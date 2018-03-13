تطبيقات وحلول تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط

وحي القلم
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع إقتراب إمتحانات شهادة التعليم المتوسط Bem 2018
سوف أنشر لكم كل يوم مواضيع هامة وتطبيقات مرفقة بالحلول لتعم الفائدة لدى جميع التلاميذ المقبلين على هذه الشهادة
وإن شاء الله تستفيدو منها
في موضوعي هذا وضعت لكم تطبيقات مرفقة بالحلول لكي تتعودا على حل المواضيع بالدربة والتمرن يوميا
لتكونوا أكثر إستعدادا يوم الإمتحانات وفقكم الله
تحياتي وحي القلم
يتبع....