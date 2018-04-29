badidoo
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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- 24 فيفري 2016
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بسم الله الرحمن الرحيممتوفر مبلغ 45€ Paysera مقابل 9450 دج
والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
والصلات و السلام علي الحبيبيب المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
المصدر موثوق.
العمولة لاتوجد...
مدة الحجز 12 ساعة ثم يلغى الحجز
طريقة الدفع : عن طريق بريد الجزائر CCP
الاثبات في المرفقات
ملاحظة :
- الرجاءالجدية في الحجز
- بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم سوف ارسل لك معلومات الدفع مع الإشراف .
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- الدفع يكون بعد التحقق من الرصيد عبر مكتب البريد او من موقع البريد بعد منتصف الليل.
الاثبات في المرفقات
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