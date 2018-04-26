موضوع متجدد | رســـالة بدون عنوان ✉

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صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,218
الإعجابات
778
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#1


فكرة الموضــــــــوع ببساطة تتمحور حول رسالة بداخلك تريد ان ترسلها لشخص ما :
صديق .. حبيب .. أخ .. عدة أفراد ..الخ
لا يهم ان كان موجودا ها هنا و في الخارج او ربما في خيالك فقط هههه ( فارس أحلام مثلا )
بدون ذكر الشخص الذي ارسلت له هذه الرسالة ;)

آي شي يخطر على بآلك و ترغب بالإفصاح عنه في تلك الرسالة عبر عنه
و شاركنا اياه بكل صراحة و صدق

و محتوى الرسالة حسب هواك / محبة .. عتاب .. تهنئة .. المهم ان تعبر و تكون صادقا مع نفسك
و ليس معنـــــــــــــــــــــــا

:coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee::coffee:

الرسالة تبدأ بـــــــــــ / رسالتـــــــــي ...
( تكتب بالعربية الفصحى او العامية لا بئس )

:cool: أتمنى ان تكون الفكرة قد أعجبتكم و ننتظر رسائلكم بشغف

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صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو شرف ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,218
الإعجابات
778
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,877
الإعجابات
37,196
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
اخي صدام لتشير لشخص ما يجب ان تعمل @ قبل ان تذكر الاسم مثلا
@صدام بكل فخر وستصله الاشارة

رسالتي

ما يعجبني فيك انك اتيت بوقاحة واثبتت انك تحبين المصالح فحسب دون تخفي وسط ابتسامات مصطنعة ..رغم قبح افكارك الا ان وضوحك يعجبني
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,515
الإعجابات
13,269
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الكريم على هذا الموضوع الرائع
رسالتي اليك أيها الحرف ن
اليك يا من ..من بين الحروف شغلتني
الى حرف عاث فسادا في أشجاني
اليك يا نون أنت درب من دروب الجنون
والخوض فيك مغامرة لا تعرف السكون
أقول لك يا حرفا نال مني من بين الحروف
رفقا بي فقلبي استسلم ومر عليه من السنين الألوف
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,275
الإعجابات
48,489
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#7
رسالتي ستكون ..
العثراتُ كثيرة في هذه الحياة ولكن العيب ليس في كثرة السقوط
بل بمن رغم سقوطه المتكرر لم يتعلّم النهوض بمفرده
إذن تعلمّي النهوض بمفردك ..

شكرا على الموضوع الجميل :)


 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,137
الإعجابات
6,021
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#9

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي صدام على الموضوع الجميل
كالعادة مبدع ما شاء الله عليك بوركت

رسالتي ستكون :
وما ربك بظلام للعبيد


 
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