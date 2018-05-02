دعاء بالشفاء لابن الاخ عاشق الأقصى

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ادعوا لابن اخونا @عاشق الاقصى بالشفاء العاجل
الذي اصيب برصاص الاحتلال الصهيوني قبل اسبوعين في يده شرق غزة في مسيرات العودة

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اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود اللهم اجعل لاهل فلسطين النصره والعزه والغلبه والقوه والهيبه في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين امين امين

الله يحفظلك ابنك اخي ويعافيه يارب
 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#2
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#2
بارك الله فيك لهذه الالتفاتة الطيبة تجاه ابن الاخ عاشق الاقصى و هذا دليل نبلك
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما
هو خيرة ابناء غزة أرض العزة
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
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#3
بارك الله فيك اختي ام ياسمين ومشكورة انت والاخت ليليا
هذه ضريبة الحياة في فلسطين في كل بيت اما شهيد او جريح او اسير ، نحمد الله على كل حال ونبضركم ان ابني بخير وافضل حال ومن الله علبه بالشفاء ، ونسال الله ان يشفي جميع الجرحى في كل مكان وابناء اعمامي معهم فانهم اصيبوا مع ابني في نفس اليوم ولكن اصابتهم صعبة ربي يشفيهم امبن امبن
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#5
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الكوزينة
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#5
تدمع العين ويحزن القلب صدقا ألمني هذا الأمر بعدما قال لي أخي
@عاشق الاقصى صدمت وحزنت كثيرا على ابنه
فلسطين الغالية تعاني في صمت ولا أحد يشعر بها ياحكام العرب يكفينا أقولا نريد أفعالا ...
يااارب اشفيه وعافيه وارجعه الى حضن والديه سالما غانما يااارب
 
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