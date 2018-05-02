السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أهلا بمحبي النكت



شوفو باه نڤولكم جديدة ولا ڨديمة هاذي ما نعرف بصح أنا ق كي سمعت بيها ڨلت نحطهالكم تسمعوها

اللي سمعها من قبل يضحك للأجر ههه كيما يڨول خونا صلاح



واللي ميش سامع بيها لا شكر على واجب هههه

......



هذا واحد الشيخ سمع بقصة في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف وحب يسييها في ايامو الأخيرة ...



جمل ولادو في عشرة أكل ومد لكل واحد غصن نتاع شجرة وڤالهم كل واحد يكسر الغصن نتاعو قدرو يكسروهم

ڨالهم : شفتو كي عادو مفروڨين كسرتوهم



جمل ثلاثة وعطاهم لبنو الكبير

ڨالو : كسرهم

كسرهم بنو الكبير

تمحمح الشيخ



زاد جمل خمسة ومدهملو

كسرهم بنو الكبير

قصلو الريڨ الشويخ



زاد جملهم في عشرة ومدهملو



كسرهم بنو الكبير

والشيخ خلااااص فشل في توصيل الرسالة

ڨالولو لاه درتنا هكذا واش المغزى

ڨالهم باه نڨولكم :



ما ديمو هاذا البقل معاكم أكل ما تخافوش



خخخخخخخ

نشالله تعجبكم ​