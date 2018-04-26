ربيع يلف الدنيا

قال الامين محمد: كلمات تشبه الربيع

حبيبي أنت يا صاحب الحس المرهف كحبات الفراولة هههههههههه إضغط للتوسيع...



السلام عليكم



الأجواء ممطرة مع الفيضانات يبدوا ان الشتاء عاد من جديد وقت البرتقال لا فرولة ولاهم يحزنون هههههههه



حقيقة ان مهما وصفنا جمال فصل الربيع سنقصر في حقه



أتمنى أن تعجبكم كلماتي المتواضعة



تسلم

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