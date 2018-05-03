قصة واقعية من الماضى عن المدراس

ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻑ ريال

ﻭ ﺑﺘﺼﺤﻰ 6:30 ﻭ ﺑﺘروح ﻣﺸﻲ ﻉ 7:00 ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ

ﻛﻨﺖ تستنى إﻣﻚ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺤﻄﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺪﻭﻳﺸﺔ ﺑﺎﻟﺸﻨﺘﺔ

ﻛﺎﻧﻮ 6 ﺣﺼﺺ ﻭ أﻛﺒﺮ ﻓﺮﺣﺔ ﻟﻤﺎ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﻳﻐﻴﺐ ﻭ ﻳﺼﻴﺮﻭﺍ ﺧﻤﺴﺔ.

ﻛﺎنت الحيطان ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋليها أﺳﺎﻣﻴﻨﺎ ﻭ ﺭﺍسمين عليها ﻗﻠﻮﺏ ﺣﺐ...هههه

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ حل الوظيفة أﻛﺒﺮ ﺧﻮﻑ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻫﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

ﻛﺎﻥ ﺟﺮﺱ الفرصة أﻛﺒﺮ ﻓﺮﺣﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻛﺾ ﻟﻨﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ متل إﻟﻲ ﻃﺎﻟﻊ أﻓﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ.

ﻛﻨﺖ حط إﻳﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻒ رفيقي ﻭﻧﺮﻭﺡ... ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﻜﺘﻨﺎ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﻟﻨﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻬﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﻮﺍﺗﻨﺎ.

كنا وقت الانصراف ندق عكل انترفون ببنايات ونهرب

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺮﻭﺡ ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻭ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﺸﻨطﺔ ﻉ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭ ﻳﻨﺎﺩﻱ ماما شو طابخه؟؟

ﻛﺎﻧﺖ ﺍلكاميره لونها أحمر ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻠﻌﻠﻚ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻳﻤﺎﻥ .

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﺎ ﺣﺪ ﺑﻴﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ههههههه

ﺑﺲ ﺑﻀﻞ أﻳﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﺎ ﺑﺘﻨﺘﺴﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻳﺖ ﺗﺮﺟﻊ

ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻨﺎ أﺣﻠﻰ ... ﻛﻨﺎ ﻃﻴﺒﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﻴﻦ... ﻛﻨﺎ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻳﺎ ﺭﻳﺖ ﺿﻠﻴﻨﺎ ﺻﻐﺎﺭ

هذا اسمه زمن الطيبين

تلفزيون بيسكر الساعه ١٢ الظهر ويفتح الساعة ٤ العصر ويسكر الساعة ١٢ ليلا !

والعشاء خفيف

وقاعد تستنى أمك لتسمعلك وتكتبلك اﻹملاء

كانت حياتنا حلوة الله عليك يا زمان فات

كنا كل ما نشوف الطيارة نقعد نصرخ ونعمل لهم بأيدينا مع السلامة مع السلامة

كنا ننتطر سنة رابعة ابتدائي منشان نكتب بالحبر

ولما تسألك امك قديش الساعه ؟؟؟ نقول إلها الكبير على اﻷربعة والصغير على ستة.

كنا نحس بإنجاز وفرح وشي عظيم إذا طلعت الشمس واحنا بعدنا مش نايمين .

كنا ننتطر الامتحاناتمن منشان ما ناخذ شنطة ، و ننتطر وقت الشهادة منشان نلبس لبس حلو.

اكيييييد أنت سويت شيء منها أو كلها وأكثرها

وقت كنت صغير كنت ترسم الشمس بزاوية الورقة.

كنت تسكر باب الثلاجة شوي شوي بس منشان تعرف كيف بتطفي اللمبا

حاولت توازن مفاتيح الكهرباء بين ON و OFF.

ولما واحد من أهلك يطلب منك كأس مي لازم تشرب شوية وقبل ما تدخل تمسح فمك منشان ماحدا يعرف إنك شربت منها ..

اكيد كل واحد فينا عم يبتتسم هلأعلى هي اﻷيام الحلوة ولاااا تقول لاااااااااء ..

صحي وما مننسى قمة الفخامة أيام اﻷبتدائيه ...

لما يعطيك الاستاذ طباشير و أوراق ويئلك وصلها للاستاذ ب الصف الثاني الي حدنا،

بتفوت عالصف قدام الطلاب وبتحس حالك مبعوث من الأمم المتحدة..

ولسه ...ولسه ...

يااااا ريت ياااااا ريت يرجع الزمن.. ويرجع​