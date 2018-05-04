يرجى مساعدتي حول الوزن

L

laptoppc

:: عضو منتسِب ::
#1
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28
الإقامة
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ذكر
#1
انا عمري 20 سنه وطولي 180 وزني كان قبل اربعه اشهر 52 تعبت كتيرا وسءمت من شكلي حاولت التغيير ولاكن بلا فاءده حاولت تم حاولت وفجات صعدت لي 55.5 تم تبت وزني قرابه شهر لا اعرف لمادا تم استمررت في ممارسه الرياضه مع الاكل فوصلت الى وزن 57 في شهر والان انا تابت في هدا الوزن لقد سءمت وتعبت ماديا ونفسيا ووزني تابت مع انني لا اجوع ابدا من شده للاكل الاكتير ما دا تنصحوني لكي اصل الى 60 مدا افعل
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
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الكوزينة
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أنثى
#2
صباح الخير
لزيادة وزنك تناولي (الحلبة مع العسل )
كلي ملعقة صباحا على الريق وملعقه قبل ان تنامي ستلاحظين الفرق بعد شهر
ومنقوع الحلبة مفيد جدااا يعني غلي الماء ثم ضعي عليه (الحلبة ) بدون تغليتها اتركيها 5دقائق حليها بلعسل واشربه...تناول حلاوة الشامية تزيد الوزن كثيرا ...الموز أيضا له تأثير على زيادة الوزن ...
قمت بتجربة هاته الوصفات وزاد وزني كنت اعاني من نحافة وفقدان شهية
لكن الآن الحمد لله
 
L

laptoppc

:: عضو منتسِب ::
#4
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العمر
28
الإقامة
عمان
الجنس
ذكر
#4
انا لا امن ب الحلبه و خميره البيره و حبوب السمسم جربت كل شيء لاكن بلا فاءده انا امن بتلات اشياء البروتينات و الكربوهدرات و السعرات الحراريه ... نعم امارس كمال الاجسام مع اكل الارز و البيض صعد وزني تلات كيلو لاكنه تبت الان لا ادري لمدا
 
L

laptoppc

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
4 ماي 2018
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الإقامة
عمان
الجنس
ذكر
#5
قال صفاءdz:
صباح الخير
لزيادة وزنك تناولي (الحلبة مع العسل )
كلي ملعقة صباحا على الريق وملعقه قبل ان تنامي ستلاحظين الفرق بعد شهر
ومنقوع الحلبة مفيد جدااا يعني غلي الماء ثم ضعي عليه (الحلبة ) بدون تغليتها اتركيها 5دقائق حليها بلعسل واشربه...تناول حلاوة الشامية تزيد الوزن كثيرا ...الموز أيضا له تأثير على زيادة الوزن ...
قمت بتجربة هاته الوصفات وزاد وزني كنت اعاني من نحافة وفقدان شهية
لكن الآن الحمد لله
إضغط للتوسيع...
انا لا امن ب الحلبه و خميره البيره و حبوب السمسم جربت كل شيء لاكن بلا فاءده انا امن بتلات اشياء البروتينات و الكربوهدرات و السعرات الحراريه ... نعم امارس كمال الاجسام مع اكل الارز و البيض صعد وزني تلات كيلو لاكنه تبت الان لا ادري لمدا
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
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الكوزينة
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أنثى
#6
حبوب الشوفان ... ...الموز ...العسل ...الحلبة....كلها تزيد الوزن
أخي اردت المساعدة بمواد طبيعية ليزيد وزنك خير من المواد الكيمياوية تضر الجسم كثييييرااا ...جرب ماقلت لك مدة شهر وستلاحظ الفرق أنا قمت بتجربتها
وممارسة رياضه أكيد مهمة جدا وتبرز العضلات وتفيد الجسم
احترماتي لك
 
