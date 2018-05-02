قصص الرسول صلي الله عليه وسلم (متجدد)

khwv

khwv

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(جحود ادم (عليه السلام ) ونسيانه )

لما خلق الله ادم (عليه السلام ) ونفخ فيه الروح عطس
ادم باذن الله ( جل وعلا ) فقال : الحمد لله
واذا بالحق (جل وعلا ) يقول له :يرحمك الله يا ادم
ثم امره الله (جل وعلا )،وقال :يا ادم اذهب الي اولئك الملائكة الي
ملإ منهم جالسين فقل لهم : السلام عليكم وانظر ماذا يقولون لك
فذهب ادم عليه السلام الي اولئك الملائكة فقال لهم :السلام عليكم
فقالوا :وعليك السلامة ورحمة الله
فعاد ادم (عليه السلام ) الي ربه (جل وعلا ) فقال له تعالي :
يا ادم هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم الي يوم القيامة
ثم قال له الحق (جل وعلا ) ويداه مقبوضتان :يا ادم اختر ايهما
شئت فقال ادم (عليه السلام ):اخترت يمين ربي
وكلتا يدي ربي يمين مباركة
ثم بسطها فاءا فيها ادم وذريته فتعجب ادم (عليه السلام ) وفال :اي رب ما هؤلاء ؟
فقال الله له :يا ادم هؤلاء ذريتك
راي ادم ءريته الذين سيخلقون من بعده ،وقد جعل الله بين عيني كل واحد منهم نورا ،
كما راي عمر كل واحد منهم مكتوبا بين عينيه ،وراي رجلا له
نور حسم ،فسال عنه ، فاخبره انه احد ابنائه سيكون في
امة من اواخر الامم اسمه داود ،وان عمره ستون سنة ،واستقل ادم عمرداود ،
وطلب من ربه ان يزيد في عمره ،فاخبره ان ذاك هو العمر
الذي كتب له ،فوهبه ادم من عمره ما يكمل به المائة
ثم امر الله ادم ان يسكن الجنة ما شاء الله ان يسكن
حتي حدث ما حدث واستطاع ابليس ان يغويه من ان يأكل
من تلك الشجرة التي نهاه الله عن الاكل منها ..فلما اكل منها
اخرج من الجنة واهبط الي الارض هو و حواء وابليس
وعاش ادم (عليه السلام ) في الارض ما شاء الله له
ان يعيش ..ويظهر ان الله اعلم ادم بعمره مكتوب له ،وانه سيعيش الف
عام ،فلما مضي من عمره الف سنه إلا اربعين عاما جاءه
ملك الموت ينزع روحه ،فاعترض علي ملك الموت ،واستنكر
عليه ان يقبض روحه قبل ان يستكمل اجله ،ويبدو ان ادم كان
يحسل لنفسه ،ويعد سنوات عمره ،فذكره ملك الموت بما كان
وهبه لابنه داود ما بقي له من سنوات عمره ،فجحد ادم ،وكان
جحوده نسيانا ،وورث ابناء ادم صفات ابيهم ،فجحدوا كما
جحد . ونسوا كما نسي ولذا امر الله بالكتابة والشهود ،
ليواجه بهما جحود الجاحدين ونسيان الناسين

_صحيح القصص النبوي د. عمر الاشقر (ص:22)بتصرف
_الشيخ محمود المصري ابو عمار


 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
193
الإعجابات
125
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9
#2
(محاجة ادم وموسي (عليهما السلام ))

