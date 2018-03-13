تطبيقات وحلول تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع إقتراب إمتحانات شهادة التعليم المتوسط Bem 2018

سوف أنشر لكم كل يوم مواضيع هامة وتطبيقات مرفقة بالحلول لتعم الفائدة لدى جميع التلاميذ المقبلين على هذه الشهادة

وإن شاء الله تستفيدو منها

في موضوعي هذا وضعت لكم تطبيقات مرفقة بالحلول لكي تتعودا على حل المواضيع بالدربة والتمرن يوميا

لتكونوا أكثر إستعدادا يوم الإمتحانات وفقكم الله

تحياتي وحي القلم