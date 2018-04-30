هيا نخيط فستان العيد للبنوتات مع بعض...😉😉

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كيف حالكم والله اشتقت للمنتدى واخواتي حبيباتي كل وحدة باسمها

البنات جبتلكم فكرة روهة واللي هي انا نخيط فستان العيد لابنتك او ربما لاختك او لابنت اختك لما لا شيء مستحيل

بصراحة كل منحط الصور يكون حصري لانو الفستان راح نخيطوه مع بعض كيما قلتلكم

بما لنو المنتدى كان في فترة صيانة بدأت فيه لذا احط لكم المراحل الاولى مع الشرح والموضوع يتبع..... ​