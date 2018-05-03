تطبيقي لمربى الفروله لأم وليد

بِسْم لله1519909514956.pngالْيَوْمَ جربت مربى الفروله خرج روعهالمقادير1كغ فروله800 غ سكراولا نغسل الفراز ونقعه ونحط السكر نخلط ونتركه ليله كامله في الثلاجه في الغد تحطي الخليط في قدر وتزيد ي عليه ربع حبه ليمونفوق نار هادئة خلطي مره على مره لمدة نصف ساعهإليكم الصوروهذا الشكل النهائيصدقوني روعه