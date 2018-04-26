موضوع متجدد | رســـالة بدون عنوان ✉

صدام بكل فخر
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بائع عملات معتمد
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فكرة الموضــــــــوع ببساطة تتمحور حول رسالة بداخلك تريد ان ترسلها لشخص ما :
صديق .. حبيب .. أخ .. عدة أفراد ..الخ
لا يهم ان كان موجودا ها هنا و في الخارج او ربما في خيالك فقط هههه ( فارس أحلام مثلا )
بدون ذكر الشخص الذي ارسلت له هذه الرسالة
آي شي يخطر على بآلك و ترغب بالإفصاح عنه في تلك الرسالة عبر عنه
و شاركنا اياه بكل صراحة و صدق
و محتوى الرسالة حسب هواك / محبة .. عتاب .. تهنئة .. المهم ان تعبر و تكون صادقا مع نفسك
و ليس معنـــــــــــــــــــــــا
الرسالة تبدأ بـــــــــــ / رسالتـــــــــي ...
( تكتب بالعربية الفصحى او العامية لا بئس )
أتمنى ان تكون الفكرة قد أعجبتكم و ننتظر رسائلكم بشغف