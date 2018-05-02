قصص الرسول صلي الله عليه وسلم (متجدد)

قصة عجوز بني اسرائيل

في يوم من الايام نزل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ضيفا

علي رجل من الاعراب ،فلم يصدق الرجل نفسه ان ضيفه هو

رسول الله صلي الله عليه وسلم ،فاخذ الرجل يقدم الطعام والشراب

والفاكهة لرسول الله صلي الله عليه وسلم مع ان الرجل فقير ،ولا يملك

شيئا لكنه كان في قمة السعادة لان بيته قد امتلأ بركة ونورا

بوجود الرسول صلي الله عليه وسلم

تعجب النبي صلي الله عليه وسلم من كرم هذا الاعرابي الفقير

ولكن اين يبلغ كرم هذا الاعرابي بجوار كرم رسول الله صلي الله عليه وسلم

الذي كان اجود من الريح المرسلة في الانفاق

وفعل الخيرات

فما كان من النبي صلي الله عليه وسلم إلاان طلب من هذا

الاعرابي ان يأتي اليه بعد ذلك ليجزيه ويكافئه

علي ما فعله معه صلي الله عليه وسلم

مرت الايام وتعرض هذا الاعرابي لازمة مادية كبيرة

فتذكر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان قد طلب منه ان يأتي اليه

ليجزيه ويكافئه ،فما كان منه إلا ان ذهب

الي النبي صلي الله عليه وسلم وا ستأذن في الدخول

عليه ،فلما علم النبي صلي الله عليه وسلم بوصول الاعرابي اذن له في ان يدخل عليه

دخل الاعرابي علي الرسول صلي الله عليه وسلم وسلم عليه فرد

النبي صلي الله عليه وسلم السلام ورحب به غاية الترحيب ..

واخذ يسأله عن احواله ليطمئن عليه فبدأ الرحل يشكو اليه الفاقة والفقر والحاجة

فما كان من النبي صلي الله عليه وسلم إلا ان قال له :يااعرابي اطلب

ما تريد ..

وكان النبي صلي الله عليه وسلم يظن ان هذا الاعرابي سيطلب

شيئا كبيرا ..وذلك بان يسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يدعو له

بمغفرة ذنوبه او بدخول الجنة او بصحبة النبي صلي الله عليه وسلم

في الجنة .. لكن هذا الاعرابي لم يسأل النبي صلي الله عليه وسلم اي

شئ من كنوز الاهرة بل سأله شيئأ يسيرا من حطام الدنيا

قال الاعرابي :يارسول الله !أريد ناقة برحلها نركبها ونسافر عليها واعنزا

نحلبها ونشرب حليبها

فحزن النبي صلي الله عليه وسلم حزنا شديدا ؛لان هذا الاعرابي

اتيحت له فرصة العمر ان يدعو له رسول الله صلي الله عليه وسلم

دعوة مستجابة ،فيفوز في دنياه واخرته

فاذا بالنبي صلي الله عليه وسلم يقول لهذا الاعرابي : أعجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل ؟!

وبدا الرسول صلي الله عليه وسلم يحكي قصة عجوز بني اسرائيل

التي كانت صاحبة همة عالية ..فلمل اتيحت لها فرصة بان تطلب شيئا من نبي الله موسي عليه السلام

لم تطلب منه اي شئ من حطام الدنيا بل طلبت ان تكون معه في الجنة . .

تبدأ القصة من ايام نبي الله يوسف عليه السلام

فإنه لما اصبح يوسف عليه السلام عزيز مصرواحس بعد ذلك

بقرب اجله وقال :{رب قد آتيتني من الملك

وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت وليي في الدنيا

والاخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين }

وهنا اخذ نبي الله يوسف عليه السلام العهد والميثاق

علي بني اسرائيل عند موته انهم اذا خرجوا في يوم من مصر

ان يحفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسة في فلسطين

ومات يوسف عليه السلام ..ومرت سنوات وسنوات ولم يستطع بنو اسرائيل

ان يأخذوا جسده من مصر ليدفنوه في الارض المقدسة

ولما بعث نبي الله موسي عليه السلام وذهب الي

فرعون ليدعوه لعبادةالله جل وعلا فأبي فرعون ان

يؤمن بالله بل وحارب رسول الله موسي عليه السلام

وخرج بجيشه وراء موسي ومن آمن معه من اجل ان يقتلهم

فخرج موسي عليه السلام وقومه ..وبينما هم في الطريق ؛إذ ضلوا الطريق

فتعجب نبي الله موسي عليه السلام فسأل من معه من علماء بني اسرائيل عن سبب

ذلك فقالوا له : ان يوسف عليه السلام كان قد اخذ العهد علي بني اسرائيل

انهم اذا خرجوا من مصر ان يحفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسة

فقال موسي عليه السلام :وهل هناك احد يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام ؟

قالوا :لا يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام إلا امراة عجوز من بني اسرائيل

فقال موسي عليه السلام :ائتوني بها

فذهبوا اليها وجاءوا بها الي نبي الله موسي عليه السلام

فلما رآها قال لها :دليني علي قبر يوسف عليه السلام

فقالت المراة :لن ادلك علي قبر يوسف عليه السلام

إلا اذا حققت طلبي

فسألها موسي عليه السلام :ما هو طلبك وماذا تريدين ؟

فقالت :اريد ان اكون معك في الجنة !!

فتعجب نبي الله موسي عليه السلام من طلبها ..

وكره ان يحقف لها طلبها لانه راي ان هذا العمل الذي

ستقوم به لا يساوي ان تكوم معه في تلك المنزلة العالية.

او لانه لا يستطيع ان يعدها بشئ لا يملكه هو ..

فهو لا يستطيع ان يقول لاحد انه سيكون معه في الجنة إلا

اذا اوحي الله عز وجل إليه بذلك

وبالفعل اوحي الله اليه في تلك اللحظة بان يعطيها حكمها

وان الله يخبرها بان الله قد حقق لها امنيتها وانها ستكوم معه في الجنة

وعندما اخبر نبي الله موسي عليه السلام هذه المراة العجوز بانها ستكون

معه في الجنة ..قامت المراة وتوجهت الي بحيرةصغيرة قريبة منهم

وطلبت منهم ان ينضحوا ذلك الماء ،ثم قالت لهم :احفروا هذا المكان فلما حفروا

وجدوا جسد يوسف عليه السلام كماهو وكأنه قد دفن الان فلما رفعوه وساروا به

اضاء لهم الطريق كأنما هم في ضوء النهار





-سورة يوسف : الاية: (١٠١)