نكت على المشرفين

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة :

ني نتمسخر برك ..بالاك تحظروني ههه





1-مشرف كتب الصداق في موضوع وعمل العرس في منتدى التهاني والمناسبات ووزع على المدعويين تقييمات موجبه



2-مشرف متعارك مع مرتو عمللها حظر



3-مشرف خلف توأم احتفظ بواحد وحط التاني في قاعه المكرر



4-مشرف جاتو فاتوره التليفون كبيره عملها تعديل



5-زوجة مشرف نسيت تحط ملح في الاكل حطلها تقييم سالب



6-مشرف بيتغزل في خطبته : انتي موضوع عمري ........انتي مشاركه حياتي ......انتي كل صلاحياتي



7-مشرف يحب يعرف حبيبتو تحبه ولا لادخل على المنتديات و بدا يحذف في المواضيع واحد ورى الأخر (تحبني _متحبنيش_تحبني_ماتحبنيش...

هههه و ان شاء الله ميتنرفوش منا المشرفين تاعنا