جلس النبي صلي الله عليه وسلم يوما مع اصحابه يحكي
لهم قصة عجيبة
لقد حكي لهم ان موسي (عليه السلام )طلب ان يلتقي
بأبينا ادم (عليه السلام ) وقد كان هدف موسي (عليه السلام )
من وراء هذا اللقاء محاورة ادم (عليه السلام )وتأنيبه علي
انه كان سببا في اخراج نفسه وذريته من الجنة لما اكل من
الشجرة التي نهاه الله عن الاكل منها
*ولكن ما هو السبب الرئيس الذي جعل موسي مصرا علي
لقاء ادم (عليه السلام )
قد عاني موسي ما عاناه من فرعون وحزبه ،فقد فر من مصر
الي مدين بعد قتل القبطي ،ورعي الغنم هناك عشر سنوات او ثماني سنوات ،
وبعد ارسله الله عاني ما عاناه من فرعون ،وعاني من عناد بني اسرائيل
وتمردهم واذاهم ،ولعه في وقت من الاوقات دار بخلده ان سبب
هذا العناء كله كان بسبب ادم الذي اخرج نفسه وذريته
من الجنة ،فقد اسكنه الله الجنة بعد ان خلقه ،واباح له ثمارها
وانهارها إلا شجرة واحدة،وتعهد له بان لا يجوع فيها ولا يعري ،
وانه لا يظمأ فيها ولا يضحي
فلما عصي تدم ربه ، واكل من الشجرة المنهي عن الاكل منها انزله الله
من دار البقاء الي دار الشقاء ،
واصبح البشر لا يتمكنون من العيش إلا بمعاناة شديدة
ولذا فإن موسي عليه السلام عندما التقي بابيه ادم وجه
اليه اللوم علي اخراجه نفسه و ذريته من دار النعيم
ولقد بدا موسي حواره مع ادم عليهما السلام بكل
ادب وتوقير ومحبة فقال له :انت ادم الذي خلقك الله
بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك
في جنته ثم اهبطت الناس بخطيئتك الي الارض
فوجه ادم لوم موسي عليهما السلام بلوم مثله وخاطبه
ايضا بكل رحمة وادب ومحبة فقال له :انت موسي
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها
تبيان كل شئ،وقربا نجيا ،فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق؟
قال موسي :باربعين عاما
قال ادم :فهل وجدت فيها {وعصي ادم ربه فغوي}
قال نعم :
قال :افتلومني علي ان عملت عملا كتبه الله علي ان
اعمله قبل ان يخلقني باربعين سنة ؟
وهنا حكم رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم بان
ادم حج موسيوانتصر عليه في هذا الحوار الذي
دار بينهما
فقد وضح له ادم عليه السلام انه وان كان قد اكل
من الشجرة التي نهاه الله عنها فإن ةلله لم يخبره بأنه اذا
اكل من هذه الشجرة فإنه سيخرج من الجنة..بل ان الله
جل وعلا كان من الممكن ان يغفر له هذا الذنب او يجعل
له اي عقوبة اخري غير الاخراج من الجنة ..
لكن الله جل وعلا هو الذي قدر ان يجعل العقوبة هي الاخراج
من الجنة لحكمة جليلة لا يعلمها إلا اله جل وعلا
وبذلك استطاع ادم ان يثبت لكوسي عليه السلام انه
لم يكن سببا في اخراج نفسه وذريته من الجنة.



-صحيح القصص النبوي /د.عمر الاشقر (ص٧١)
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
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#3
قصة الحجر الذي فر بثياب موسي (عليه السلام )

