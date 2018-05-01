نكت ×نكت

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
25
الإعجابات
100
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#1
هرب سجين ايام الجاهليه من السجن
وقال لرفيقه : سوف يشهد جميع العرب على فراري
فقال له صاحبه : فيراري أو مرسيدس؟
فضحكوا جميعا وعم ألفـرح والسرور وتم الافراج عن جميع المساجين وقلبوها مهزله:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:


بينما كان ابو جهل جالس في عزاء ابنه جهل ... سمع أحد الأشخاص يسأل احدهم :
هل عزّيت ابو جهل في الأمس !؟
فقال ابو جهل عزّيت ولا عالزعتر؟
فضحك الجميع .. و خرج جهل من القبر .. وقلب العزاء مسخرة ..
....وخرب الجميع من الضحك ومات جهل مرة ثانية:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

دخلت الى دار بوها بعد عرسها بنهارين

حبّت تعيط لراجلها و لقات الريزو طايح قالتلهم : افففففف شبيه الريزو عندكم هكا !

قالتلها امها : الياجورة لي كنتي تقعد عليها فوق السطح كي تطلبو مزالت في بلاصتها

نشكرو الام على هذه المداخلة
ضربة جزاء لا غبار عليها

يووووووززززززع

قمة الحشمة تجي حذاكم وحدة تقربلك
وتقلك بصحة رقعة ايا كاش حب
تتلفت تلقا بوك يخزرلك

والله مكان شي
كان حب الوالدين والوطن

اذهبي لا تربحك
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,192
الإعجابات
4,285
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
ههه عجبتني اولى

مسكين جا يهرب ويخلي روحو اسطورة داها صاحبو عليه ببساطة
واخير ضل تسرالي بنت عمي الله لاتربحك خخخ
يعطيك صحة
 
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