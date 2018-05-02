⛔ موضوع متجدد | حكمة على الطاير ✈

صدام بكل فخر
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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الموضوع بإختصار شديد ... ان يقوم أحد الأعضاء بالتعبير بحكمة مــــــا
و يقوم العضــــــــو الذي يليه..
إما بالرد بحكمة أخرى على الحكمة الموجودة او ينشر حكمة جديدة تلقائية
الحكمة عبارة عن / بيت شعر .. مقولة .. مثل شعبي .. حكمة عادية
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إن شاء الله يكون الموضوع قد نالت إعجابكم و نرجوا منكم المشاركة بقوة
و حبذا لو تقوموا بنشره في حساباتكم على الفايسبوك كي نفيد الموقع أكثر