تعريف كامل لزراعة الاسنان

Marame Bouras
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تعريف زراعة الاسنان
ماهي الزراعة
الزرعة (implant) عبارة عن برغي معدني تغرس داخل عظم الفك , جزء من الزرعة (implant) يبرز خارج العظم من خلال اللثة حيث تستخدم لتركيب التعويضات او الاسنان الصناعية .
الزراعة يمكن ان تجرى لتعويض سن واحد , عدة اسنان او الفم باكمله. الزراعة يمكن ان تطبق لحمل طقم الاسنان او لحمل اجهزة السمع
كم تستغرق من الوقت
من البداية الى النهاية العملية ممكن ان تاخذ حتى سنة كاملة .الزرعات توضع جراحيا في عظم الفك وبعد ذلك من المهم ان تترك لوقت كاف للشفاء بحيث تندمج الزرعات مع عظم الفك
كيف يتم ذلك
تعتمد الاجراءات بشكل اساسي على كم عدد الاسنان المطلوب تعويضها ونوع الزرعات وطولها . الخطوات الرئيسية هي الاتي.
المرحلة الاولى
يستخدم مخدر موضعي . يجرى شق داخل اللثة . وبمثاقب خاصة تستخدم لتحضير مكان للزرعة داخل العظم . توضع الزرعة داخل عظم الفك ويوضع غطاء الزرعة المعدني . ثم يخاط جرح اللثة ليترك للشفاء . انه يستغرق من 3-6 اشهر ليشفى العظم ويندمج مع الزرعة .
المرحلة الثانية
يستحدم مخدر موضعي . مرة ثانية يجرى شق باللثة . ويكشف راس الزرعة ويزال غطاء الزرعة المعدني . ويركب الجزء الثاني من الزرعة على الزرعة نفسها ويمتد من مستوى عظم الفك ويبرز من خلال اللثة ليرى داخل الفم
المرحلة الثالثة
عندما تشفى اللثة بعد المرحلة الثانيه , تؤخذ الطبعة وتصنع الاسنان او الجسر التعويضي وتربط مع الزرعات
ماهي الزراعة
الزرعة (implant) عبارة عن برغي معدني تغرس داخل عظم الفك , جزء من الزرعة (implant) يبرز خارج العظم من خلال اللثة حيث تستخدم لتركيب التعويضات او الاسنان الصناعية .
الزراعة يمكن ان تجرى لتعويض سن واحد , عدة اسنان او الفم باكمله. الزراعة يمكن ان تطبق لحمل طقم الاسنان او لحمل اجهزة السمع
كم تستغرق من الوقت
من البداية الى النهاية العملية ممكن ان تاخذ حتى سنة كاملة .الزرعات توضع جراحيا في عظم الفك وبعد ذلك من المهم ان تترك لوقت كاف للشفاء بحيث تندمج الزرعات مع عظم الفك
كيف يتم ذلك
تعتمد الاجراءات بشكل اساسي على كم عدد الاسنان المطلوب تعويضها ونوع الزرعات وطولها . الخطوات الرئيسية هي الاتي.
المرحلة الاولى
يستخدم مخدر موضعي . يجرى شق داخل اللثة . وبمثاقب خاصة تستخدم لتحضير مكان للزرعة داخل العظم . توضع الزرعة داخل عظم الفك ويوضع غطاء الزرعة المعدني . ثم يخاط جرح اللثة ليترك للشفاء . انه يستغرق من 3-6 اشهر ليشفى العظم ويندمج مع الزرعة .
المرحلة الثانية
يستحدم مخدر موضعي . مرة ثانية يجرى شق باللثة . ويكشف راس الزرعة ويزال غطاء الزرعة المعدني . ويركب الجزء الثاني من الزرعة على الزرعة نفسها ويمتد من مستوى عظم الفك ويبرز من خلال اللثة ليرى داخل الفم
المرحلة الثالثة
عندما تشفى اللثة بعد المرحلة الثانيه , تؤخذ الطبعة وتصنع الاسنان او الجسر التعويضي وتربط مع الزرعات