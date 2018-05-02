PathFinder
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 19 أفريل 2017
- المشاركات
- 75
- الإعجابات
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- النقاط
- 503
- العمر
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- الإقامة
- tlemcen
لسلام عليكم
متوفر مبلغ 24 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP
سعر البيع :180 د.ج للدولار الواحد
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
متوفر مبلغ 24 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP
سعر البيع :180 د.ج للدولار الواحد
العمولة على المشتري
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
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