وحيدة كالقمر

وحيدة كالقمر

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
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الإقامة
Oran
الجنس
أنثى
#8
قال laptoppc:
انا لا امن ب الحلبه و خميره البيره و حبوب السمسم جربت كل شيء لاكن بلا فاءده انا امن بتلات اشياء البروتينات و الكربوهدرات و السعرات الحراريه ... نعم امارس كمال الاجسام مع اكل الارز و البيض صعد وزني تلات كيلو لاكنه تبت الان لا ادري لمدا
إضغط للتوسيع...
لا بد عليك من اتباع طرق حتى تخدع جسمك بحيث عند فقدان الوزن و عمل رجيم لهد ثلاث ايام او خمسة يجب تغيير الرجيم حتى يحرق الجسم سعرات اكثر
و نفس الشيء مع زيادة الوزن يجب اتباع طرق جديدة
اول شيء يجب ان تتخلى عن تمارين الكارديو و تركز على حمل الاثقال فقط كما لا يجب ان تجهد العضلة بحيث اذا مارست تمارين الترايسبس او البيسبس في اليوم الموالي اترك هذه العضلات ترتاح و ضاعف في السعرات الحرارية و اعتمد في اكلك على البروتين و الكربوهدرات و انصحك برقائق الشوفان لانها تحتوي على نسبة عالية من الرقائق
هناك عدة يوتيوبرز مختصين في هذه الاشياء و سيفيدونك ان شاء الله
يوتيوبر محمد ناصر الدين و ka fitness و ساحاول ان اسأل من معي في المنزل و اعطيك ما اقدر عليه من النصائح
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#11
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الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#11
اقوى البرامج والوصفات لزيادة الوزن
النحافة هي نقص الوزن عن المعدل الطبيعي قليلاً أو كثيراً فإذا كان الشخص متمتعاً بصحة جيدة وحيوية ونشاط فلا خوف عليه. وقد قال أحد الأطباء الإنجليز المشهورين عن الطفل النحيف انه إذا كان نشيطاً ومتحركاً وحيوياً فإنه لا خوف عليه وهؤلاء الفئة من الناس هم الذين يعمرون بالرغم من أن أكلهم قليل وتعتبر ظاهرة النحافة عند هؤلاء الناس ظاهرة طبيعية.
أما إذا كان خاملاً بليداً مريضاً فإنه في مثل هذه الحالة لابد من عرضه على طبيب لأنه لابد من وجود سبب مرضي أدى إلى حدوث النحافة
ولمعرفة فيما إذا كان الشخص نحيفاً وبالأخص بالنسبة لليافعين والشباب والبالغين وكبار السن فإن هناك قاعدة بسيطة وسهلة وهذا الوزن يخص أي شخص يزيد طوله عن 120سم والقاعدة هنا أن نطرح ما مقداره 100سم من الطول فيكون المقدار الباقي هو الوزن الصحيح المناسب للشخص ويكون محسوباً بالكيلوجرام فلو كان شخص طوله 170سم فإن وزنه سيكون 170- 100= 70كيلوجراماً ومن نقص عن ذلك الوزن مثلاً فيكون نحيفاً . والنحافة تنشأ اساساً من سوء التغذية إلا ان الوراثة تلعب دوراً هاماً وكبيراً. والحقيقة ان هناك من هو نحيف لأنه ينحدر من أسرة كل أفرادها من النحفاء ويجب أن نعرف أن سوء التغذية لا يعني قلة الكمية التي يتناولها الشخص من الطعام، لكن المقصود بسوء التغذية أن الشخص لا يتناول أطعمة متنوعة تحتوي على مقادير مناسبة من الفيتامينات والأملاح والبروتينات والنشويات.


الأدوية العشبية والنحافة

الحلبة ثم الحلبة ثم الحلبة

1- يغلى كأس من الماء ثم يضاف إليه ما مقداره 3جرامات من مسحوق الحلبة ويترك يغلي لمدة دقيقة واحدة ثم يصفى ويحلى بالعسل ويشرب بمعدل ثلاث مرات في اليوم ويستمر الشخص في الاستعمال حتى يحصل على الوزن المطلوب. كما يفيد أكل الحلبة الخضراء كثيراً في زيادة الوزن.
2-نص كوب ماء + ملعقة ونص زيت الحلبة من العطار ويشرب على الريق وقبل النوم وتأخذ معه ملعقة من المربى ..
3- أغلي القليل من الحلبة والعسل والسكر + ماء..
ولكي تتخلص من رائحة الحلبة من جسمك قوم بتحميصها قبل الاستخدام ..
وابضا عن الحلبة

اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة الى لتر من الماء وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط يصفى بعدها المغلي
ويشرب بجرعات متعددة ( ملعقة كبيرة كل ساعة )
اما اذا حبيتي ان تستخدمي مسحوق بذور الحلبة فانه يمزج منه مقدار 10 جرامات مع كمية معادلة من زيت الزيتون
ويؤخذ ربع هذه الكمية اربع مرات في اليوم واول ما تشوفي جسمك اعتدل توقفي عن استخدامه


زيت حلبة + زيت خروع
بمقادير متساوية ويدهن على المكان المراد تسمينه



الكزبرة
نظراً لأن الكزبرة تحتوي على الحديد والتي تؤدي بدورها إلي زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم النحيف وكذلك يحسن هيموجلوبين الدم ويجب أن يتناول الشخص بذور الكزبرة على هيئة مسحوق حيث يؤخذ ملء ملعقة كبيرة من المسحوق ويسف بعد كل وجبة غذائية أو يمكن وضع هذه الكمية مع السلطة وأكلها جميعاً والمدة الزمنية لاستخدام الكزبرة شهر كامل.

البصل
من المعروف ان البصل يفتح الشهية للطعام وعليه فإنه يؤخذ حبة بصل في حجم بيضة الدجاجة وتؤكل مرة مع الغذاء وأخرى مع العشاء يومياً. والبصل يغذي ويطهر الامعاء ويقوي البدن ويقتل جراثيم المعدة. ويجب تناول بقدونس طازج بعد أكل البصل لإيقاف رائحة البصل المعروفة.

وصفة من طبيب أعشاب وهي:
150 غرام زبيب تؤكل يومياً
2ملعقة صغيرة سمسم 3مرات في اليوم
عسل نحل يومياً
موز 3مرات في اليوم.

حب العزيز
يطحن ويضاف إليه حلبه ومكسرات مثل اللوز والفستق ويؤخذ مع كأس حليب أربع مرات في اليوم شهر كامل أو
أقل شوي (نطحنه مع اللوز والفستق ونخلطه بالحليب ونشربة

لوز + جوز + تمر + عسل
يعجن ويعمل على شكل كور ويؤكل منه 3حبات يومياً
تخلطي
ملعقتين من الحلوه الطحينيه مع علبه صغيره لبن زبادي وتاكليه على الريق
ملعقة متوسطة من أوراق الجوز في كوب ماء حار مدة ربع ساعة ثم يُصفى ويشرب كوب بعد الغداء
بساعتين وكوب بعد العشاء بساعتين
لتسمين الوجه اكل الكيوي


اكثري من اكل التين والزبيب والحمص

يوضع التين والينسون مع قليل من الماء فى إناء ويترك قليلا على نار هادئة ويداوم النحيف على الإفطار من هذا الخليط لمدة أربعين يوماً.


الوصفة الثانية:
يوضع 150 جراماً من الحلبة فى كمية من الماء وتغلى على النار أربع أو خمس مرات وكل مرة بماء جديد ثم تسحق ناعماً ويضاف إليها مثل وزنها من الدقيق الناعم ويضاف إليه اللبن البقرى حتى يتكون شراب ناضج ثم يضاف إليها عسل النحل ويحرك قليلاً على النار ويشرب ساخناً.



يحضر حب العزيز ويدق ثم ينقع فى الماء لمدة ليلة كاملة، ثم يهرس ويصفى ويضاف إليه السكر ثم يشرب لمدة أسبوعين.


يوضع التين والينسون مع قليل من الماء فى إناء ويترك قليلا على نار هادئة ويداوم النحيف على الإفطار من هذا الخليط لمدة أربعين يوماً.


يوضع 150 جراماً من الحلبة فى كمية من الماء وتغلى على النار أربع أو خمس مرات وكل مرة بماء جديد ثم تسحق ناعماً ويضاف إليها مثل وزنها من الدقيق الناعم ويضاف إليه اللبن البقرى حتى يتكون شراب ناضج ثم يضاف إليها عسل النحل ويحرك قليلاً على النار ويشرب ساخناً.


