قصص الرسول صلي الله عليه وسلم (متجدد)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(جحود ادم (عليه السلام ) ونسيانه )
لما خلق الله ادم (عليه السلام ) ونفخ فيه الروح عطس
ادم باذن الله ( جل وعلا ) فقال : الحمد لله
واذا بالحق (جل وعلا ) يقول له :يرحمك الله يا ادم
ثم امره الله (جل وعلا )،وقال :يا ادم اذهب الي اولئك الملائكة الي
ملإ منهم جالسين فقل لهم : السلام عليكم وانظر ماذا يقولون لك
فذهب ادم عليه السلام الي اولئك الملائكة فقال لهم :السلام عليكم
فقالوا :وعليك السلامة ورحمة الله
فعاد ادم (عليه السلام ) الي ربه (جل وعلا ) فقال له تعالي :
يا ادم هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم الي يوم القيامة
ثم قال له الحق (جل وعلا ) ويداه مقبوضتان :يا ادم اختر ايهما
شئت فقال ادم (عليه السلام ):اخترت يمين ربي
وكلتا يدي ربي يمين مباركة
ثم بسطها فاءا فيها ادم وذريته فتعجب ادم (عليه السلام ) وفال :اي رب ما هؤلاء ؟
فقال الله له :يا ادم هؤلاء ذريتك
راي ادم ءريته الذين سيخلقون من بعده ،وقد جعل الله بين عيني كل واحد منهم نورا ،
كما راي عمر كل واحد منهم مكتوبا بين عينيه ،وراي رجلا له
نور حسم ،فسال عنه ، فاخبره انه احد ابنائه سيكون في
امة من اواخر الامم اسمه داود ،وان عمره ستون سنة ،واستقل ادم عمرداود ،
وطلب من ربه ان يزيد في عمره ،فاخبره ان ذاك هو العمر
الذي كتب له ،فوهبه ادم من عمره ما يكمل به المائة
ثم امر الله ادم ان يسكن الجنة ما شاء الله ان يسكن
حتي حدث ما حدث واستطاع ابليس ان يغويه من ان يأكل
من تلك الشجرة التي نهاه الله عن الاكل منها ..فلما اكل منها
اخرج من الجنة واهبط الي الارض هو و حواء وابليس
وعاش ادم (عليه السلام ) في الارض ما شاء الله له
ان يعيش ..ويظهر ان الله اعلم ادم بعمره مكتوب له ،وانه سيعيش الف
عام ،فلما مضي من عمره الف سنه إلا اربعين عاما جاءه
ملك الموت ينزع روحه ،فاعترض علي ملك الموت ،واستنكر
عليه ان يقبض روحه قبل ان يستكمل اجله ،ويبدو ان ادم كان
يحسل لنفسه ،ويعد سنوات عمره ،فذكره ملك الموت بما كان
وهبه لابنه داود ما بقي له من سنوات عمره ،فجحد ادم ،وكان
جحوده نسيانا ،وورث ابناء ادم صفات ابيهم ،فجحدوا كما
جحد . ونسوا كما نسي ولذا امر الله بالكتابة والشهود ،
ليواجه بهما جحود الجاحدين ونسيان الناسين
_صحيح القصص النبوي د. عمر الاشقر (ص:22)بتصرف
_الشيخ محمود المصري ابو عمار
(جحود ادم (عليه السلام ) ونسيانه )
لما خلق الله ادم (عليه السلام ) ونفخ فيه الروح عطس
ادم باذن الله ( جل وعلا ) فقال : الحمد لله
واذا بالحق (جل وعلا ) يقول له :يرحمك الله يا ادم
ثم امره الله (جل وعلا )،وقال :يا ادم اذهب الي اولئك الملائكة الي
ملإ منهم جالسين فقل لهم : السلام عليكم وانظر ماذا يقولون لك
فذهب ادم عليه السلام الي اولئك الملائكة فقال لهم :السلام عليكم
فقالوا :وعليك السلامة ورحمة الله
فعاد ادم (عليه السلام ) الي ربه (جل وعلا ) فقال له تعالي :
يا ادم هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم الي يوم القيامة
ثم قال له الحق (جل وعلا ) ويداه مقبوضتان :يا ادم اختر ايهما
شئت فقال ادم (عليه السلام ):اخترت يمين ربي
وكلتا يدي ربي يمين مباركة
ثم بسطها فاءا فيها ادم وذريته فتعجب ادم (عليه السلام ) وفال :اي رب ما هؤلاء ؟
فقال الله له :يا ادم هؤلاء ذريتك
راي ادم ءريته الذين سيخلقون من بعده ،وقد جعل الله بين عيني كل واحد منهم نورا ،
كما راي عمر كل واحد منهم مكتوبا بين عينيه ،وراي رجلا له
نور حسم ،فسال عنه ، فاخبره انه احد ابنائه سيكون في
امة من اواخر الامم اسمه داود ،وان عمره ستون سنة ،واستقل ادم عمرداود ،
وطلب من ربه ان يزيد في عمره ،فاخبره ان ذاك هو العمر
الذي كتب له ،فوهبه ادم من عمره ما يكمل به المائة
ثم امر الله ادم ان يسكن الجنة ما شاء الله ان يسكن
حتي حدث ما حدث واستطاع ابليس ان يغويه من ان يأكل
من تلك الشجرة التي نهاه الله عن الاكل منها ..فلما اكل منها
اخرج من الجنة واهبط الي الارض هو و حواء وابليس
وعاش ادم (عليه السلام ) في الارض ما شاء الله له
ان يعيش ..ويظهر ان الله اعلم ادم بعمره مكتوب له ،وانه سيعيش الف
عام ،فلما مضي من عمره الف سنه إلا اربعين عاما جاءه
ملك الموت ينزع روحه ،فاعترض علي ملك الموت ،واستنكر
عليه ان يقبض روحه قبل ان يستكمل اجله ،ويبدو ان ادم كان
يحسل لنفسه ،ويعد سنوات عمره ،فذكره ملك الموت بما كان
وهبه لابنه داود ما بقي له من سنوات عمره ،فجحد ادم ،وكان
جحوده نسيانا ،وورث ابناء ادم صفات ابيهم ،فجحدوا كما
جحد . ونسوا كما نسي ولذا امر الله بالكتابة والشهود ،
ليواجه بهما جحود الجاحدين ونسيان الناسين
_صحيح القصص النبوي د. عمر الاشقر (ص:22)بتصرف
_الشيخ محمود المصري ابو عمار