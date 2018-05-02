رجل في الجنة يستأذن ربه أن يزرع

khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم -كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية
(( أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال : أولست فيما شئت ؟ قال : بلى ، ولكني أحب أن أزرع ،
فأسرع وبذر ، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال ، فيقول الله تعالى : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء ،
فقال الإعرابي : يا رسول الله ، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا ، فإنهم أصحاب زرع ، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع ، فضحك رسول الله )) .
رواه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب كلام الرب مع أهل الجنة​
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم
غريب أمرك يا ابن آدم !!!!
مشكور أخي الكريم على نقل الحديث
جزاك الله خيرا كثيرا
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
219
الإعجابات
155
النقاط
9
#3
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم
غريب أمرك يا ابن آدم !!!!
مشكور أخي الكريم على نقل الحديث
جزاك الله خيرا كثيرا
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شكررا يالغالى لمرورك العطر
 
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