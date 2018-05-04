يرجى مساعدتي حول الوزن

قال laptoppc: انا لا امن ب الحلبه و خميره البيره و حبوب السمسم جربت كل شيء لاكن بلا فاءده انا امن بتلات اشياء البروتينات و الكربوهدرات و السعرات الحراريه ... نعم امارس كمال الاجسام مع اكل الارز و البيض صعد وزني تلات كيلو لاكنه تبت الان لا ادري لمدا إضغط للتوسيع...

لا بد عليك من اتباع طرق حتى تخدع جسمك بحيث عند فقدان الوزن و عمل رجيم لهد ثلاث ايام او خمسة يجب تغيير الرجيم حتى يحرق الجسم سعرات اكثرو نفس الشيء مع زيادة الوزن يجب اتباع طرق جديدةاول شيء يجب ان تتخلى عن تمارين الكارديو و تركز على حمل الاثقال فقط كما لا يجب ان تجهد العضلة بحيث اذا مارست تمارين الترايسبس او البيسبس في اليوم الموالي اترك هذه العضلات ترتاح و ضاعف في السعرات الحرارية و اعتمد في اكلك على البروتين و الكربوهدرات و انصحك برقائق الشوفان لانها تحتوي على نسبة عالية من الرقائقهناك عدة يوتيوبرز مختصين في هذه الاشياء و سيفيدونك ان شاء اللهيوتيوبر محمد ناصر الدين و ka fitness و ساحاول ان اسأل من معي في المنزل و اعطيك ما اقدر عليه من النصائح