شربة العدس الأحمر من مطبخي

ما شاء الله لا قوة الا بالله

شكلها تحفة واكيد الطعم ولا أروع، تسلم ايديكِ

أنا بعملو بس بدون اي إضافات يعني العدس لحالو بطبخو لحتى ينضج على المزبوط وبيطلع

غير شكل

بصحتكم غاليتي ​