كأس الجزائر يزور سيدي بلعباس

سيتم تنظيم حفل تقديم مجسم كأس الجزائر، بمدينة سيدي بلعباس، لكي يتاح لعشاق اتحاد بلعباس مشاهدته، والتقاط الصور معه قبل موعد النهائي.

وسيقابل أصحاب اللونين الأحمر والأخضر، فريق شبيبة القبائل، في نهائي كأس الجزائر، يوم 1 مايو المقبل، بملعب الخامس يوليو.

وفي المقابل، سيحمل المجسم إلى مدينة تيزي وزو، لمنح نفس الفرصة أيضا لمشجعي شبيبة القبائل، السبت المقبل.

وسيعقد اتحاد سيدي بلعباس مؤتمرا صحفيا، بإحدى القاعات، بحضور المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، للحديث عن حظوظ الفريق في التتويج بلقب كأس الجزائر.

كما سيتم الكشف عن الكرة التي سيلعب بها في النهائي بين شبيبة القبائل واتحاد سيدي بلعباس خلال الحفل نفسه​