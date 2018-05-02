شربة العدس الأحمر من مطبخي

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما انو فصل الشتاء عاد من جديد
طبخت عدس أحمر المفيد جدا لمرضى الانيميا
المقاديروالطريقة:
في قدرة اضع اللحم البصل والثوم والزيت واقليها على نار هادية مع ملح وفلفل اسود وفلفل احمر حسب الذوق
اضيف الجزر مقطع رقيق
واتركها تتفاعل جيدا
اضيف قطع بطاطا
والطماطم تغلي ثم اضيف الماء والعدس
اتركها تنضج مدة ربع ساعة دون غلق القدرة
لما ينضج اللحم افتته وارحي مرق العدس
للحصول على شربة عدس مفيدة للصغير والكبير
بما انو فصل الشتاء عاد من جديد
طبخت عدس أحمر المفيد جدا لمرضى الانيميا
المقاديروالطريقة:
في قدرة اضع اللحم البصل والثوم والزيت واقليها على نار هادية مع ملح وفلفل اسود وفلفل احمر حسب الذوق
اضيف الجزر مقطع رقيق
واتركها تتفاعل جيدا
اضيف قطع بطاطا
والطماطم تغلي ثم اضيف الماء والعدس
اتركها تنضج مدة ربع ساعة دون غلق القدرة
لما ينضج اللحم افتته وارحي مرق العدس
للحصول على شربة عدس مفيدة للصغير والكبير
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