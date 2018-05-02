تعريف كامل لزراعة الاسنان

تعريف زراعة الاسنانماهي الزراعةالزرعة (implant) عبارة عن برغي معدني تغرس داخل عظم الفك , جزء من الزرعة (implant) يبرز خارج العظم من خلال اللثة حيث تستخدم لتركيب التعويضات او الاسنان الصناعية .الزراعة يمكن ان تجرى لتعويض سن واحد , عدة اسنان او الفم باكمله. الزراعة يمكن ان تطبق لحمل طقم الاسنان او لحمل اجهزة السمعكم تستغرق من الوقتمن البداية الى النهاية العملية ممكن ان تاخذ حتى سنة كاملة .الزرعات توضع جراحيا في عظم الفك وبعد ذلك من المهم ان تترك لوقت كاف للشفاء بحيث تندمج الزرعات مع عظم الفككيف يتم ذلكتعتمد الاجراءات بشكل اساسي على كم عدد الاسنان المطلوب تعويضها ونوع الزرعات وطولها . الخطوات الرئيسية هي الاتي.المرحلة الاولىيستخدم مخدر موضعي . يجرى شق داخل اللثة . وبمثاقب خاصة تستخدم لتحضير مكان للزرعة داخل العظم . توضع الزرعة داخل عظم الفك ويوضع غطاء الزرعة المعدني . ثم يخاط جرح اللثة ليترك للشفاء . انه يستغرق من 3-6 اشهر ليشفى العظم ويندمج مع الزرعة .المرحلة الثانيةيستحدم مخدر موضعي . مرة ثانية يجرى شق باللثة . ويكشف راس الزرعة ويزال غطاء الزرعة المعدني . ويركب الجزء الثاني من الزرعة على الزرعة نفسها ويمتد من مستوى عظم الفك ويبرز من خلال اللثة ليرى داخل الفمالمرحلة الثالثةعندما تشفى اللثة بعد المرحلة الثانيه , تؤخذ الطبعة وتصنع الاسنان او الجسر التعويضي وتربط مع الزرعات