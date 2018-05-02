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وفاة أذكى رجل في العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ

وفي بيان نشرته وكالة أنباء 'برس اسوسييشن' البريطانية، قال أبناء العالم "نشعر بحزن عميق لأن والدنا توفي اليوم لقد كان عالما عظيما ورجلا استثنائيا سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة".وكان هوكينغ يعاني من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم الا بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول الى سمة مميزة له.ولم تمنع هذه الاعاقة هوكينغ من أن يصبح أحد أعظم العلماء المعاصرين ويتحدى التوقعات التي لم تكن تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة بعد اصابته بالمرض العضال.