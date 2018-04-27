مفتاحُ كلِّ هناء ، وسبيلُ كلِّ توفيقٍ وسعادةٍ ورخاء ...

" الرّضا ثمّ الرّضا ثمّ الرّضا " !



إذا حلّ الرّضا في قلبِ العبد ؛ انقلبَ صدرهُ من ضيقِ اللحدِ إلى سعةِ القصور!

ومن الضنكِ إلى البهجةِ والسّرورِ والحبور !



يا رفيقتي! والله لن تجدي غيرَ الرّضا عن الله سبيلاً لجلاءِ أحزانكِ ، و ذهابِ همومكِ وغمومكِ !



الرّضا يجعلكَ موحّدا لله ، عابدا له ، متقرّبا إليه ما أمكنك ، محبا ، ساعيا ، مقبلاً غيرَ مدبر !

الرّضا يفتحُ أمامَك أبواباً من الإمكاناتِ والفرصِ السّاميةِ الفاعلة !

الرّضا يهبُك عينا شاكرة ، وقلبا للهِ ذاكرا ، ولعبادهِ مُحبا مستغفرا .

الرّضا بكَ يسمو ، بكَ يرقى ، وعنك يجلو كلّ ضائقةٍ ، يقرّبكَ للدّيان فراقدَ و خطواااات!



ما كانَ الرّضا ديدنُ مُسلمٍ إلا جعلَ الله له بإذنه من التيسير والتوفيق والسدادِ والرّشاد ما يعمرُ قلبهُ شكرا للهِ و مسرّةً بما أنعَم !



يا بلسمَ الحياة ، أنتِ للحياةِ بهجة ، وللقلوبِ سكينةً و اطمئنانا ..

أحصي نِعمَ العظيم جلّ شأنهُ التي حباكِ ، أحصيها ، نعم هلمّي لأوراقك وخطّيها واحدةً بعدَ أخرى ،

واستفتحيها بنعمةِ الإسلام و نعمةِ التّوحيدِ للديّان !



يا رغدَ النّفس ، أنتِ للدُّنى أملاً و هناءً ..

أنظري كم من الخيرِ نلتِ ، والهباتِ من الربّ سُبحانهُ قد أعطيتِ !

أنظريها ، تأمليها ، أمعني فيها ، واسجدي لله شكرا ، اسجدي لمولاكِ وقولي: ياربُّ شُكرا شُكرا ..



يا رفيقةَ الفؤاد ، لن تكونَ الحياةُ طوعا لرغباتِك وأمنياتكِ ،

وإنما أنت بالرّضا العميقِ عمّا قضى لكِ المولى في هذي الحياة ، قد نلتِ سعاداتِ الحياة!



قلبكِ هذا يستطيعُ أن يكونَ جنةً وارفةً ، مزيّنةً بالريحان ، وأنتِ من يختارُ لنفسهِ هذا الخيار ..

فقط كوني تلكَ المؤمنة ، المغتبطة بما آتاها مولاها وبما امتنّ عليها ،

غير مكترثةٍ بالظواهرِ والبهارجِ عندَ من سواها .



فالسكينةُ والله كلُّ السكينةِ في تلكَ الزينةِ التي تعمرُ القلبَ محبةً وأنسا باللهِ و طمأنينة .,