في الاتحاد قوة 😂

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أهلا بمحبي النكت

شوفو باه نڤولكم جديدة ولا ڨديمة هاذي ما نعرف بصح أنا ق كي سمعت بيها ڨلت نحطهالكم تسمعوها
اللي سمعها من قبل يضحك للأجر ههه كيما يڨول خونا صلاح

واللي ميش سامع بيها لا شكر على واجب هههه
......

هذا واحد الشيخ سمع بقصة في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف وحب يسييها في ايامو الأخيرة ...

جمل ولادو في عشرة أكل ومد لكل واحد غصن نتاع شجرة وڤالهم كل واحد يكسر الغصن نتاعو قدرو يكسروهم
ڨالهم : شفتو كي عادو مفروڨين كسرتوهم

جمل ثلاثة وعطاهم لبنو الكبير
ڨالو : كسرهم
كسرهم بنو الكبير
تمحمح الشيخ

زاد جمل خمسة ومدهملو
كسرهم بنو الكبير
قصلو الريڨ الشويخ

زاد جملهم في عشرة ومدهملو

كسرهم بنو الكبير
والشيخ خلااااص فشل في توصيل الرسالة
ڨالولو لاه درتنا هكذا واش المغزى
ڨالهم باه نڨولكم :

ما ديمو هاذا البقل معاكم أكل ما تخافوش

خخخخخخخ
نشالله تعجبكم
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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ذكر
#2
السلام عليكم و رحمة الله

خويا حليم و الله ق عارفها الحكاية

بصح ضحكت ههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

يعطيك الصحة خويا (y)(y)(y):ROFLMAO:


 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,576
الإعجابات
13,376
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله

خويا حليم و الله ق عارفها الحكاية

بصح ضحكت ههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

يعطيك الصحة خويا (y)(y)(y):ROFLMAO:


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أهلا بخويي صلاح
مليح كي عجباتك مع انك تعرفها
الله يسلمك
بارك الله فيك على المرور
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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#4
هههههه أنا تاني نعرفها بصح والله ضحكت هههه
يعطيك الصحة خويا حليم قصة جميلة
والمغزى جميل كذلك هههه
بارك الله فيك
 
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