لكم هذا القلب ، وهذا القلب حسبي

السلام عليكم ورحمة الله

نعم ، ويحدث ان يشتاق القلب العين لرؤية بعض الاصدقاء .. الذين ملؤوا السهل والجبل بمكتاباتهم وابداعاتهم الجميلة الشيّقة ، وانها لسنون طوال تراءات للبون فكان الفراق ، وحال بين الاصدقاء ما يحول بين الاحباب من براثن تمزق كل جميل ...

هانحن نعود ونسال عن الاخوة جميعاً بثوب قشيب .. وازهار غيداء .. وخمائل متمايلة نسال فيه ونسائل فيها القلوب والاكباد ..

واتمنى ان ارى جميع الاخوة ...

شجون الروح ... روز .. محمد .. ياسمين ...صفاء ... ملاك ... .. الخ ..

تحياتي ...