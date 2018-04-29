حكمة اليوم | تعرف على 15 حكمة من أجمل الحكم على مر التاريخ

الإعجَاب هو أن تقِف خَمسة ساعات أَمام لَوحة جَميلة في المَتحف، أما الحُب فهو أن تَقف خَمسة دَقائق أَمامها و تَذهب، ثم تَعود لاحقاً في الليْل لسَرقتها

– حكمة اليوم من بابلو بيكاسو

​ – حكمة اليوم من بابلو بيكاسو

بابلو بيكاسو هو على الارجح من أكثر الشخصيات أهمية من ناحية الفن في القرن الواحد و العشرين. فقبل ان يبلغ سن الخمسين، أصبح بابلو بيكاسو الاسم الأكثر شهرة في الفن الحديث، حيث اُشتهر بإسلوبه المميز و ذوقه الفني الرفيع. لم يكن هناك أي فنانين آخرين قبل بيكاسو لهم مثل هذا التأثير على عالم الفن، أو حتى في وجود كثرة المعجبين بفنه و نقاده على حد سواء.ولد بابلو بيكاسو في إسبانيا لعام 1881، و تربى هناك قبل أن يمضي لقضاء معظم حياته في العمل كفنان في فرنسا. رسم بابلو بيكاسو أكثر من عشرين ألف من اللوحات و الرسومات و المنحوتات و غيرها من تصميمات الأزياء المسرحية. و هو معروف عالمياً باعتباره واحداً من الفنانين الأكثر تأثيراً في القرن العشرين.قدرة بيكاسو على إنتاج الأعمال بمجموعة من الأساليب المختلفة جعلته يحظى باحترام كبير في حياته الخاصة. بعد وفاته في عام 1973 زادت قيمته كفنان و أصبح قدوة للفنانين الآخرين. بابلو بيكاسو من دون شك يُعتبر من أعظم الفنانين الذين مروا غلى تاريخ البشرية.