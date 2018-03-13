نظافة المفروشات من الاشياء الهامة والضرورية

دينا فوزي
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يجب علينا القيام باعمال النظافة للمفروشات والكنب
باستمرار لكى نستطيع المعيشة فى مكان نظيف وهادئ لكى تستطيع الابداع فى عملك
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