متى يصبح الاستحمام ضارا ولماذا؟

حذر أطباء أمريكيون من تكرار الاستحمام في اليوم الواحد لأكثر من مرة لما له من مخاطر صحية جسيمة على الإنسان.

وقال الخبير الطبي سولانا سيجال مورير: “الاستحمام المتكرر يعري الجسم من الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة التي تعيش على الجلد”.

ويؤكد العلماء أن الطبقة السطحية للجلد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من الميكروبات الخطرة. لكن الصابون وجميع أنواع مواد التنظيف الهلامية كالشامبو، تحتوي على مكونات كيميائية تدمر الحماية الطبيعية. وهذا ما يؤدي إلى جفاف الجلد وهشاشته، ما يسمح للبكتيريا المسببة للأمراض باختراقه بسهولة.