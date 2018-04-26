تَجرُبَتي مَعَ~تَكثيف الشّعر~

Lovely ღ smile
:: عضو مَلكِي ::
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السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
كيراكم حنوناتي توحشتكم بزاف .. ان شا الله بخير و أموركم تمام
المهم شبح البنات الشعر الخفيف .. شخصيا جربت بزاف وصفات ماجابوش نتيجة معايا حتى تلاقيت بصحبتي عطاتني هاد الوصفة
والصراحة النتيجة هايلة .. عندي أسبوعين و أنا نستعمل فيها لقيت نتيجة .. وناوية نكمل معاها حتى نوصل للنتيجة المرغوبة
ما عنديش صور حصرية خاطر جربتها نشوف برك ماصورتش
نحتاجو .. زيت زيتون ،
خزامى جافة،
نعناع يابس،
وشوية عرعار يابس ثاني ..
في مقدار نصف كأس زيت زيتون نديرو مغرف كبيرة من كل مكون نحطوهم في وعاء زجاجي نخلوهم في الظلمة 24 ساعة مبعد نستعملوهم عادي
يعني ديري الزيت على فروة الرأس بحركات دائرية و تخليه ساعتين على الأقل مبعد تغسلي شعرك
♥ نتلاقاو في وصفة أخرى ♥
دعواتكم ~ سلآموو
كيراكم حنوناتي توحشتكم بزاف .. ان شا الله بخير و أموركم تمام
المهم شبح البنات الشعر الخفيف .. شخصيا جربت بزاف وصفات ماجابوش نتيجة معايا حتى تلاقيت بصحبتي عطاتني هاد الوصفة
والصراحة النتيجة هايلة .. عندي أسبوعين و أنا نستعمل فيها لقيت نتيجة .. وناوية نكمل معاها حتى نوصل للنتيجة المرغوبة
ما عنديش صور حصرية خاطر جربتها نشوف برك ماصورتش
نحتاجو .. زيت زيتون ،
خزامى جافة،
نعناع يابس،
وشوية عرعار يابس ثاني ..
في مقدار نصف كأس زيت زيتون نديرو مغرف كبيرة من كل مكون نحطوهم في وعاء زجاجي نخلوهم في الظلمة 24 ساعة مبعد نستعملوهم عادي
يعني ديري الزيت على فروة الرأس بحركات دائرية و تخليه ساعتين على الأقل مبعد تغسلي شعرك
♥ نتلاقاو في وصفة أخرى ♥
دعواتكم ~ سلآموو