أختي .. هذا ركنك الهادئ فلا تهجريه.

بسم الله

والحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله

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أخواتي .. حبيباتي في الله

لايوجد شيئ أصعب من البداية وكل الذي بعدها سهل ...

اشتقت إليكن يا من أحببت أرواحكن الطاهرة

ودخولها هذا الركن --أكبردليل

كانت أكبر سعادة لي هي إشرافي على هذا الركن الذي توعدت أن أقدم له الأفضل والأروع دائما ، ولكن حال بيني وبين وعدي ضروف... هذا لا يعني أني نسيتكم ، بل والله كنت أقرأ وأرى حضوركن بانتظام..

الآن عدت إليكن وهنا يدا بيد لأجل أن ننهض بهذا الركن القيم والراقي وبالمنتدى ككل ، ستكون الإنطلاقة والمساعدة منكم وإليكم ..

وسأعوضكن على مافات بإذن المولى عزوجل