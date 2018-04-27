ماهي الشعبة التي اخترتها في السنة الثانية ثانوي

السلام عليكم و رحمة الله



كيف حالكم ؟



إن شاء الله بخير =)

النتائج إن شاء الله مُرضية



سؤال موجه إليكم جميعا

ماهي الشعبة التي اخترتها كاختصاص في السنة الثانية ثانوي ؟

و ما هو ترتيب اختياراتكم في جدول الرغبات ؟

وهل أنت مقتنع من اختيارك للشعبة و لديك نظرة مستقبلية أم فقط كما اختار زملاؤك اخترت أنت ؟



بانتظاركم





وفقنا الله و إياكم ​