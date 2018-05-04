قبل تسجيل الخروج 🔃ضع بصمتك أيها اللماوي 🤗

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
13,447
النقاط
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العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحضرت اليوم موضوع
راجيا من الله أن لا يكون مكررا ،وأن يلقى إستحسان الجميع
وهو
ضع
1451940462693.png

أيها اللماوي

سنضع هنا بصماتنا قبل تسجيل الخروج

هناك من يدخل ولا يتسنى له الوقت للرد على موضوع أو يحب أن يقرأ فقط
وطبعه هكذا ...
نؤكد حضورنا قبل خروجنا
نعرج ونضع بصمة تواجد
مثل بصمة التواجد في هذا العالم
نترك أثرا خلفنا
ونقول في هذا الموضوع
كنا هنا ...... (y)

213.jpg

ستكون عبارة عن:

شيء فعلناه في يومنا جيد وفيه فائدة .....
عن معلومة سمعناها جديدة وقصيرة لا يتسع لها موضوع نضعها هنا ....
أو اسم موضوع طرحناه في قسم معين لينتبه له الاعضاء....
او موضوع أعجبنا به كثيرا ولم يتسنى لنا شكر صاحبه .....
أو كلمة قالها عضو أثرت فينا ......
أو موقف حصل معنا في يومنا يمكن أن نحكيه هنا ليستفيد منه الجميع .....
ولما لا نكتة جديدة ;)
أو ...
أو ...

...........
..........
المهم أن نضع بصماتنا قبل الخروج
ونبقي لنا أثر هنا قبل الخروج

وبهذا تجتمع البصمات لتكون أجمل لوحة تزين واجهة اللمة الجزائرية

images (6).jpeg

أرجو إن تنال الفكرة إعجابكم !!!!
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,075
الإعجابات
21,902
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
صباح الخير أخي حلييم
و صباح الخير لكل اللماويين
أنا معاك اخي حلييم و بإذن الله لن أغادر اللمة إلا يوم أترك بصمتي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,601
الإعجابات
13,447
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
@أم منيــــــر
@أم الشبلين
@ام راس يابس
@أم لينة
@أم البراءة
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@أم ياسمينdz
@ام عبد الرحيم
@الأزرق الملكي
@الأفق البعيد
@الأميرة الخجولة
@الامين محمد
@الاء النور
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@سكون الفجر
@خووخه
@جميلة أنا
@صدام بكل فخر
@فاعل الخير
@فارس الروح
@فارس الشرق
@hakim story
@hakim ghettab
@Skor m@k
@Salah eddin
@Salaheddin25
@وحي القلم
@وحيدة كالقمر
@زهرة اللمة
@هدوء المطر
@aljentel
@حروف تائهة
@Marame Bouras
@صمت المشاعر
@Malika Tlm
@ميلينا
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,601
الإعجابات
13,447
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
أهلا بكم إخوتي أخواتي لنبدأ من اليوم وضع بصماتنا بكل اشكالها وألوانها
ونملأ الموضوع أشياء رائعة
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السوفي حمة

السوفي حمة

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
2 أكتوبر 2007
المشاركات
2,209
الإعجابات
63
النقاط
77
الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
#9
السلام عليكم ابنائي وبناتي اللماويين واللماويات ...
تذكروا سنن يوم الجمعة وخاصة قراءة سورة الكهف هداني الله واياكم لما فيه الخير
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,601
الإعجابات
13,447
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#10
مقتطفات

قسم اللمة العام

حامض وحلو للأخ @aljentel
يتحدث عن اختلاف الفكر وكيفية الحوار بشكل متحضر دون فرض آراء

والاخر
في قسم الحوار والنقاش الهادف
متاهة المنطقة الرمادية
للأخ @الأزرق الملكي
وفيه يتحدث عن كثرة الخيارات في حياتنا ،ويعلمنا كيف نختار ونخرج بأقل الخسائر

والاخر في قسم واش راك تهدر
فقر مونطال 6 للأخ @Salah eddin
وفيه يسلط الضوء على فئة من المجتمع التي تلبس دون وعي وتلبس لتقلد فقط

في قسم تربية الاطفال
أطلت الاخت @لؤلؤة قسنطينة بسلسلة رائعة عن تربية الاطفال انصح بزيارتها
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,601
الإعجابات
13,447
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#11
الاخت @Marame Bouras كتبت مواضيع رائعة في قسم الصحة ومن بينها عن زراعة الاسنان
قرأت مواضيعها ورددت على موضوع زراعة الاسنان...
ارجو ان يتسنى لي الوقت لأرد على البقية
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#14
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,601
الإعجابات
13,447
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#14
وإياكم تدعيو على ولادكم برك كيما توصينا الاخت @نعمات 1000 في موضوعها في واش راك تهدر ......زوروه
رائع موضوعك أختي بارك الله فيك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#15
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,601
الإعجابات
13,447
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#15
قبل تسجيل الخروج

أحكي لكم هذه

ڤالك واحد مزطول راح ينتحر طلع في باطيمة تلايمت الناس تحتها باه يعقلوه
هبط يجري ڤالهم واش صرا لاه تلايمتو خخخخخخ
😁
 
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