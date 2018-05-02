ورود من مناديل الورق بالخطوات من أشغالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاشتقت الى هذا الركن كثيرااليوم جبتلكم كيفية صنع وردة من مناديل الورق لي كنت خدمت بيها افكار كثيرةحطيتلكم فيما سبق منهاالطريقة سهلة : وراح نحطلكم ماصنعته جديد من هذه الفكرة1-نحضر المنديل ومساكة المنديل خيط صغير ومقص2-استطيع استخدام ورقة واحدة او اثنتان مع بعض للحصول على حجم اكبر انا هنا استعملت المناديل الرقيقة اقصها على الجوانب يعني ننحي شوي منها3-ثم اطويها واضع في وسطها الخيط4-اتحصل على مايشبه البحراية او المروحة لكن ماشي تاع الداي حسين ههه هههه اقوم بقصها قليلا على الجانبين ايضا5-اقوم بجعلها بشكل الوردة وبرفق افتح الاوراق للحصول على وردة جميلانتظروني مع مواضيع اخرىلترون ماذا صنعت بهذه الورود