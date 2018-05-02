دعاء بالشفاء لابن الاخ عاشق الأقصى

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود اللهم اجعل لاهل فلسطين النصره والعزه والغلبه والقوه والهيبه في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين امين امين
ادعوا لابن اخونا @عاشق الاقصى بالشفاء العاجل
الذي اصيب برصاص الاحتلال الصهيوني قبل اسبوعين في يده شرق غزة في مسيرات العودة
ادعوا لابن اخونا @عاشق الاقصى بالشفاء العاجل
الذي اصيب برصاص الاحتلال الصهيوني قبل اسبوعين في يده شرق غزة في مسيرات العودة
الله يحفظلك ابنك اخي ويعافيه يارب