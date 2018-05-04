قبل تسجيل الخروج 🔃ضع بصمتك أيها اللماوي 🤗

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أحضرت اليوم موضوع

راجيا من الله أن لا يكون مكررا ،وأن يلقى إستحسان الجميع

وهو

أيها اللماوي

سنضع هنا بصماتنا قبل تسجيل الخروج

ونقول في هذا الموضوع

ونقول في هذا الموضوع

ونقول في هذا الموضوع

ونقول في هذا الموضوع

مثل بصمة التواجد في هذا العالم

مثل بصمة التواجد في هذا العالم

مثل بصمة التواجد في هذا العالم

مثل بصمة التواجد في هذا العالم

هناك من يدخل ولا يتسنى له الوقت للرد على موضوع أو يحب أن يقرأ فقط

هناك من يدخل ولا يتسنى له الوقت للرد على موضوع أو يحب أن يقرأ فقط

هناك من يدخل ولا يتسنى له الوقت للرد على موضوع أو يحب أن يقرأ فقط

هناك من يدخل ولا يتسنى له الوقت للرد على موضوع أو يحب أن يقرأ فقط

ستكون عبارة عن:

شيء فعلناه في يومنا جيد وفيه فائدة .....

عن معلومة سمعناها جديدة وقصيرة لا يتسع لها موضوع نضعها هنا ....

أو اسم موضوع طرحناه في قسم معين لينتبه له الاعضاء....

او موضوع أعجبنا به كثيرا ولم يتسنى لنا شكر صاحبه .....

أو كلمة قالها عضو أثرت فينا ......

أو موقف حصل معنا في يومنا يمكن أن نحكيه هنا ليستفيد منه الجميع .....

ولما لا نكتة جديدة

أو ...