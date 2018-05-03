السلام عليكم خوتي خوتتي ربي يحفظكم نفرغ واش في قلبي تغرقوا بلي فيه

ربي يستركم القلب يشبيه لكأس من الماء شفتوا كي يتعمر الكاس افيض هكدك قلبي معمر الله الوحد لراهى علم واش فيه وهو الوحد لي يقدار يفرج عليه صح الواحد لزام يهدار به اريحى بصح الحل بيد ملك الملوك وحدوا ربي يحفظكم ويسر اموركم يارب

تقبلوا تحياتي