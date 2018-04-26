تَجرُبَتي مَعَ~تَكثيف الشّعر~

Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#1
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,774
الإعجابات
21,036
النقاط
1,171
الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#1
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته

كيراكم حنوناتي توحشتكم بزاف :love: .. ان شا الله بخير و أموركم تمام (y)

المهم شبح البنات الشعر الخفيف o_O.. شخصيا جربت بزاف وصفات ماجابوش نتيجة معايا حتى تلاقيت بصحبتي عطاتني هاد الوصفة :eek:

والصراحة النتيجة هايلة;) .. عندي أسبوعين و أنا نستعمل فيها لقيت نتيجة .. وناوية نكمل معاها حتى نوصل للنتيجة المرغوبة:coffee:

ما عنديش صور حصرية خاطر جربتها نشوف برك ماصورتش :oops:

نحتاجو .. زيت زيتون ،

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خزامى جافة،

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نعناع يابس،

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وشوية عرعار يابس ثاني ..

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في مقدار نصف كأس زيت زيتون نديرو مغرف كبيرة من كل مكون نحطوهم في وعاء زجاجي نخلوهم في الظلمة 24 ساعة مبعد نستعملوهم عادي

يعني ديري الزيت على فروة الرأس بحركات دائرية و تخليه ساعتين على الأقل مبعد تغسلي شعرك

♥ نتلاقاو في وصفة أخرى ♥

دعواتكم ~ سلآموو
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#3
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,774
الإعجابات
21,036
النقاط
1,171
الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#3
قال صمت المشاعر:
السلام عليكم
بارك الله فيك اختي على هادي الوصفة
ساهلة ومكوناتها كامل كاينين
مشكوووورة
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و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العفو حنونتي ♥ و فيك بارك الله ♥
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,281
الإعجابات
48,512
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
هدهووودة هادا شحال ماشفتكش هنا تدوري
الحمد لله انو تجمعنا من جديد حبيبتي
المهم بالعودة للموضوع يعطيك الصحة على الوصفة
لكن هاد المكونات نلقاوهم عند لي يبيعو الاعشاب !
وشكرا حبيبتي على الموضوع ربي يهنيك
تحياتي​
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#5
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,774
الإعجابات
21,036
النقاط
1,171
الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#5
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
هدهووودة هادا شحال ماشفتكش هنا تدوري
الحمد لله انو تجمعنا من جديد حبيبتي
المهم بالعودة للموضوع يعطيك الصحة على الوصفة
لكن هاد المكونات نلقاوهم عند لي يبيعو الاعشاب !
وشكرا حبيبتي على الموضوع ربي يهنيك
تحياتي​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مريومتي توحشتك حنونتي ♥ كيراكي ؟

ربي يجمعنا في عالي الجنان .. واه حنونتي شريهم من عند العشاب ♥

العفو الزينة ربي يسترك
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,496
الإعجابات
41,514
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم حبيبتي هدهد
كيف حالك لباس ؟!
والله حتى انا راني نعاني من المشكل و حاليا راني نستعمل زيت ذيل الحصان اذا جابت نتيجة نخبركم ^^
يعطيك الصحة على النصيحة
نورتي
 
cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#9
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
3,998
الإعجابات
7,897
النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم يعطيك الصحة ختيتو 😍
ان شاء لله نجربها 😘😘
 
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