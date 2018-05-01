التطبيق الإسلامي {نختِم}

السلام عليكم أهل اللمة الكرام واسعد الله أوقاتكم

أولا لم أجد المكان المناسب لأطرح فيه هذا الموضوع فقررت أن أحط رحاله هنا

وفضلا وليس أمرا إن كان مكانه غير مناسبا يرجى نقله للقسم المناسب وشكرا مسبقا

المهم موضوعي اليوم هو عن تطبيق مميز يخص الهواتف الذكية والمسمى بتطبيق

{نختِم}

هذا التطبيق يساعد لسانك على قراءة آيات القرآن الكريم وكسب الأجر بطريقة غير مباشرة

مثلا المعروف عنا أننا نفتح هاتفنا ربما أكثر من 50 مرة يوميا

أحيانا نفتحه لرؤية الوقت، ومرة أخرى لإجراء إتصال وأحيانا لتصفح المواقع عبر الأنترنت

وأحيانا نفتحه دون سبب، وهذا التطبيق بمجرد ما تفتح هاتفك تظهر لك آية من سورة معينة

بمجرد ما تقرأها وتغلق إطار تلك الآية وتواصل عملك على الهاتف ثم تغلقه وتعيد فتحه مجددا

فتظهر لك الآية الموالية وهكذا إلى أن تكمل قراءة سورة كاملة دون أن تشعر



أكيد التحكم في السور هو من اختيارك، يمكنك من خلال الإعدادات اختيار السورة

التي تريد لآياتها أن تظهر، إضافة لميزتين رائعتين

أولا إذا كنت متصلا بشبكة الأنترنت عند فتحك الهاتف فيمكنك قراءة الآية كما سبق وذكرت

ويمكنك كذلك الاستماع إليها بصوت قارئك المفضل

(اختيار القارىء كذلك يعود إليك ولكن الاستماع إليه يتطلب

الاتصال بشبكة الأنترنت)

أما الميزة الثانية فهنالك عداد يقوم بعدّ الآيات التي قرأتها خلال اليوم الواحد والأسبوع والشهر

وكذلك عدد الحروف التي قرأتها من القرآن، يكفي بعد قراءة كل آية أن تضغط على علامة

"اكس"

الحمراء

وسيتم أخذ الحساب بعين الاعتبار