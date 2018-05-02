دعاء بالشفاء لابن الاخ عاشق الأقصى

بارك الله فيك اختي ام ياسمين ومشكورة انت والاخت ليليا

هذه ضريبة الحياة في فلسطين في كل بيت اما شهيد او جريح او اسير ، نحمد الله على كل حال ونبضركم ان ابني بخير وافضل حال ومن الله علبه بالشفاء ، ونسال الله ان يشفي جميع الجرحى في كل مكان وابناء اعمامي معهم فانهم اصيبوا مع ابني في نفس اليوم ولكن اصابتهم صعبة ربي يشفيهم امبن امبن