彡ㄨ فـوآائـد الـعـزوبـيـةㄨ彡

HAMZA USMA
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اهـلاآ بـكـم فـي ميضووعـ
الـيـوم جـآايـبـلـكم مـوضـوع عـن فـوائـد الـعـزوبـيـة
.
رقم 01
تنــآام في راحـتك في الـفراش و تتـشقلب زي مــآا اـنت عــآايز
دون ان تخـآاف ان توقضهـآالانـك لو ايقضتهـآا عينك مـآا راح تـشوف خير
رقم 02
غطـآاء الفرآاش لك وحـدك و لن تنـهض في وسـط الليل لتـجد نفـسك من غيـر غطـآاء و زوجـتك اخـذاه كلو
رقم 03
تشخر كمـآ تشـآاء و لا احد يوقضـك في الليل و يـقول لك كف عن الشـخير
رقم 04
التـلفزيون لـك وحـدك و لن تضـطر للتـفرج على الافـلام و المـسلسلات التركيـة و البـآاكستانية
فيهـا 156952599 حلـقة
رقم 05
ما حـد يزعـجك و يقـول لك نـظم حيـآاتك و ارجـع اشيـآائك الى امـآاكنهآا
او تلك الـدروس لي معتـآاد الازواج يـآاخذوها
رقم 06
لن تضـطر الى غسل الصحـون و تغيير المـلابس للاطفـآال في حـين زوجتـك تسـتمتع في الخـآارج
او تقـوم بزيـآارة الى اهلهـآا
رقم 07
لن تـضطر الى رؤيـة صديقـآات زوجـتك في بيـتك يحـكون من 8 صباحـآا الى الـ6 مسـآاءا
فلانة اتخطـبت و فـلانة ما تزوجـت و هذيك اشترالها زوجهـآا سيـآارة
رقم 08
يمكنـك اكل البـصل و الثوم كمـآا تشـآاء و لن يتـذمر احد من رائـحة فمـك اذا كـآانت كريـهة
رقم 09
اذا اصـآابك الغضـب و تفـوهت بكلمـآات غـير لائقـة لن تـجد نفـسك مضـطرا لشـراء هديـة غـآالية الثـمن لمصـآالحتها
و دعوتهـآا للعشـآاء في مكـآان جميل
رقم 10
لن تضـطر الى مرافقتهاآ في رحلـة التـسوق انت شـآايل الاولاد و هـي تخـتار في الملاآبس
موقـف محـرج الله يبـعدو عنـآا
.
.
الـيـوم جـآايـبـلـكم مـوضـوع عـن فـوائـد الـعـزوبـيـة
.
رقم 01
تنــآام في راحـتك في الـفراش و تتـشقلب زي مــآا اـنت عــآايز
دون ان تخـآاف ان توقضهـآالانـك لو ايقضتهـآا عينك مـآا راح تـشوف خير
رقم 02
غطـآاء الفرآاش لك وحـدك و لن تنـهض في وسـط الليل لتـجد نفـسك من غيـر غطـآاء و زوجـتك اخـذاه كلو
رقم 03
تشخر كمـآ تشـآاء و لا احد يوقضـك في الليل و يـقول لك كف عن الشـخير
رقم 04
التـلفزيون لـك وحـدك و لن تضـطر للتـفرج على الافـلام و المـسلسلات التركيـة و البـآاكستانية
فيهـا 156952599 حلـقة
رقم 05
ما حـد يزعـجك و يقـول لك نـظم حيـآاتك و ارجـع اشيـآائك الى امـآاكنهآا
او تلك الـدروس لي معتـآاد الازواج يـآاخذوها
رقم 06
لن تضـطر الى غسل الصحـون و تغيير المـلابس للاطفـآال في حـين زوجتـك تسـتمتع في الخـآارج
او تقـوم بزيـآارة الى اهلهـآا
رقم 07
لن تـضطر الى رؤيـة صديقـآات زوجـتك في بيـتك يحـكون من 8 صباحـآا الى الـ6 مسـآاءا
فلانة اتخطـبت و فـلانة ما تزوجـت و هذيك اشترالها زوجهـآا سيـآارة
رقم 08
يمكنـك اكل البـصل و الثوم كمـآا تشـآاء و لن يتـذمر احد من رائـحة فمـك اذا كـآانت كريـهة
رقم 09
اذا اصـآابك الغضـب و تفـوهت بكلمـآات غـير لائقـة لن تـجد نفـسك مضـطرا لشـراء هديـة غـآالية الثـمن لمصـآالحتها
و دعوتهـآا للعشـآاء في مكـآان جميل
رقم 10
لن تضـطر الى مرافقتهاآ في رحلـة التـسوق انت شـآايل الاولاد و هـي تخـتار في الملاآبس
موقـف محـرج الله يبـعدو عنـآا
.
.