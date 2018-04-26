خالد سايغي
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تطبيق android "مواضيع و حلول حوليات البكالوريا فيزياء وحدة 4"
أقدم لكم تطبيق android "مواضيع و حلول حوليات البكالوريا فيزياء وحدة 4" خاصة بالوحدة الرابعة : تطور كميات المتفاعلات و النواتج خلال تحول كيميائي لجميع الشعب .
رابط التطبيق: https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.saighi.science.physics.bac.unit4
يحتوي التطبيق على كل ما يخص الوحدة الرابعة من مادة العلوم الفيزيائية مستوى ثالثة ثانوي من درس مفصل ، ملخصات ، بطاقات تقنية ، مكتسبات قبليةمراجعة لكل ما تحتاجه كمعارف لفهم هذا الدرس ، حوليات البكالوريا من 2008 إلى 2017 محلولة حلا مفصلا مرفق بسلم التنقيط الرسمي
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