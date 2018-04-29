彡ㄨ فـوآائـد الـعـزوبـيـةㄨ彡

HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,265
الإعجابات
18,603
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
الجنس
ذكر
#1






اهـلاآ بـكـم فـي ميضووعـ
الـيـوم جـآايـبـلـكم مـوضـوع عـن فـوائـد الـعـزوبـيـة

.

رقم 01
تنــآام في راحـتك في الـفراش و تتـشقلب زي مــآا اـنت عــآايز
دون ان تخـآاف ان توقضهـآالانـك لو ايقضتهـآا عينك مـآا راح تـشوف خير

رقم 02
غطـآاء الفرآاش لك وحـدك و لن تنـهض في وسـط الليل لتـجد نفـسك من غيـر غطـآاء و زوجـتك اخـذاه كلو

رقم 03
تشخر كمـآ تشـآاء و لا احد يوقضـك في الليل و يـقول لك كف عن الشـخير

رقم 04
التـلفزيون لـك وحـدك و لن تضـطر للتـفرج على الافـلام و المـسلسلات التركيـة و البـآاكستانية
فيهـا 156952599 حلـقة

رقم 05

ما حـد يزعـجك و يقـول لك نـظم حيـآاتك و ارجـع اشيـآائك الى امـآاكنهآا
او تلك الـدروس لي معتـآاد الازواج يـآاخذوها

رقم 06

لن تضـطر الى غسل الصحـون و تغيير المـلابس للاطفـآال في حـين زوجتـك تسـتمتع في الخـآارج
او تقـوم بزيـآارة الى اهلهـآا

رقم 07

لن تـضطر الى رؤيـة صديقـآات زوجـتك في بيـتك يحـكون من 8 صباحـآا الى الـ6 مسـآاءا
فلانة اتخطـبت و فـلانة ما تزوجـت و هذيك اشترالها زوجهـآا سيـآارة

رقم 08

يمكنـك اكل البـصل و الثوم كمـآا تشـآاء و لن يتـذمر احد من رائـحة فمـك اذا كـآانت كريـهة

رقم 09

اذا اصـآابك الغضـب و تفـوهت بكلمـآات غـير لائقـة لن تـجد نفـسك مضـطرا لشـراء هديـة غـآالية الثـمن لمصـآالحتها
و دعوتهـآا للعشـآاء في مكـآان جميل

رقم 10
لن تضـطر الى مرافقتهاآ في رحلـة التـسوق انت شـآايل الاولاد و هـي تخـتار في الملاآبس
موقـف محـرج الله يبـعدو عنـآا

.
.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,051
الإعجابات
21,833
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال HAMZA USMA:
التـلفزيون لـك وحـدك و لن تضـطر للتـفرج على الافـلام و المـسلسلات التركيـة و البـآاكستانية
فيهـا 156952599 حلـقة
إضغط للتوسيع...
هههههههه أنما موافقك في هته فمسلسل قطوسة الرماد راه عنده أجيال و لم نصل إلى الحلقة الأخيرة
ههههههههههههه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.