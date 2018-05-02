⛔ موضوع متجدد | حكمة على الطاير ✈

صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,250
الإعجابات
872
النقاط
851
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#1


الموضوع بإختصار شديد ... ان يقوم أحد الأعضاء بالتعبير بحكمة مــــــا
و يقوم العضــــــــو الذي يليه..
إما بالرد بحكمة أخرى على الحكمة الموجودة او ينشر حكمة جديدة تلقائية




الحكمة عبارة عن / بيت شعر .. مقولة .. مثل شعبي .. حكمة عادية



شروط وجب التقيد بها " فضلا " و ليس " أمر " :

✖ المشاركة بحكم فقط
✖ عدم التحدث و الخروج عن الموضوع
✖ كل مشاركة تبدأ بوسم #حكمتي




إن شاء الله يكون الموضوع قد نالت إعجابكم و نرجوا منكم المشاركة بقوة
و حبذا لو تقوموا بنشره في حساباتكم على الفايسبوك كي نفيد الموقع أكثر :giggle:
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#2
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,250
الإعجابات
872
النقاط
851
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#2
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