حكمة اليوم | تعرف على 15 حكمة من أجمل الحكم على مر التاريخ

khwv

khwv

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 جانفي 2015
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#1
يَموت الأعزبُ مَيتة الكِلاب، أما المُتزوج فيَعيش عيشَتها.
– حكمة اليوم من مارك توين


مارك توين هو اسم مستعار لصمويل لانغورن كليمنس. كان كليمنس فكاهي أمريكي و صحفي و محاضر و روائي، اكتسب شهرة عالمية لروايات سفره، و خاصة رواية الأبرياء في الخارج (1869)، و الحياة في المسيسيبي (1883)، و لقصص مغامراته و لا سيما مغامرات توم سوير (1876) و مغامرات هاكليبيري فين (1885). مارك توين يُعتبر من أشهر الشخصيات على مر التاريخ فهو الفكاهي المميز، و صاحب المبدأ الذي لا يُمكن زحزحته عنه، فقد أصبح شخصية شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية و واحداً من أفضل كُتابها على مر التاريخ.
 
khwv

khwv

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
71
الإعجابات
32
النقاط
3
#2
الإعجَاب هو أن تقِف خَمسة ساعات أَمام لَوحة جَميلة في المَتحف، أما الحُب فهو أن تَقف خَمسة دَقائق أَمامها و تَذهب، ثم تَعود لاحقاً في الليْل لسَرقتها
– حكمة اليوم من بابلو بيكاسو

بابلو بيكاسو هو على الارجح من أكثر الشخصيات أهمية من ناحية الفن في القرن الواحد و العشرين. فقبل ان يبلغ سن الخمسين، أصبح بابلو بيكاسو الاسم الأكثر شهرة في الفن الحديث، حيث اُشتهر بإسلوبه المميز و ذوقه الفني الرفيع. لم يكن هناك أي فنانين آخرين قبل بيكاسو لهم مثل هذا التأثير على عالم الفن، أو حتى في وجود كثرة المعجبين بفنه و نقاده على حد سواء.


ولد بابلو بيكاسو في إسبانيا لعام 1881، و تربى هناك قبل أن يمضي لقضاء معظم حياته في العمل كفنان في فرنسا. رسم بابلو بيكاسو أكثر من عشرين ألف من اللوحات و الرسومات و المنحوتات و غيرها من تصميمات الأزياء المسرحية. و هو معروف عالمياً باعتباره واحداً من الفنانين الأكثر تأثيراً في القرن العشرين.


قدرة بيكاسو على إنتاج الأعمال بمجموعة من الأساليب المختلفة جعلته يحظى باحترام كبير في حياته الخاصة. بعد وفاته في عام 1973 زادت قيمته كفنان و أصبح قدوة للفنانين الآخرين. بابلو بيكاسو من دون شك يُعتبر من أعظم الفنانين الذين مروا غلى تاريخ البشرية.
 
khwv

khwv

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
71
الإعجابات
32
النقاط
3
#3
رأَيت و أنَا أسِير في أَحد المَقابر ضريحاً كُتب على شَاهده هُنا يَرقد الزعيم السيَاسي و الرجُل الصادِق، فتعجبْت كيف يُدفن الاثنان في قَبر واحد.
– حكمة اليوم من وينستون تشرتشل

ونستون تشرشل يُعتبر من أبرز الشخصيات التي مرت على تاريخ بريطانيا. و على الرغم من أنه وُلد في عائلة غنية إلا أنه كرس نفسه لخدمة العامة. كان يتميز بأنه خطيب و جندي؛ مدافع عن الإصلاحات الاجتماعية التقدمية و مدافع عن الديمقراطية، و بالنسبة لكثير من الناس في بريطانيا العظمى و في أماكن أخرى حول العالم، ونستون تشرشل كان ببساطة بطل قومي.
 
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