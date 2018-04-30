بالفيديو.. مقطع مذهل يكشف ما يحصل داخل الفم أثناء التحدث

أصدر باحثون من معهد ماكس بلانك مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة التي تصور العمليات البيولوجية في جسم الإنسان من الداخل، للمرة الأولى على الإطلاق.وتمكن الباحثون من تصوير هذه المقاطع باستخدام نوع جديد من تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي التي تنتج الصور المتحركة في الوقت الحقيقي.وطور رائد التصوير بالرنين المغناطيسي، جينس فراهام، وهو أستاذ في معهد ماكس بلانك للكيمياء البيوفيزيائية في ألمانيا، نظاما يسمى "FLASH2"، يستخدم عملية حسابية جديدة لتحويل التصوير بالرنين المغناطيسي إلى صور متحركة. وبفضل هذا المشروع، أصبح واحدا من 3 متنافسين على جائزة المخترع الأوروبي.إقرأ المزيدلأول مرة.. الطباعة على جسم الإنسان بتقنية ثلاثية الأبعاد (فيديو)وطور فراهام ثورة التصوير بالرنين المغناطيسي لأول مرة في عام 1985، عندما اخترع "FLASH". وقبل ذلك، كان الأمر يتطلب حوالي 5 ساعات لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد عبر أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية.