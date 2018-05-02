تعريف كامل لزراعة الاسنان

Marame Bouras

Marame Bouras

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#1
تعريف زراعة الاسنان






ماهي الزراعة

الزرعة (implant) عبارة عن برغي معدني تغرس داخل عظم الفك , جزء من الزرعة (implant) يبرز خارج العظم من خلال اللثة حيث تستخدم لتركيب التعويضات او الاسنان الصناعية .
الزراعة يمكن ان تجرى لتعويض سن واحد , عدة اسنان او الفم باكمله. الزراعة يمكن ان تطبق لحمل طقم الاسنان او لحمل اجهزة السمع





كم تستغرق من الوقت
من البداية الى النهاية العملية ممكن ان تاخذ حتى سنة كاملة .الزرعات توضع جراحيا في عظم الفك وبعد ذلك من المهم ان تترك لوقت كاف للشفاء بحيث تندمج الزرعات مع عظم الفك

كيف يتم ذلك
تعتمد الاجراءات بشكل اساسي على كم عدد الاسنان المطلوب تعويضها ونوع الزرعات وطولها . الخطوات الرئيسية هي الاتي.

المرحلة الاولى








يستخدم مخدر موضعي . يجرى شق داخل اللثة . وبمثاقب خاصة تستخدم لتحضير مكان للزرعة داخل العظم . توضع الزرعة داخل عظم الفك ويوضع غطاء الزرعة المعدني . ثم يخاط جرح اللثة ليترك للشفاء . انه يستغرق من 3-6 اشهر ليشفى العظم ويندمج مع الزرعة .

المرحلة الثانية








يستحدم مخدر موضعي . مرة ثانية يجرى شق باللثة . ويكشف راس الزرعة ويزال غطاء الزرعة المعدني . ويركب الجزء الثاني من الزرعة على الزرعة نفسها ويمتد من مستوى عظم الفك ويبرز من خلال اللثة ليرى داخل الفم

المرحلة الثالثة
عندما تشفى اللثة بعد المرحلة الثانيه , تؤخذ الطبعة وتصنع الاسنان او الجسر التعويضي وتربط مع الزرعات






 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
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فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
واو أختي الكريمة
ملف كامل وشامل وفيه أدق التفاصيل
زراعة الأسنان من أهم العمليات وأعقدها
بهذه الصور التوضيحية والمقال صارت أكثر وضوحا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا
ننتظر المزيد من المواضيع مثل هذه(y)

إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,576
الإعجابات
13,376
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
30
الإعجابات
126
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#4
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
واو أختي الكريمة
ملف كامل وشامل وفيه أدق التفاصيل
زراعة الأسنان من أهم العمليات وأعقدها
بهذه الصور التوضيحية والمقال صارت أكثر وضوحا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا
ننتظر المزيد من المواضيع مثل هذه(y)

إحترامي وتقديري
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى اخي الفاضل
صحيح عملية زراعة الاسنان مهمة و معقدة
وفيك بارك الرحمان اخي
سرني تواجدك في صفحتى
في امان الله
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
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#5
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صفاءdz

صفاءdz

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#6
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الكوزينة
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#6
بارك الله فيك حقيقة ملف شامل كامل
وفيه ادق التفاصيل ننتظر مواضيعك اختي بارك الله
شكرا أخي @حلم كبير على الإشارة
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
17 نوفمبر 2017
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#7
قال صفاءdz:
بارك الله فيك حقيقة ملف شامل كامل
وفيه ادق التفاصيل ننتظر مواضيعك اختي بارك الله
شكرا أخي @حلم كبير على الإشارة
إضغط للتوسيع...
وفيك بارك الرحمان اختي صفاء

شكرا على طلتكي البهية
في امان الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
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#8
السلام عليكم
يا إلهي ما هذا، إنها عملية معقدة فعلا
وواضح أنها تتطلب جهد وصبر
شكرا أختي الغالية على إفادتنا بهذه المعلومات القيمة
فقد وضحتي لنا الكثير مما كنا نجهله
جزاكِ الله خيرا
تحياتي
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
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#9
انا من كثر خوفي من طبيب الاسنان و مشاكل الاسنان هذه الصور جعلتني اشمئز
مشكورة الاخت على التوضيح و التفصيل في هذا الامر و مشكور اخي @حلم كبير على الاشارة
فعلا هي طريقة جيدة لمن ضاعت اسنانه و لكن المشكل انه في بلادنا غالي الثمن و فئة قليلة جدا من تقوم بالزرع
 
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