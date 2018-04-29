عرض بيع متوفر 45€ بايسرا مقابل CCP 210

بيانات المعاملة المالية
البائع
badidoo
المبلغ
45 ( EUR )
سعر البيع
210 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
badidoo

badidoo

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 فيفري 2016
المشاركات
692
الإعجابات
98
النقاط
519
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته​
متوفر مبلغ 45€ Paysera مقابل 9450 دج
المصدر موثوق.
العمولة لاتوجد...
مدة الحجز 12 ساعة ثم يلغى الحجز
طريقة الدفع : عن طريق بريد الجزائر CCP
الاثبات في المرفقات

ملاحظة :
- الرجاءالجدية في الحجز
- بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم سوف ارسل لك معلومات الدفع مع الإشراف .
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- الدفع يكون بعد التحقق من الرصيد عبر مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل.

الاثبات في المرفقات
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
14
الإعجابات
100
النقاط
5
الجنس
ذكر
#2
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