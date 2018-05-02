رجل في الجنة يستأذن ربه أن يزرع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم -كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية

(( أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال : أولست فيما شئت ؟ قال : بلى ، ولكني أحب أن أزرع ،

فأسرع وبذر ، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال ، فيقول الله تعالى : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء ،

فقال الإعرابي : يا رسول الله ، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا ، فإنهم أصحاب زرع ، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع ، فضحك رسول الله )) .

رواه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب كلام الرب مع أهل الجنة​