أدوية لعلاج النحافة:
- حقن زيادة الوزن

"المينابولين - ديورابولين" هى عبارة عن هرمون بناء للأنسجة ويقوم بتحسين الحالة العامة للجسم، لذا تستخدم هذه الحقن فى الحالات التى يقل فيها البناء الجسمى ويزداد فيها معدل الهدم بالجسم.. مثل الأعراض المزمنة وذلك بالإضافة إلى استخدامها فى عملية فتح الشهية للطعام، فعندما تعطى مع نظام غذائى عالى السعرات الحرارية تزيد من القدرة البنائية للجسم فيزداد الوزن ويتخلص الجسم من النحافة.
وتعد الجرعة اللازمة من هذه الحقن "حقنة كل أسبوع أو ثلاثة أسابيع" حسب نوع الحقنة وحسب تشخيص الحالة ويجب ألا يتم إعطاء هذه الحقنة إلا تحت إشراف طبى كامل


نظام البروتين البودرة لزيادة الوزن

تمكنت شركات الأدوية من إعداد أنواع من الأغذية على هيئة بودرة تتميز بغناها بالبروتينات والدهون والفيتامينات وصرح أطباء التغذية باستخدام هذه البودرة كغذاء مكمل إضافى للمصابين بالنحافة..
ولعل أشهر أنواع هذه البودرة الـ"سوستاجين".








نظام بروتين البودرة

- الإفطار:
جبن دوبل كريم.
2 ملعقة عسل نحل أو مربى بالقشدة.
تصبيرة:
2 ملعقة سوستاجين مذابة فى كوب ماء.

- الغداء:
200 جم لحم أو ربع فرخة أو 2 سمكة مقلية.
أرز بالخلطة.
خضراوات.
ملعقة صغيرة عسل أسمر.

- عصراً:
كيك أو بسكويت.
كاكاو باللبن أو حلبة ناعمة.

- العشاء:
بطاطس بوريه باللحم المفروم.
كوب زبادى بالعسل الأسود.
2 ملعقة عسل نحل بغذاء ملكات النحل.
قبل النوم:
كوب لبن + 3 ملاعق سوستاجين.


نصائح لعلاج النحافه :

1- تناول الطعام فى أماكن مفتوحة هادئة ويفضل أن يتم تناول الطعام مع مجموعة.
2- يمكن اللجوء للأدوية الفاتحة للشهية والتى تساعد على تناول الطعام مثل فيتامين ب 6
3- إضافة البهارات والأعشاب إلى الطعام لإعطاء الطعام النكهة الفاتحة للشهية.
4- البحث عن أى مرض عضوى أو نفسى يسبب سد الشهية والاجتهاد فى علاجه، فكثيراً ما يكون سبب النحافة أمراض هرمونية أو عضوية، لذلك:
- إذا شعرت أن وزنك فى نزول مستمر فسارع إلى الطبيب للفحص والكشف عن الأسباب مع تحليل هرمونات الغدة الدرقية ونسبة السكر بالدم.
- العمل على التحليل المستمر للكشف عن الديدان المختلفة التى كثيراً ما تكون سبب النحافة.
5- تناول السلطات الخضراء بكميات معتدلة لفتح الشهية وإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح الضرورية له.. واحذر فى الوقت نفسه الإفراط منها.
6- لا تكثر من تناول الماء قبل أو أثناء الطعام حتى لا يقلل من شهيتك.
7- تناول 6 وجبات صغيرة أفضل من وجبتين كبيرتين فهذا أسهل فى عملية الهضم والامتصاص وأكثر فائدة فى زيادة الوزن.
8- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والماغنسيوم فهى تساعد فى هدوء أعصابك وتجعلك هادئاً ومطمئناً.
9- تناول 2 ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من خل التفاح قبل النوم تعطيك نوماً هادئاً وتمنع عنك الأرق قبل وأثناء النوم.


سلطات لفتح الشهيه :

تعتبر السلطات من أهم فواتح الشهية الطبيعية على موائد العالم.. الإضافة إلى تأثيرها فى إثارة الشهية، فهى تحتوى على مواد ذات نكهة طبيعية تزيد من إفرازات الإنزيمات الهاضمة فتساعد على الهضم، هذا بجانب احتوائها على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الفاتحة للشهية، والمهمة للجسم.
وتستخدم فى إعداد السلطات أنواع عديدة من الأغذية مثل: الطماطم والبصل والثوم والخيار والفلفل الأخضر والبقدونس والجزر والخس، والبنجر والخرشوف والكرنب والزيتون.. وفى بعض الأحيان يضاف إلى السلطة بعض المواد المشهية مثل "الخل، التوابل، الزيوت النباتية، والليمون" وأحياناً يضاف لها الصلصات المختلفة مثل "الصلصة الحريفة، المايونيز، والصوص المتبل"، كل هذا من أجل أن تكون مشهية وتساعد على الهضم.

