ربيع يلف الدنيا

الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#1
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قسنطينة
#1


أدهشني إطلالة ربيع يلف الدنيا بجماله الأخاذ

ينتزع لحاف البؤس ويقبل وجه المطر الذاهب

هناك على الأطراف ورود ترمم ما كسره الشتاء

وفي أرضه تتلهف القلوب إلى المرج الأخضر

وفوق بساطه تتطاير الأزهار البرية كلوحة سريالية

تنثر عبيرها المختلف المار عبر نسمات دافئة

ثارة تتصيد الأنوف المارة فيطيب الخاطر ابتهاجاً

و في الأفق سهام الشمس تنطلق وتخترق السحاب الصامت

فتزيل الملامح الباهتة على وجه الطبيعة

معزوفة أمل واعد تتقنها تغاريد الطيور

موسمنا هذا يعود فيه المهاجر بعد طول انتظار

و يستفيق السبات ليعلن موسم التزاوج

همسات وجدانية تطرق باب الجميع

وخلف العوالم الزهرية ابتسامة بدون شفاه

أجواء رشيقة تسابق الفراشات وتخاطب العمر

قائلة اغتنم الفرص فأنت بأمان .

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
كلمات تشبه الربيع
حبيبي أنت يا صاحب الحس المرهف كحبات الفراولة هههههههههه
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
5 مارس 2014
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قسنطينة
#3
قال الامين محمد:
كلمات تشبه الربيع
حبيبي أنت يا صاحب الحس المرهف كحبات الفراولة هههههههههه
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السلام عليكم

الأجواء ممطرة مع الفيضانات يبدوا ان الشتاء عاد من جديد وقت البرتقال لا فرولة ولاهم يحزنون هههههههه

حقيقة ان مهما وصفنا جمال فصل الربيع سنقصر في حقه

أتمنى أن تعجبكم كلماتي المتواضعة

تسلم
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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20 سبتمبر 2009
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671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
يسرني أن أضع ختم التميز لخاطرة تبعث الأمل في الروح
يعجبني هذا القلم الأزرق حينما يكتب عن التفاؤل
راقتني خاطرتك أخي عصام
تقبل مروري
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
2,364
الإعجابات
6,785
النقاط
561
الإقامة
قسنطينة
#5
قال أم ياسمينdz:
يسرني أن أضع ختم التميز لخاطرة تبعث الأمل في الروح
يعجبني هذا القلم الأزرق حينما يكتب عن التفاؤل
راقتني خاطرتك أخي عصام
تقبل مروري
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السلام عليكم

مرحبا اختي ام ياسمين

شكرا على ختم التميز

منذ مدة لم اكتب شيئا ظننت اني فقدت مستوى قلمي

فعلا الربيع هو رمز للتفاؤل لان بعد العسر يأتي اليسر و البعد الشتاء يحل الربيع

يسرني ان ينال إعجابكم هذا النثر

تسلمي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#6
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أهلا أهلا أهلا بربيع اللمة وشاعرها مرهف الحس
كلمات تلامس القلوب وتطير بنا إلى لوحة زيتية من صنع القدير وهو الربيع
هذا الفصل الذي مهما قلنا فيه وصفا لا نوفيه حقه
لا فظ فوك أخي الكريم
بارك الله فيك
تقبل مروري مع احترامي وتقديري​
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
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الإعجابات
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قسنطينة
#8
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أهلا أهلا أهلا بربيع اللمة وشاعرها مرهف الحس
كلمات تلامس القلوب وتطير بنا إلى لوحة زيتية من صنع القدير وهو الربيع
هذا الفصل الذي مهما قلنا فيه وصفا لا نوفيه حقه
لا فظ فوك أخي الكريم
بارك الله فيك
تقبل مروري مع احترامي وتقديري​
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السلام عليكم

مرحبا أخي حلم كبير

فقط من يعيشون تفاصيل الأجواء سيشعرون بقيمة الوقت في هذا الفصل

لأن الربيع إذا فتح أبوابه يأتي معه كل الخير و الجمال

سررت باعجابك بهذا السكب من الكلمات

تسلم
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
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الإقامة
قسنطينة
#9
قال صفاءdz:
اهلا أخي الفاضل
صراحة اشتقنا لكلماتك وخواطرك
رائع ماكتبته وجميل ماخطته اناملك
عودة ميمونة للمة
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السلام عليكم

مرحبا اختي صفاء

هذا من ذوقك الرائع

ليت العام كله ربيع كي نشعر بالتفاؤل و الجمال في حياتنا

مشكورة على مرورك الجميل

تسلمي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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العمر
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم
مرّ وقت طويل على غيابك أخ عصام، نتمنى أن تكون كلّ أمورك بخير
وأن يكون مانع غيابك خير
والجميل أن اللمة عادت وعاد معها كلّ الغائبين ^^
كعادتكِ كلماتك ربيعية مزهرة مبهجة تنشر السعادة في النّفس
ألِفنا بساطة حروفك وجمالها في قسم البوح
وهاهي اليوم تعود لتزهر هذا القسم من جديد
موفق دائما في اختيار ما تكتب
وأتمنى لك مزيدا من التوفيق أخي
تحياتي
 
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