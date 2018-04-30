ابتسم من فضلك

جلس أحمد تحت الدَّالية، المحمّلة بعناقيد العنبيراقب النّملات اللواتي يمشن في رتل مستقيمفجأة.. لمعت في ذهنه فكرةنطّ على الكرسي، قطف حبّة عنب كبيرة، رماها باتّجاه الرَّتلفتدحرجت كالكرة، وتوقّفت بجانب النّملاقتربت منها "نموّلة" صغيرة، دارت حولها، كأنّها تتفرّج على تمثال ثمّ عضّتهاوبدأت تشدّها، فلم تستطع تحريكهاذهبت "نموّلة" إلى صديقاتها، وهي تتذوق الحلاوةقائلة: اتبعنني لقد وجدت كنزاًماذا.. كنزأجل.. أجل، جبل كبير، مملوء بالسكرركضت النّملات خلفها، وعندما وصلن، لم يجدن شيئاً، لأنّ أحمد كان قد التقطهانظرت النّملات إلى "نموّلة" وقلن لها: أين جبل السّكّر.. يا كذّابةثمّ تركنها، وابتعدنبقيت "نموّلة" في المكان، تروح وتجيءلأنّها شاهدت حبّة العنب بعينيهاولمّا يئست قرّرت الرّجوع، فأدارت ظهرها ومشت لكنّ أحمد وضع حبّة العنب مرّةً ثانيةبغتة.. التفتت خلفها فرأت الحبّةدهشت… "نمولّة" فأسرعت إلى رفيقاتها، تسألهنّ الرّجوعتردّدت النّملات مدّة قصيرة، ثمّ سرن خلفهاوياللعجب… كان مكان الحبّة فارغاً، تلفتت "نموّلة" يمنة ويسرة وهي تبكيوتقول: والله كانت هنا، أنا لا أكذبلم تصدّق رفيقاتها كلامها، فهجمو عليهاوقالو:هذا جزاء كذبكحزن أحمد على "نموّلة"، وعرف أنّ مزاحه كان ثقيلاً، لذا وضع حبّة العنب أمامهنتوقّفت النّملات عن عضّ "نموّلة" اقتربن من حبّة العنب ثمّ قالونحن آسفات، كلامك صحيح، إنّ طعمها حلو كالسّكراجتمعت النّملات حول الحبّة، وبدأو بنقلها إلى جحرهم لكنّ "نموّلة" اعترضّت قائلةدعوها في مكانها، فلا حاجة لنا بها، وإن كانت جبلا ًمن السّكّرثمّ نظرت إلى أحمد غاضبة، ومضت مع صديقاتها إلى الرّتل