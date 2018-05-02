السلام عليكم

اليوم حبت نهدار على الدعوى الوالدين كاين وين الوالدين يدعو بدعوي الخير

مثلا يزين سعدك /الله يعطك ما تتمنا / روح ربي يضوها عليك في الدنيا ولخرة

ربي يفرجها عليك / كما دراتلي ادرولك والدك / ربي يعطك الخير /ربي يسهلك في خدمتك

وكاين الوالدين واش نقولك من تنوضى من صباح وهي تدعي على ولداها

الطريق السد لتدي ما ترد/ إروح منك الروح / يعطيك ضربة ربانية / إوخدك في عمرك / إخليك بلا راس تخلع الناس/ اصفر وجهك / روح لهل تربحك /



هدى الدعوة لزام ننسوها وما لزمش ندعو بها على ولدنا مهم عملوا خاطر كي جي الضربة لوليدك تحسي بها أنتي وما يحسى بها حتى واحد معك مهم عملك

ربي يهدينا الي طريق الصواب