تطبيقي لمربى الفروله لأم وليد

Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
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العمر
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#1
بِسْم لله

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الْيَوْمَ جربت مربى الفروله خرج روعه
المقادير
1كغ فروله
800 غ سكر
اولا نغسل الفراز ونقعه ونحط السكر نخلط ونتركه ليله كامله في الثلاجه في الغد تحطي الخليط في قدر وتزيد ي عليه ربع حبه ليمون
فوق نار هادئة خلطي مره على مره لمدة نصف ساعه
إليكم الصور
IMG_3707.JPG

IMG_3705.JPG

IMG_3724.JPG

IMG_3725.JPG

IMG_3726.JPG
وهذا الشكل النهائي
صدقوني روعه
 

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
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الإعجابات
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النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
ماشاء الله يعطيك الصحة
تاكلوه بالصحة والهنا ان شاء الله
بالمناسبة اشتقنا لتواجدك ^^
نتمنى أنو تكون كل أمورك بخير
تحياتي​
 
Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: نجمة اللمة ::
#6
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,091
الإعجابات
5,500
النقاط
611
العمر
48
الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
ماشاء الله يعطيك الصحة
تاكلوه بالصحة والهنا ان شاء الله
بالمناسبة اشتقنا لتواجدك ^^
نتمنى أنو تكون كل أمورك بخير
تحياتي​
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وعليكم السلام
الله يهنئك بنتي
الحمد لله على كل حال اشتقت لكلامك الحلو
 
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