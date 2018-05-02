عادت فعدنا ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

عادت اللمه بثوب جديد مطرزا بحضوركم التي تباهي به وتتحلى بمواضيعكم وطرحكم التي تفاخر به

فالف مبروك عودة اللمه من جديد ويارب تكون آخر الغيبات ...

لاتسألوا عما كان بل إسألوا عما سيكون ومدى انسجام اعضائها وحضورهم دونما انقطاع

وابراز مشاركاتهم التي لاشك لها اطيب الاثر في عودة اللمه من جديد ..

فهنيئا لكم ايها اللماويون عودة اللمه وهنيئا للمة بكم ...



سلام .