تطبيقات وحلول تحضيرا لشهادة التعليم المتوسط

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
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الإقامة
غليزان
#1



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع إقتراب إمتحانات شهادة التعليم المتوسط Bem 2018
سوف أنشر لكم كل يوم مواضيع هامة وتطبيقات مرفقة بالحلول لتعم الفائدة لدى جميع التلاميذ المقبلين على هذه الشهادة
وإن شاء الله تستفيدو منها
في موضوعي هذا وضعت لكم تطبيقات مرفقة بالحلول لكي تتعودا على حل المواضيع بالدربة والتمرن يوميا
لتكونوا أكثر إستعدادا يوم الإمتحانات وفقكم الله
تحياتي وحي القلم




















يتبع....


 
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