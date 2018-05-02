نكت على المشرفين

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
31
الإعجابات
134
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة :
ني نتمسخر برك ..بالاك تحظروني ههه


1-مشرف كتب الصداق في موضوع وعمل العرس في منتدى التهاني والمناسبات ووزع على المدعويين تقييمات موجبه

2-مشرف متعارك مع مرتو عمللها حظر

3-مشرف خلف توأم احتفظ بواحد وحط التاني في قاعه المكرر

4-مشرف جاتو فاتوره التليفون كبيره عملها تعديل

5-زوجة مشرف نسيت تحط ملح في الاكل حطلها تقييم سالب

6-مشرف بيتغزل في خطبته : انتي موضوع عمري ........انتي مشاركه حياتي ......انتي كل صلاحياتي

7-مشرف يحب يعرف حبيبتو تحبه ولا لادخل على المنتديات و بدا يحذف في المواضيع واحد ورى الأخر (تحبني _متحبنيش_تحبني_ماتحبنيش...
هههه و ان شاء الله ميتنرفوش منا المشرفين تاعنا
 
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