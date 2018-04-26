هذا وين سمعت الخبر ذبانة طاحت فالبحر

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بينما كنت ساهرة مع االدراسة :oops:الخاصةابلمعمارية الهندسة :geek: احتسي بعض الجغمات من فنجان قهوتي البارد:coffee: - ماشي فنجان @سكون الفجر - ثم دخلت موقع الاجتماعي للتواصل لاكسر الروتين فاخبرني اخي @hakim story ان اللمة قد عادت:eek::eek: ففرحت وحكمتني هيستيريا الفرحة:giggle: لأزف لكم تحيتي من حدث القلب كالعادة



بون رح نبدا بالتشويش انا اطالب باعادة هذاك الخط نسيت وسمو وثاني زيدو كبرولنا ف لي طاي تع الخط هذا مجاش قدي صغير ههه:LOL::LOL:
نحيــــــــــــــة للكل للكل للكل :love:

ادعو لي في صلاتكم
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

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#2
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#2
ههههه مبارك
انا كنت نقرا فالكلاصة حتى وصلني ميساج اللمة راهي رجعت ههخخ جربت ندخل من تم ومقدرتش لقيتها فالصيانة بدلت المتصفح بش دخلتلي
المهم بالبراكة علينا
وانا لا زلت اطالب بان يجعلو لون اللمة ورديا ههه
 
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