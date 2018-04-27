ماهي الشعبة التي اخترتها في السنة الثانية ثانوي

اكرام براءة
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السلام عليكم و رحمة الله
كيف حالكم ؟
إن شاء الله بخير =)
النتائج إن شاء الله مُرضية
سؤال موجه إليكم جميعا
ماهي الشعبة التي اخترتها كاختصاص في السنة الثانية ثانوي ؟
و ما هو ترتيب اختياراتكم في جدول الرغبات ؟
وهل أنت مقتنع من اختيارك للشعبة و لديك نظرة مستقبلية أم فقط كما اختار زملاؤك اخترت أنت ؟
بانتظاركم
وفقنا الله و إياكم
كيف حالكم ؟
إن شاء الله بخير =)
النتائج إن شاء الله مُرضية
سؤال موجه إليكم جميعا
ماهي الشعبة التي اخترتها كاختصاص في السنة الثانية ثانوي ؟
و ما هو ترتيب اختياراتكم في جدول الرغبات ؟
وهل أنت مقتنع من اختيارك للشعبة و لديك نظرة مستقبلية أم فقط كما اختار زملاؤك اخترت أنت ؟
بانتظاركم
وفقنا الله و إياكم