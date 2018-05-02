ورود من مناديل الورق بالخطوات من أشغالي

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشتقت الى هذا الركن كثيرا

اليوم جبتلكم كيفية صنع وردة من مناديل الورق لي كنت خدمت بيها افكار كثيرة
حطيتلكم فيما سبق منها

الطريقة سهلة : وراح نحطلكم ماصنعته جديد من هذه الفكرة

1-نحضر المنديل ومساكة المنديل خيط صغير ومقص
2-استطيع استخدام ورقة واحدة او اثنتان مع بعض للحصول على حجم اكبر انا هنا استعملت المناديل الرقيقة اقصها على الجوانب يعني ننحي شوي منها
3-ثم اطويها واضع في وسطها الخيط
4-اتحصل على مايشبه البحراية او المروحة لكن ماشي تاع الداي حسين ههه هههه اقوم بقصها قليلا على الجانبين ايضا
5-اقوم بجعلها بشكل الوردة وبرفق افتح الاوراق للحصول على وردة جميل

انتظروني مع مواضيع اخرى
لترون ماذا صنعت بهذه الورود
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صمت المشاعر

صمت المشاعر

:: عضو متألق ::
#2
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كوكب زمردة
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#2
السلام عليكم
يعطيك الصحة اختي
انا خدمت لبنت خويا كيما هاد الورد بصح بمانديل كبار وملونة وزينو بيهم القسم
مشكووورة اختي
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
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#3
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قال صمت المشاعر:
السلام عليكم
يعطيك الصحة اختي
انا خدمت لبنت خويا كيما هاد الورد بصح بمانديل كبار وملونة وزينو بيهم القسم
مشكووورة اختي
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نعم الملونين يجيو باهيين
خدمت منهم عدة افكار
ومازلت مع فكرة تزيين لغرفتي قريب نكملها ونوريهالكم
منورة اختي
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
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#5
طريقة كتير حلوة، بتعرفي؟!
هاي لو عندك بخاخ اللامع هداك كان بخيتي منو على اطراف الورود وطلعولك اشي بجنن عن جد

تسلم ايديكِ غاليتي
عجبتني كتير
بارك الله فيكِ
 
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