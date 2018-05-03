السلام عليكم

ن

نعمات 1000

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 فيفري 2018
المشاركات
32
الإعجابات
46
النقاط
3
العمر
48
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم خوتي خوتتي ربي يحفظكم نفرغ واش في قلبي تغرقوا بلي فيه
ربي يستركم القلب يشبيه لكأس من الماء شفتوا كي يتعمر الكاس افيض هكدك قلبي معمر الله الوحد لراهى علم واش فيه وهو الوحد لي يقدار يفرج عليه صح الواحد لزام يهدار به اريحى بصح الحل بيد ملك الملوك وحدوا ربي يحفظكم ويسر اموركم يارب
تقبلوا تحياتي
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,320
الإعجابات
4,699
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
كامل رانا هكاك اختي
قلب فاض من هادو ناس ولازمتلو تصفية
بارك الله فيك موضوع عجبني
 
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