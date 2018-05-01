سجادة من تحت ايديكِ

أهلاً بكم جميعاً في اللمة الجزائرية



كيف حالكم بعد عودة اللمة أو بعد عودة منزلنا إن صح التعبير

إن شاء الله تكونوا بخير

اليوم جايبتلكن معي شغل بسيط وحلو وجديد عن المألوف

ندخل على المكونات ههههه

قصدي الأشياء اللي رح نحتاجها

منشفة كبيرة قديمة

مقص

أبرة وخيط

ويا الله نبدأ

أول شي رح نقص المنشفة بالطول إلى قطع متساوية شوفوا معي

وبعد هيك رح نجمع كل ثلاث قطع مع بعضهن ونخيطهن من طرف واحد

ونعمل منهم ضفيرة على هالشكل



شوفوا معي وبعدما ننهي القطع بنبدأ نلفهم ونخيطهم لحتى نحصل على دائرةشوفوا معي



وحطيها وين ما بدك

أنا حطيتها بالحمام وقت نخلص وضوء نوقف عليها منشان تنشف رجلينا أكرمهكن الله وبهيك بنكون انتهينا من صنع أحلى وأظرف سجادة صغنونةوحطيها وين ما بدكأنا حطيتها بالحمام وقت نخلص وضوء نوقف عليها منشان تنشف رجلينا أكرمهكن الله

أشوفكن على خير مع موضوع جديد وفكرة حلوة