الأزرق الملكي
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أدهشني إطلالة ربيع يلف الدنيا بجماله الأخاذ
ينتزع لحاف البؤس ويقبل وجه المطر الذاهب
هناك على الأطراف ورود ترمم ما كسره الشتاء
وفي أرضه تتلهف القلوب إلى المرج الأخضر
وفوق بساطه تتطاير الأزهار البرية كلوحة سريالية
تنثر عبيرها المختلف المار عبر نسمات دافئة
ثارة تتصيد الأنوف المارة فيطيب الخاطر ابتهاجاً
و في الأفق سهام الشمس تنطلق وتخترق السحاب الصامت
فتزيل الملامح الباهتة على وجه الطبيعة
معزوفة أمل واعد تتقنها تغاريد الطيور
موسمنا هذا يعود فيه المهاجر بعد طول انتظار
و يستفيق السبات ليعلن موسم التزاوج
همسات وجدانية تطرق باب الجميع
وخلف العوالم الزهرية ابتسامة بدون شفاه
أجواء رشيقة تسابق الفراشات وتخاطب العمر
قائلة اغتنم الفرص فأنت بأمان .
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