لقد كان في شريعة بني إسرائيل انه يجوز ان يغتسل
الرجال عراة ينظر بعضهم بعض
ولكن نبي الله موسي عليه السلام كان شديد الحياء
فكان يستحي ان يغتسل امامهمظولذلك كان يغتسل
وحده بعيدا عن اعين الناس ولا يبدي اي شئ من
جسده ول عورته
وفي يوم من الايام اشاع بعض الجهال ،من بني
اسرائيل ان موسي عليه السلام لت يغتسا وحده
حياء من الناس ..وانما يفعل ءلك لوجود عيب في جسده
لا يريد ان يطلع الناس عليه
فلما علم موسي عليه السلام بهذا الكلام تأذي واحس بشئ
من الحزن والضيق
والله عز وجل لا يرضي الاذي لرسوله فكان لا بد من
تهيئة التسباب لتبرئة نبي الله موسي عليه السلام من
تلك الاشاعة
وجاءت اللحظة الحاسمة التي برا الله فيها موسي عليه
السلام من تلك الاشاعة
فقد ذهب بني اسرائيل يغتسلون كالعادة عراة ينظر
بعضهم الي بعض
وذهب موسي عليه السلام يغتسل بعيدا عنهم حتي لا يراه
احد
ووضع ثيابه علي الحجر ونزل الماء ليغتسل
فلما انتهي من اغتساله خرج من الماء ليأخذ ثيابه
من علي الحجر ليلبسها واذت بالمفاجأة التي لا
تخطر علي قلب بشر
لقد اخذ الحجر ثياب موسي عليه السلام وطار وفر بها
لم يكن موسي عليه السلام يتخيل ابدا ان يطير الحجر
بثيابه فما كان إلا انه ظل يجري وراء الحجر ليأخذ
ثيابه ..وهكذا ظل موسي عليه السلام يجري عريانا خلف الحجر ..
والحجر يطير بثيابه حتي بلغ موسي عليه السلام المكان
الذب يجتمع فيه الناس فنظروا اليه فوجدوه سليم الجسد
قوي البنية ليس به عيب في جسده
فزالت تلك الاشاعة الكاذبة التي رماه بها هؤلاء الجهلة
وهنا توقف الحجر واخذ موسي عليه السلام ثيابه
ولبسها ثم اخذ عصاه واخذ يضرب بها الحجر
ضربا شديدا بسبب ما فعله معه
والعجيب ان عصا موسي عليه السلام رغم انها كانت من
الخشب الا انها اثرت في الحجر وتركت به اثارت بعدد
تلك الضربات التي وقعت عليه من عصا موسي عليه السلام
وفي هذه القصة يقول الله تعالي {ياأيها الذين امنوا لا تكونوا
كالذين آذوا موسي فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها }

