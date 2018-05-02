ورود من مناديل الورق بالخطوات من أشغالي

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتقت الى هذا الركن كثيرا
اليوم جبتلكم كيفية صنع وردة من مناديل الورق لي كنت خدمت بيها افكار كثيرة
حطيتلكم فيما سبق منها
الطريقة سهلة : وراح نحطلكم ماصنعته جديد من هذه الفكرة
1-نحضر المنديل ومساكة المنديل خيط صغير ومقص
2-استطيع استخدام ورقة واحدة او اثنتان مع بعض للحصول على حجم اكبر انا هنا استعملت المناديل الرقيقة اقصها على الجوانب يعني ننحي شوي منها
3-ثم اطويها واضع في وسطها الخيط
4-اتحصل على مايشبه البحراية او المروحة لكن ماشي تاع الداي حسين ههه هههه اقوم بقصها قليلا على الجانبين ايضا
5-اقوم بجعلها بشكل الوردة وبرفق افتح الاوراق للحصول على وردة جميل
انتظروني مع مواضيع اخرى
لترون ماذا صنعت بهذه الورود
اشتقت الى هذا الركن كثيرا
اليوم جبتلكم كيفية صنع وردة من مناديل الورق لي كنت خدمت بيها افكار كثيرة
حطيتلكم فيما سبق منها
الطريقة سهلة : وراح نحطلكم ماصنعته جديد من هذه الفكرة
1-نحضر المنديل ومساكة المنديل خيط صغير ومقص
2-استطيع استخدام ورقة واحدة او اثنتان مع بعض للحصول على حجم اكبر انا هنا استعملت المناديل الرقيقة اقصها على الجوانب يعني ننحي شوي منها
3-ثم اطويها واضع في وسطها الخيط
4-اتحصل على مايشبه البحراية او المروحة لكن ماشي تاع الداي حسين ههه هههه اقوم بقصها قليلا على الجانبين ايضا
5-اقوم بجعلها بشكل الوردة وبرفق افتح الاوراق للحصول على وردة جميل
انتظروني مع مواضيع اخرى
لترون ماذا صنعت بهذه الورود