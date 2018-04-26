موضوع متجدد | رســـالة بدون عنوان ✉

فكرة الموضــــــــوع ببساطة تتمحور حول رسالة بداخلك تريد ان ترسلها لشخص ما :

صديق .. حبيب .. أخ .. عدة أفراد ..الخ

لا يهم ان كان موجودا ها هنا و في الخارج او ربما في خيالك فقط هههه ( فارس أحلام مثلا )

بدون ذكر الشخص الذي ارسلت له هذه الرسالة

بدون ذكر الشخص الذي ارسلت له هذه الرسالة

آي شي يخطر على بآلك و ترغب بالإفصاح عنه في تلك الرسالة عبر عنه

و شاركنا اياه بكل صراحة و صدق