⛔ موضوع متجدد | حكمة على الطاير ✈

الموضوع بإختصار شديد ... ان يقوم أحد الأعضاء بالتعبير بحكمة مــــــا

و يقوم العضــــــــو الذي يليه..

إما بالرد بحكمة أخرى على الحكمة الموجودة او ينشر حكمة جديدة تلقائية

الحكمة عبارة عن /

بيت شعر .. مقولة .. مثل شعبي .. حكمة عادية

شروط وجب التقيد بها " فضلا " و ليس " أمر " :

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إن شاء الله يكون الموضوع قد نالت إعجابكم و نرجوا منكم المشاركة بقوة

و حبذا لو تقوموا بنشره في حساباتكم على الفايسبوك كي نفيد الموقع أكثر