لسلام عليكم

متوفر مبلغ 24 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP

سعر البيع :180 د.ج للدولار الواحد

العمولة على المشتري

ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP

مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف

المصدر : أعمال حرة

اثبات الرصيد في الملف المرفق​