- الطماطم.. عنصر أساسى فى السلطات والصلصات المشهية

تشكل الطماطم المادة الرئيسية فى عمل السلطات والصلصات المشهية.. فهى تفيد فى هضم الأطعمة النشوية واللحوم وبعض الخضراوات..
هذا بالإضافة إلى غنى الطماطم بفيتامين
"أ ، ج ، ب1 ، ب 2"، ومجموعة من الأملاح المهمة للجسم عامة. وبالإضافة إلى أنواع السلطات التقليدية التى تشارك فيها الطماطم هناك عدة أنواع من الصلصات تصنع منها مثل:

- الصلصة الحريفة
وهى نوع من الصلصة يوضع على اللحوم المشوية، وبعض الخضراوات والأطعمة الأخرى.. فتساعد على فتح الشهية بشكل ملحوظ.
ويتم إعداد الصلصة كما يلى:
يتم اختيار الناضجة، وتغسل جيداً ويزال منها الأجزاء غير المرغوب فيها.. ثم تصفى وتحضر لعمل الصلصة الحريفة.
المقادير:
- كيلو طماطم "وتحضر كما سبق".
- بصلة كبيرة.
- قليل من الملح والشطة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسمر.
- كوب خل.
- 5 فصوص ثوم.
- 3 قرون قرنفل.
- ملعقة كبيرة سكر.

الطريقة:
- يخلط عصير الطماطم بالبصل والثوم الناعم، وترفع على النار حتى يتكون مزيج غليظ.
- يصفى الخليط بوساطة منخل.
- يغلى الخل مع البهارات لمدة 10 دقائق ثم يضاف إلى خليط الطماطم بالبهارات مع السكر.. ثم يرفع على النار حتى يغلظ، ويعبأ فى زجاجات معقمة وتحفظ لحين استخدامها لتغطية المأكولات المشوية والأسماك والسلطات فتعطى الشكل والطعم المقبول اللذيذ.


الباذنجان فى صنع السلطات اللذيذة
يتميز الباذنجان بأن له نكهة مرغوبة، ومذاقاً طيباً.. ولكن يعيب الباذنجان أن سعراته الحرارية منخفضة، وقليل القيمة الغذائية.. لذا يفضل أن يضاف إليه بعض المواد الغذائية الأخرى لتدعيم قيمته الغذائية، والحصول منه على نكهة ألذ وأطعم.. ومن الأكلات الشعبية الشهيرة والتى لها أثر فعال فى فتح الشهية سلطة بابا غنوج، التى يستخدم فيها الباذنجان مع الطحينة.
البابا غنوج
المقادير:
- نصف كجم باذنجان أسود كبير.
- نصف كوب طحينة بيضاء.
- 4 ملاعق خل.
- قليل من الملح والفلفل والشطة "حسب الطلب".
- 3 ملاعق زيت.
- بقدونس مفرى.
- 3 فصوص ثوم.
الطريقة:
- يشوى الباذنجان ويهرس ناعماً بعد التقشير.
- يطحن الثوم مع الملح والفلفل ويضاف إلى الطحينة البيضاء.
- يضاف الباذنجان المهروس إلى الطحينة مع قليل من الشطة.
- يقلب الخليط ويزين بالبقدونس.
- لا ننس أن الباذنجان المقلى والمضاف إليه الثوم المحضر والخل، وعصير الطماطم أحياناً، من فواتح الشهية الجيدة.


الطحينة.. وصلصات مشهية لعلاج النحافة
من المعروف أن الطحينة يتم صنعها من السمسم، ويتم استعمال الطحينة فى كثير من المأكولات الشرقية الشعبية كمادة مشهية ومغذية.
ومن الممكن استخدام الطحينة مع الثوم والفلفل والكمون والخل فى إعداد صلصات فاتحة للشهية كما يلى:
صلصة الطحينة الشهيرة.. على مائدة النحفاء
المقادير:
- نصف كوب طحينة.
- فلفل، كمون، ملح.
- 4 ملاعق خل + زيت.
- عدد 3 فصوص ثوم مهروس.
- عدد 4 ملاعق ماء.
الطريقة:
- يتم مزج الطحينة جيداً بالماء الفاتر والخل.
- يضاف الثوم والكمون والملح الفلفل إلى الطحينة مع التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المطلوب.
- يوضع على الخليط الزيت والبقدونس المفرى.


