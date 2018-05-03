لكم هذا القلب ، وهذا القلب حسبي

أ

أويس مصطفى

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
5 جويلية 2008
المشاركات
701
الإعجابات
273
النقاط
23
#1
السلام عليكم ورحمة الله
نعم ، ويحدث ان يشتاق القلب العين لرؤية بعض الاصدقاء .. الذين ملؤوا السهل والجبل بمكتاباتهم وابداعاتهم الجميلة الشيّقة ، وانها لسنون طوال تراءات للبون فكان الفراق ، وحال بين الاصدقاء ما يحول بين الاحباب من براثن تمزق كل جميل ...
هانحن نعود ونسال عن الاخوة جميعاً بثوب قشيب .. وازهار غيداء .. وخمائل متمايلة نسال فيه ونسائل فيها القلوب والاكباد ..
واتمنى ان ارى جميع الاخوة ...
شجون الروح ... روز .. محمد .. ياسمين ...صفاء ... ملاك ... .. الخ ..
تحياتي ...
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,259
الإعجابات
4,500
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2
اهلا بعودتك اخي
نتمى ان لاتغادر منتدى مرة اخرى وتتركنا
نشاله تفيد وتستفيد مرة ثانية
اقامة طيبة من جديد ^^
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.