيباتي في الله
لايوجد شيئ أصعب من البداية وكل الذي بعدها سهل ...
اشتقت إليكن يا من أحببت أرواحكن الطاهرة
ودخولها هذا الركن --أكبردليل

كانت أكبر سعادة لي هي إشرافي على هذا الركن الذي توعدت أن أقدم له الأفضل والأروع دائما ، ولكن حال بيني وبين وعدي ضروف... هذا لا يعني أني نسيتكم ، بل والله كنت أقرأ وأرى حضوركن بانتظام..

الآن عدت إليكن وهنا يدا بيد لأجل أن ننهض بهذا الركن القيم والراقي وبالمنتدى ككل ، ستكون الإنطلاقة والمساعدة منكم وإليكم ..
وسأعوضكن على مافات بإذن المولى عزوجل

أختكم في الله :سعاد (دعاء الجنات)
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,500
الإعجابات
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1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي سعاد
اهلا بك مجددا في هذا القسم
نورتي
ان شاء الله سنعمل قصارى جهدنا من أجل النهوض بهذا القسم الرائع
بالتوفيق
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,011
الإعجابات
7,710
النقاط
641
الجنس
أنثى
#3
أهلا غاليتي ، والله قلبي معكم طيلة هذه المدة وان شاء الله سنكون يدا بيد ، والشكر لك أسماء فأنت نشيطة ووفية حفظك الله .
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,500
الإعجابات
41,521
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
قال دعاء الجنات:
أهلا غاليتي ، والله قلبي معكم طيلة هذه المدة وان شاء الله سنكون يدا بيد ، والشكر لك أسماء فأنت نشيطة ووفية حفظك الله .
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العفو غاليتي بارك الله فيك على روحك الطيبة
انا هنا من اجل ان ننهظ بهذا القسم
 
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