صلصة الحمص بالطحينة لزيادة الوزن
الحمص من البقوليات التى تحتوى على نسبة 24 % بروتين بالإضافة إلى 9.5 % مواد دهنية، بالإضافة إلى نسبة أملاح الكبريت والفوسفور والفلور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد.
والمائة جرام من الحمص تمد الجسم بما يقرب من 300 سعر حرارى.. لذا يفضل تناوله للراغبين فى زيادة الوزن.. ومن الممكن استخدام الحمص مع الطحينة فى إعداد صلصة فاتحة للشهية، وذات قيمة غذائية عالية.
المقادير:
- ربع كجم حمص حصى.
- كمون، ملح، وبقدونس مفرى
- ربع كوب خل.
- نصف ملعقة بيكربونات صودا.
- 6 فصوص ثوم مهروس.
- نصف كوب عصير ليمون.
الطريقة:
- يتم نقع الحمص بعد التنقية ليلة كاملة فى الماء.
- يصفى ثم يضاف إليه ماء جديد والكربونات ويرفع على النار.
- بعد النضج يهرس الحمص، أو يضرب بالخلاط .
- يضاف الملح والكمون والثوم المدقوق والخل والليمون إلى الطحينة ويتم التقليب جيداً.
- يضاف الخليط السابق إلى الحمص المطحون.
- يوضع الخليط فى أطباق، ويزين بالبقدونس والزيتون
 
صفاءdz

صفاءdz

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#12
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#12
قال وحيدة كالقمر:
ما العلم زيادة الوزن بدهون قد يكون مضرا على العكس بتضخيم العضلات يكون اكثر امانا
إضغط للتوسيع...
اكيد زيادة الوزن تكون بلأكل الصحي وممارسة الرياضة وعدم تناول المواد الكيميائية أو الدهون تضر بصحتك
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#18
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,300
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النقاط
71
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#18
قال فاعل الخير:
اقوى البرامج والوصفات لزيادة الوزن
النحافة هي نقص الوزن عن المعدل الطبيعي قليلاً أو كثيراً فإذا كان الشخص متمتعاً بصحة جيدة وحيوية ونشاط فلا خوف عليه. وقد قال أحد الأطباء الإنجليز المشهورين عن الطفل النحيف انه إذا كان نشيطاً ومتحركاً وحيوياً فإنه لا خوف عليه وهؤلاء الفئة من الناس هم الذين يعمرون بالرغم من أن أكلهم قليل وتعتبر ظاهرة النحافة عند هؤلاء الناس ظاهرة طبيعية.
أما إذا كان خاملاً بليداً مريضاً فإنه في مثل هذه الحالة لابد من عرضه على طبيب لأنه لابد من وجود سبب مرضي أدى إلى حدوث النحافة
ولمعرفة فيما إذا كان الشخص نحيفاً وبالأخص بالنسبة لليافعين والشباب والبالغين وكبار السن فإن هناك قاعدة بسيطة وسهلة وهذا الوزن يخص أي شخص يزيد طوله عن 120سم والقاعدة هنا أن نطرح ما مقداره 100سم من الطول فيكون المقدار الباقي هو الوزن الصحيح المناسب للشخص ويكون محسوباً بالكيلوجرام فلو كان شخص طوله 170سم فإن وزنه سيكون 170- 100= 70كيلوجراماً ومن نقص عن ذلك الوزن مثلاً فيكون نحيفاً . والنحافة تنشأ اساساً من سوء التغذية إلا ان الوراثة تلعب دوراً هاماً وكبيراً. والحقيقة ان هناك من هو نحيف لأنه ينحدر من أسرة كل أفرادها من النحفاء ويجب أن نعرف أن سوء التغذية لا يعني قلة الكمية التي يتناولها الشخص من الطعام، لكن المقصود بسوء التغذية أن الشخص لا يتناول أطعمة متنوعة تحتوي على مقادير مناسبة من الفيتامينات والأملاح والبروتينات والنشويات.


