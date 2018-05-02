نكت على المشرفين

Marame Bouras
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 31
- الإعجابات
- 134
- النقاط
- 5
- العمر
- 13
- الإقامة
- عين صالح
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة :
ني نتمسخر برك ..بالاك تحظروني ههه
1-مشرف كتب الصداق في موضوع وعمل العرس في منتدى التهاني والمناسبات ووزع على المدعويين تقييمات موجبه
2-مشرف متعارك مع مرتو عمللها حظر
3-مشرف خلف توأم احتفظ بواحد وحط التاني في قاعه المكرر
4-مشرف جاتو فاتوره التليفون كبيره عملها تعديل
5-زوجة مشرف نسيت تحط ملح في الاكل حطلها تقييم سالب
6-مشرف بيتغزل في خطبته : انتي موضوع عمري ........انتي مشاركه حياتي ......انتي كل صلاحياتي
7-مشرف يحب يعرف حبيبتو تحبه ولا لادخل على المنتديات و بدا يحذف في المواضيع واحد ورى الأخر (تحبني _متحبنيش_تحبني_ماتحبنيش...
هههه و ان شاء الله ميتنرفوش منا المشرفين تاعنا
ني نتمسخر برك ..بالاك تحظروني ههه
1-مشرف كتب الصداق في موضوع وعمل العرس في منتدى التهاني والمناسبات ووزع على المدعويين تقييمات موجبه
2-مشرف متعارك مع مرتو عمللها حظر
3-مشرف خلف توأم احتفظ بواحد وحط التاني في قاعه المكرر
4-مشرف جاتو فاتوره التليفون كبيره عملها تعديل
5-زوجة مشرف نسيت تحط ملح في الاكل حطلها تقييم سالب
6-مشرف بيتغزل في خطبته : انتي موضوع عمري ........انتي مشاركه حياتي ......انتي كل صلاحياتي
7-مشرف يحب يعرف حبيبتو تحبه ولا لادخل على المنتديات و بدا يحذف في المواضيع واحد ورى الأخر (تحبني _متحبنيش_تحبني_ماتحبنيش...
هههه و ان شاء الله ميتنرفوش منا المشرفين تاعنا