ادخلو هههه

واحد خرج الصباح خرج للزنقة بان ليه كل شي احمر مشي للخدمة بان كل شي ليه بالاحمر رجع للدار الفراش بأن ليه احمر التلفاز احمر الثلاجة حمرة دخل للحمام يلقاه احمر شويا خرج بانت ليه مرتو حتي هيا لابسة لحمر طلع السطح بان ليه الجو احمر شويا

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المهم كان عجبتكم نعاودها بالازرق ههههههههه