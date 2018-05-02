رأيت حلما وأقلقني ارجو افادتي ...

صفاءdz

صفاءdz

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#1
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#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا لي حوالي 15يوما رأيت عجوز في المنام والغريب لم أرها قط في حياتي!! رأيتها مرتين الأولى
رأيتها تنظر إلي وبصمت ...استيقظت مذعورة ...
أما الثانية يعني في ليلة أخرى رأيت نفسي أركب دراجة نارية وكانت مسرعة جدا وكان قبلي رجل يسوق
وأنا ورائه فلم استطع لاحق به ...ثم غير طريقه ...ولم أجده ...كانت تلك الطريق أول مرة أراها أشجار كثير وكأنني في غابة ...حاولت العودة إلى بيتنا لكنني لم أستطع قيادة الدراجة كما في الأول ...وإذا بلعجوز نفسها رأتني ...فبدأ قلبي بلخفقان حاولت الهروب منها فنادتي صفااااااء ..ذهلت وقلت لها كيف عرفتي اسمي!!!قالت كنت أبحث عنك منذ زمن بعييييد ..خفت كثيرا منها وحاولت الهروب فناداتني صفااااااء ...ولما التفت اليها رمت لي قلبا أحمر فالتصق بي ...وقالت يا صفاء هذا لك بحثت عنك وخبأته ولما وجدتك أعطيته لك ...وغادرت !!!
استيقظت مذعورة جدااا
الغريب في الأمر العجوز أول مرة أراها وهذا مايقلقني!!!

سؤالي هل من مفسر ؟؟
وهل من الممكن رؤية شخص في المنام لم تراه قبلا؟؟
ارجو افادتي بأرائكم
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

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#4
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#4
ريي يسعدك والله الحمد لله يالدنيا عايشين ، الكل بخير والله اختي قبل فترة اصيب ابني محمد بيده برصاص الاحتلال شرق غزة في مسيرات العودة كانت الاصابة بيده وكسرت العضام عنده بس الحمد لله هلا هو بخيررر وفضل من الله
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#5
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