قبل تسجيل الخروج 🔃ضع بصمتك أيها اللماوي 🤗

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحضرت اليوم موضوع
راجيا من الله أن لا يكون مكررا ،وأن يلقى إستحسان الجميع
وهو
ضع
أيها اللماوي
سنضع هنا بصماتنا قبل تسجيل الخروج
هناك من يدخل ولا يتسنى له الوقت للرد على موضوع أو يحب أن يقرأ فقط
وطبعه هكذا ...
نؤكد حضورنا قبل خروجنا
نعرج ونضع بصمة تواجد
مثل بصمة التواجد في هذا العالم
نترك أثرا خلفنا
ونقول في هذا الموضوع
كنا هنا ......
ستكون عبارة عن:
شيء فعلناه في يومنا جيد وفيه فائدة .....
عن معلومة سمعناها جديدة وقصيرة لا يتسع لها موضوع نضعها هنا ....
أو اسم موضوع طرحناه في قسم معين لينتبه له الاعضاء....
او موضوع أعجبنا به كثيرا ولم يتسنى لنا شكر صاحبه .....
أو كلمة قالها عضو أثرت فينا ......
أو موقف حصل معنا في يومنا يمكن أن نحكيه هنا ليستفيد منه الجميع .....
ولما لا نكتة جديدة
أو ...
أو ...
...........
..........
المهم أن نضع بصماتنا قبل الخروج
ونبقي لنا أثر هنا قبل الخروج
وبهذا تجتمع البصمات لتكون أجمل لوحة تزين واجهة اللمة الجزائرية
أرجو إن تنال الفكرة إعجابكم !!!!
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير