حـدود لايجب تجاوزها



للتفاهم حد

متى تجاوزته صار عدوانا

و متى قصرت عنه كان نقصا و مهانه



وللغضب حدود



و هو الشجاعة المحمودة و الأنفة من الرذائل و النقائص ،

و هذا كماله . فإذا جاوز حده تعدى صاحبه و جار ،

و إن نقص عنه جبن و لم يأنف من الرذائل .



وللحرص حدود

و هو الكفاية في أمور الدنيا و حصول البلاغ منها ، فمتى

نقص من ذلك كان مهانة و إضاعة ، و متى زاد عليه كان

شرها و رغبه فيما لا تحمد الرغبة فيه .



وللحسد حدود

وهو المنافسه في طلب الكمال و الأنفة أن يتقدم عليه نظيره ،

فمتى تعدى ذلك صار بغيا و ظلما يتمنى زوال النعمه عن

المحسود و يحرص على إيذائه ، و متى نقص عن ذلك كان

دناءة و ضعف همه و صغر نفس .



وللشهوة حدود

و هو راحة القلب و العقل من كد الطاعه و اكتساب الفضائل

و الاستعانه بقضائها على ذلك ، فمتى زادت على ذلك صارت نقمة

و التحق صاحبها بدرجة الحيوانات ، و متى نقصت عنه و لم يكن

فراغا في طلب الكمال و الفضل كانت ضعفا و عجزا و مهانه



ولراحة حدود

و هو إجمام النفس و القوى المدركه الفعاله للإستعداد للطاعه

و اكتساب الفضائل و توفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد و التعب

و يضعف أثرها ، فمتى زاد على ذلك صار توانيا و كسلا و إضاعه

و فات به أكثر مصالح العبد ، و متى نقص عنه صار

<مضرا بالقوى موهنا لها و ربما انقطع به .



والجود له حد بين الطرفين

، فمتى جاوز حده صار إسرافا و تبذيرا ،

و متى نقص عنه كان بخلا و تقتيرا .



والغيره لها حدود

اذا جاوزته صارت تهمه و ظنا سيئا بالبرئ ،

و اذا قصرت عنه كانت نغافلا و مبادئ دياثه .



والتواضع حدود

اذا جاوزه كان ذلا و مهانه ،

و من قصر عنه انحرف الى الكبر و الفخر



وللعز حدود

اذا جاوزه كان كبرا و خلقا مذموما ،

و إن قصر عنه انحرف الى الذل و المهانه .

و ضابط هذا كله العدل ، و هو الأخذ بالوسط

الموضوع بين طرفي الإفراط و التفريط .

فخير الأمور الوسط



