سبب تسمية فازلين

وحي القلم
:: نجم اللمة ::
- إنضم
- 23 فيفري 2014
- المشاركات
- 2,144
- الإعجابات
- 6,041
- النقاط
- 1,011
- الإقامة
- غليزان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخوتي الكرام
وأهلا وسهلا بكم في موضوعي هذا
الموضوع واضح من العنوان
لمن يريد معرفة سبب تسمية مرهم " فازلين "
بهذا الإسم يقرأ هذه القصة القصيرة :
كانت هناك إمرأة حامل وتحلم بأن تأتيها طفلة لتسميها " لين "
لأنها كانت تحب إسم لين ( على إسم أمها )
ولكن صدمتها كانت حين أنجبت : أنجبت ولد
ولحبها للإسم أطلقت إسم " لين " على إبنها
وبعد مرور عدة سنوات أصاب الملك مرض تشقق في قدميه
فأقام مسابقة أن من يستطيع إختراع علاجا لتشقق قدميه يتزوج إبنته
ودخل لين هذه المسابقة وإخترع علاجا وفاز بالمسابقة
فأصبح الناس يهتفون فاز لين... فاز لين... فاز لين
من هنا أخترع مرهم " فازلين " هههههههه
وسمي بهذا الإسم ههههه
وإنتشر بكثرة في المجتمعات
نلتقي في موضوع آخر مع قصة جديدة بإذن الله
تحياتي