الأدوية العشبية والنحافة

الحلبة ثم الحلبة ثم الحلبة

1- يغلى كأس من الماء ثم يضاف إليه ما مقداره 3جرامات من مسحوق الحلبة ويترك يغلي لمدة دقيقة واحدة ثم يصفى ويحلى بالعسل ويشرب بمعدل ثلاث مرات في اليوم ويستمر الشخص في الاستعمال حتى يحصل على الوزن المطلوب. كما يفيد أكل الحلبة الخضراء كثيراً في زيادة الوزن.
2-نص كوب ماء + ملعقة ونص زيت الحلبة من العطار ويشرب على الريق وقبل النوم وتأخذ معه ملعقة من المربى ..
3- أغلي القليل من الحلبة والعسل والسكر + ماء..
ولكي تتخلص من رائحة الحلبة من جسمك قوم بتحميصها قبل الاستخدام ..
وابضا عن الحلبة

اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة الى لتر من الماء وغليه لمدة دقيقة واحدة فقط يصفى بعدها المغلي
ويشرب بجرعات متعددة ( ملعقة كبيرة كل ساعة )
اما اذا حبيتي ان تستخدمي مسحوق بذور الحلبة فانه يمزج منه مقدار 10 جرامات مع كمية معادلة من زيت الزيتون
ويؤخذ ربع هذه الكمية اربع مرات في اليوم واول ما تشوفي جسمك اعتدل توقفي عن استخدامه


زيت حلبة + زيت خروع
بمقادير متساوية ويدهن على المكان المراد تسمينه



الكزبرة
نظراً لأن الكزبرة تحتوي على الحديد والتي تؤدي بدورها إلي زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم النحيف وكذلك يحسن هيموجلوبين الدم ويجب أن يتناول الشخص بذور الكزبرة على هيئة مسحوق حيث يؤخذ ملء ملعقة كبيرة من المسحوق ويسف بعد كل وجبة غذائية أو يمكن وضع هذه الكمية مع السلطة وأكلها جميعاً والمدة الزمنية لاستخدام الكزبرة شهر كامل.

البصل
من المعروف ان البصل يفتح الشهية للطعام وعليه فإنه يؤخذ حبة بصل في حجم بيضة الدجاجة وتؤكل مرة مع الغذاء وأخرى مع العشاء يومياً. والبصل يغذي ويطهر الامعاء ويقوي البدن ويقتل جراثيم المعدة. ويجب تناول بقدونس طازج بعد أكل البصل لإيقاف رائحة البصل المعروفة.

وصفة من طبيب أعشاب وهي:
150 غرام زبيب تؤكل يومياً
2ملعقة صغيرة سمسم 3مرات في اليوم
عسل نحل يومياً
موز 3مرات في اليوم.

حب العزيز
يطحن ويضاف إليه حلبه ومكسرات مثل اللوز والفستق ويؤخذ مع كأس حليب أربع مرات في اليوم شهر كامل أو
أقل شوي (نطحنه مع اللوز والفستق ونخلطه بالحليب ونشربة

لوز + جوز + تمر + عسل
يعجن ويعمل على شكل كور ويؤكل منه 3حبات يومياً
تخلطي
ملعقتين من الحلوه الطحينيه مع علبه صغيره لبن زبادي وتاكليه على الريق
ملعقة متوسطة من أوراق الجوز في كوب ماء حار مدة ربع ساعة ثم يُصفى ويشرب كوب بعد الغداء
بساعتين وكوب بعد العشاء بساعتين
لتسمين الوجه اكل الكيوي


اكثري من اكل التين والزبيب والحمص

يوضع التين والينسون مع قليل من الماء فى إناء ويترك قليلا على نار هادئة ويداوم النحيف على الإفطار من هذا الخليط لمدة أربعين يوماً.


الوصفة الثانية:
يوضع 150 جراماً من الحلبة فى كمية من الماء وتغلى على النار أربع أو خمس مرات وكل مرة بماء جديد ثم تسحق ناعماً ويضاف إليها مثل وزنها من الدقيق الناعم ويضاف إليه اللبن البقرى حتى يتكون شراب ناضج ثم يضاف إليها عسل النحل ويحرك قليلاً على النار ويشرب ساخناً.



يحضر حب العزيز ويدق ثم ينقع فى الماء لمدة ليلة كاملة، ثم يهرس ويصفى ويضاف إليه السكر ثم يشرب لمدة أسبوعين.


