ضيفة جديدة

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل و سلم وبارك على نبينا محمد واله عدد ما ذكره الذاكرون و غفل عن ذكره الغافلون و بعد انا منذ اشهر و انا اتابع هذا المنتدى الرائع و الذي دخلته صدفة و اكثر ما شدني اليه هو رقي الفكر و الاخلاق التي يتمتع بها اعضاؤه تصفحت العديد من صفحاته اعجبت بالخواطر و الاشعار و القصص و و و كل ما كتب فيه ينم عن خصال اهله الحميدة كنت اتابع بصمت احيانا كثيرة كانت تتملكني الرغبة في المشاركة في بعض الحوارات لكن صمتي لم يطل فها انا ذا اشارك في هذا المنتدى المبارك انشاء الله الذي اتمنى ان لا يغلق مرة اخرى لان ذلك احزنني فعلا ارجو ان تقبلوني صديقة و اختا لكم فهل ارحب بنفسي عندكم ?