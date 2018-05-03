تطبيقي لمربى الفروله لأم وليد

Oum Loukmane
:: نجمة اللمة ::
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بِسْم لله
1519909514956.png
الْيَوْمَ جربت مربى الفروله خرج روعه
المقادير
1كغ فروله
800 غ سكر
اولا نغسل الفراز ونقعه ونحط السكر نخلط ونتركه ليله كامله في الثلاجه في الغد تحطي الخليط في قدر وتزيد ي عليه ربع حبه ليمون
فوق نار هادئة خلطي مره على مره لمدة نصف ساعه
إليكم الصور
وهذا الشكل النهائي
صدقوني روعه
1519909514956.png
الْيَوْمَ جربت مربى الفروله خرج روعه
المقادير
1كغ فروله
800 غ سكر
اولا نغسل الفراز ونقعه ونحط السكر نخلط ونتركه ليله كامله في الثلاجه في الغد تحطي الخليط في قدر وتزيد ي عليه ربع حبه ليمون
فوق نار هادئة خلطي مره على مره لمدة نصف ساعه
إليكم الصور
وهذا الشكل النهائي
صدقوني روعه
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