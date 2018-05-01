سجادة من تحت ايديكِ

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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أنثى
#1
bismillah-salam.gif

أهلاً بكم جميعاً في اللمة الجزائرية

كيف حالكم بعد عودة اللمة أو بعد عودة منزلنا إن صح التعبير ;)
إن شاء الله تكونوا بخير :)

اليوم جايبتلكن معي شغل بسيط وحلو وجديد عن المألوف
ندخل على المكونات ههههه
قصدي الأشياء اللي رح نحتاجها

منشفة كبيرة قديمة
مقص
أبرة وخيط

IMG_8088.JPG

ويا الله نبدأ

أول شي رح نقص المنشفة بالطول إلى قطع متساوية شوفوا معي ;)

IMG_8091.JPG

وبعد هيك رح نجمع كل ثلاث قطع مع بعضهن ونخيطهن من طرف واحد

IMG_8092.JPG

ونعمل منهم ضفيرة على هالشكل

IMG_8093.JPG

IMG_8095.JPG

وبعدما ننهي القطع بنبدأ نلفهم ونخيطهم لحتى نحصل على دائرة
شوفوا معي o_O

IMG_8097.JPG

IMG_8100.JPG

وبهيك بنكون انتهينا من صنع أحلى وأظرف سجادة صغنونة
وحطيها وين ما بدك
أنا حطيتها بالحمام وقت نخلص وضوء نوقف عليها منشان تنشف رجلينا أكرمهكن الله :love:

أشوفكن على خير مع موضوع جديد وفكرة حلوة
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
58,750
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله
هاي السجادة لي فرجيتيني اياها لما خلصتيها مرة

رائعة بالفعل تسلم ايديك حبيبتي وشكرا على الخطوات
هيك الوحدة تصنع سجادة حلوة بأدوات كتير بسيطة
 
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