-سورة الاحزاب :الاية: (٦٩)
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
193
الإعجابات
125
النقاط
9
#4
قصة عجوز بني اسرائيل
في يوم من الايام نزل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ضيفا
علي رجل من الاعراب ،فلم يصدق الرجل نفسه ان ضيفه هو
رسول الله صلي الله عليه وسلم ،فاخذ الرجل يقدم الطعام والشراب
والفاكهة لرسول الله صلي الله عليه وسلم مع ان الرجل فقير ،ولا يملك
شيئا لكنه كان في قمة السعادة لان بيته قد امتلأ بركة ونورا
بوجود الرسول صلي الله عليه وسلم
تعجب النبي صلي الله عليه وسلم من كرم هذا الاعرابي الفقير
ولكن اين يبلغ كرم هذا الاعرابي بجوار كرم رسول الله صلي الله عليه وسلم
الذي كان اجود من الريح المرسلة في الانفاق
وفعل الخيرات
فما كان من النبي صلي الله عليه وسلم إلاان طلب من هذا
الاعرابي ان يأتي اليه بعد ذلك ليجزيه ويكافئه
علي ما فعله معه صلي الله عليه وسلم
مرت الايام وتعرض هذا الاعرابي لازمة مادية كبيرة
فتذكر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان قد طلب منه ان يأتي اليه
ليجزيه ويكافئه ،فما كان منه إلا ان ذهب
الي النبي صلي الله عليه وسلم وا ستأذن في الدخول
عليه ،فلما علم النبي صلي الله عليه وسلم بوصول الاعرابي اذن له في ان يدخل عليه
دخل الاعرابي علي الرسول صلي الله عليه وسلم وسلم عليه فرد
النبي صلي الله عليه وسلم السلام ورحب به غاية الترحيب ..
واخذ يسأله عن احواله ليطمئن عليه فبدأ الرحل يشكو اليه الفاقة والفقر والحاجة
فما كان من النبي صلي الله عليه وسلم إلا ان قال له :يااعرابي اطلب
ما تريد ..
وكان النبي صلي الله عليه وسلم يظن ان هذا الاعرابي سيطلب
شيئا كبيرا ..وذلك بان يسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يدعو له
بمغفرة ذنوبه او بدخول الجنة او بصحبة النبي صلي الله عليه وسلم
في الجنة .. لكن هذا الاعرابي لم يسأل النبي صلي الله عليه وسلم اي
شئ من كنوز الاهرة بل سأله شيئأ يسيرا من حطام الدنيا
قال الاعرابي :يارسول الله !أريد ناقة برحلها نركبها ونسافر عليها واعنزا
نحلبها ونشرب حليبها
فحزن النبي صلي الله عليه وسلم حزنا شديدا ؛لان هذا الاعرابي
اتيحت له فرصة العمر ان يدعو له رسول الله صلي الله عليه وسلم
دعوة مستجابة ،فيفوز في دنياه واخرته
فاذا بالنبي صلي الله عليه وسلم يقول لهذا الاعرابي :أعجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل ؟!
وبدا الرسول صلي الله عليه وسلم يحكي قصة عجوز بني اسرائيل
التي كانت صاحبة همة عالية ..فلمل اتيحت لها فرصة بان تطلب شيئا من نبي الله موسي عليه السلام
لم تطلب منه اي شئ من حطام الدنيا بل طلبت ان تكون معه في الجنة . .
تبدأ القصة من ايام نبي الله يوسف عليه السلام
فإنه لما اصبح يوسف عليه السلام عزيز مصرواحس بعد ذلك
بقرب اجله وقال :{رب قد آتيتني من الملك
وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت وليي في الدنيا
والاخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين }
وهنا اخذ نبي الله يوسف عليه السلام العهد والميثاق
علي بني اسرائيل عند موته انهم اذا خرجوا في يوم من مصر
ان يحفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسة في فلسطين
ومات يوسف عليه السلام ..ومرت سنوات وسنوات ولم يستطع بنو اسرائيل
ان يأخذوا جسده من مصر ليدفنوه في الارض المقدسة
ولما بعث نبي الله موسي عليه السلام وذهب الي
فرعون ليدعوه لعبادةالله جل وعلا فأبي فرعون ان
يؤمن بالله بل وحارب رسول الله موسي عليه السلام
وخرج بجيشه وراء موسي ومن آمن معه من اجل ان يقتلهم
فخرج موسي عليه السلام وقومه ..وبينما هم في الطريق ؛إذ ضلوا الطريق
فتعجب نبي الله موسي عليه السلام فسأل من معه من علماء بني اسرائيل عن سبب
ذلك فقالوا له : ان يوسف عليه السلام كان قد اخذ العهد علي بني اسرائيل
انهم اذا خرجوا من مصر ان يحفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسة
فقال موسي عليه السلام :وهل هناك احد يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام ؟
قالوا :لا يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام إلا امراة عجوز من بني اسرائيل
فقال موسي عليه السلام :ائتوني بها
فذهبوا اليها وجاءوا بها الي نبي الله موسي عليه السلام
فلما رآها قال لها :دليني علي قبر يوسف عليه السلام
فقالت المراة :لن ادلك علي قبر يوسف عليه السلام
إلا اذا حققت طلبي
فسألها موسي عليه السلام :ما هو طلبك وماذا تريدين ؟
فقالت :اريد ان اكون معك في الجنة !!
فتعجب نبي الله موسي عليه السلام من طلبها ..
وكره ان يحقف لها طلبها لانه راي ان هذا العمل الذي
ستقوم به لا يساوي ان تكوم معه في تلك المنزلة العالية.
او لانه لا يستطيع ان يعدها بشئ لا يملكه هو ..
فهو لا يستطيع ان يقول لاحد انه سيكون معه في الجنة إلا
اذا اوحي الله عز وجل إليه بذلك
وبالفعل اوحي الله اليه في تلك اللحظة بان يعطيها حكمها
وان الله يخبرها بان الله قد حقق لها امنيتها وانها ستكوم معه في الجنة
وعندما اخبر نبي الله موسي عليه السلام هذه المراة العجوز بانها ستكون
معه في الجنة ..قامت المراة وتوجهت الي بحيرةصغيرة قريبة منهم
وطلبت منهم ان ينضحوا ذلك الماء ،ثم قالت لهم :احفروا هذا المكان فلما حفروا
وجدوا جسد يوسف عليه السلام كماهو وكأنه قد دفن الان فلما رفعوه وساروا به
اضاء لهم الطريق كأنما هم في ضوء النهار


-سورة يوسف : الاية: (١٠١)
 
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