Marame Bouras
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هرب سجين ايام الجاهليه من السجن
وقال لرفيقه : سوف يشهد جميع العرب على فراري
فقال له صاحبه : فيراري أو مرسيدس؟
فضحكوا جميعا وعم ألفـرح والسرور وتم الافراج عن جميع المساجين وقلبوها مهزله
بينما كان ابو جهل جالس في عزاء ابنه جهل ... سمع أحد الأشخاص يسأل احدهم :
هل عزّيت ابو جهل في الأمس !؟
فقال ابو جهل عزّيت ولا عالزعتر؟
فضحك الجميع .. و خرج جهل من القبر .. وقلب العزاء مسخرة ..
....وخرب الجميع من الضحك ومات جهل مرة ثانية
دخلت الى دار بوها بعد عرسها بنهارين
حبّت تعيط لراجلها و لقات الريزو طايح قالتلهم : افففففف شبيه الريزو عندكم هكا !
قالتلها امها : الياجورة لي كنتي تقعد عليها فوق السطح كي تطلبو مزالت في بلاصتها
نشكرو الام على هذه المداخلة
ضربة جزاء لا غبار عليها
يووووووززززززع
قمة الحشمة تجي حذاكم وحدة تقربلكوتقلك بصحة رقعة ايا كاش حبتتلفت تلقا بوك يخزرلك
والله مكان شيكان حب الوالدين والوطن
اذهبي لا تربحك
وقال لرفيقه : سوف يشهد جميع العرب على فراري
فقال له صاحبه : فيراري أو مرسيدس؟
فضحكوا جميعا وعم ألفـرح والسرور وتم الافراج عن جميع المساجين وقلبوها مهزله
بينما كان ابو جهل جالس في عزاء ابنه جهل ... سمع أحد الأشخاص يسأل احدهم :
هل عزّيت ابو جهل في الأمس !؟
فقال ابو جهل عزّيت ولا عالزعتر؟
فضحك الجميع .. و خرج جهل من القبر .. وقلب العزاء مسخرة ..
....وخرب الجميع من الضحك ومات جهل مرة ثانية
دخلت الى دار بوها بعد عرسها بنهارين
حبّت تعيط لراجلها و لقات الريزو طايح قالتلهم : افففففف شبيه الريزو عندكم هكا !
قالتلها امها : الياجورة لي كنتي تقعد عليها فوق السطح كي تطلبو مزالت في بلاصتها
نشكرو الام على هذه المداخلة
ضربة جزاء لا غبار عليها
يووووووززززززع
قمة الحشمة تجي حذاكم وحدة تقربلك
والله مكان شي
اذهبي لا تربحك