يوضع التين والينسون مع قليل من الماء فى إناء ويترك قليلا على نار هادئة ويداوم النحيف على الإفطار من هذا الخليط لمدة أربعين يوماً.


يوضع 150 جراماً من الحلبة فى كمية من الماء وتغلى على النار أربع أو خمس مرات وكل مرة بماء جديد ثم تسحق ناعماً ويضاف إليها مثل وزنها من الدقيق الناعم ويضاف إليه اللبن البقرى حتى يتكون شراب ناضج ثم يضاف إليها عسل النحل ويحرك قليلاً على النار ويشرب ساخناً.


أدوية لعلاج النحافة:
- حقن زيادة الوزن

"المينابولين - ديورابولين" هى عبارة عن هرمون بناء للأنسجة ويقوم بتحسين الحالة العامة للجسم، لذا تستخدم هذه الحقن فى الحالات التى يقل فيها البناء الجسمى ويزداد فيها معدل الهدم بالجسم.. مثل الأعراض المزمنة وذلك بالإضافة إلى استخدامها فى عملية فتح الشهية للطعام، فعندما تعطى مع نظام غذائى عالى السعرات الحرارية تزيد من القدرة البنائية للجسم فيزداد الوزن ويتخلص الجسم من النحافة.
وتعد الجرعة اللازمة من هذه الحقن "حقنة كل أسبوع أو ثلاثة أسابيع" حسب نوع الحقنة وحسب تشخيص الحالة ويجب ألا يتم إعطاء هذه الحقنة إلا تحت إشراف طبى كامل


نظام البروتين البودرة لزيادة الوزن

تمكنت شركات الأدوية من إعداد أنواع من الأغذية على هيئة بودرة تتميز بغناها بالبروتينات والدهون والفيتامينات وصرح أطباء التغذية باستخدام هذه البودرة كغذاء مكمل إضافى للمصابين بالنحافة..
ولعل أشهر أنواع هذه البودرة الـ"سوستاجين".








نظام بروتين البودرة

- الإفطار:
جبن دوبل كريم.
2 ملعقة عسل نحل أو مربى بالقشدة.
تصبيرة:
2 ملعقة سوستاجين مذابة فى كوب ماء.

- الغداء:
200 جم لحم أو ربع فرخة أو 2 سمكة مقلية.
أرز بالخلطة.
خضراوات.
ملعقة صغيرة عسل أسمر.

- عصراً:
كيك أو بسكويت.
كاكاو باللبن أو حلبة ناعمة.

- العشاء:
بطاطس بوريه باللحم المفروم.
كوب زبادى بالعسل الأسود.
2 ملعقة عسل نحل بغذاء ملكات النحل.
قبل النوم:
كوب لبن + 3 ملاعق سوستاجين.


نصائح لعلاج النحافه :

1- تناول الطعام فى أماكن مفتوحة هادئة ويفضل أن يتم تناول الطعام مع مجموعة.
2- يمكن اللجوء للأدوية الفاتحة للشهية والتى تساعد على تناول الطعام مثل فيتامين ب 6
3- إضافة البهارات والأعشاب إلى الطعام لإعطاء الطعام النكهة الفاتحة للشهية.
4- البحث عن أى مرض عضوى أو نفسى يسبب سد الشهية والاجتهاد فى علاجه، فكثيراً ما يكون سبب النحافة أمراض هرمونية أو عضوية، لذلك:
- إذا شعرت أن وزنك فى نزول مستمر فسارع إلى الطبيب للفحص والكشف عن الأسباب مع تحليل هرمونات الغدة الدرقية ونسبة السكر بالدم.
- العمل على التحليل المستمر للكشف عن الديدان المختلفة التى كثيراً ما تكون سبب النحافة.
5- تناول السلطات الخضراء بكميات معتدلة لفتح الشهية وإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح الضرورية له.. واحذر فى الوقت نفسه الإفراط منها.
6- لا تكثر من تناول الماء قبل أو أثناء الطعام حتى لا يقلل من شهيتك.
7- تناول 6 وجبات صغيرة أفضل من وجبتين كبيرتين فهذا أسهل فى عملية الهضم والامتصاص وأكثر فائدة فى زيادة الوزن.
8- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والماغنسيوم فهى تساعد فى هدوء أعصابك وتجعلك هادئاً ومطمئناً.
9- تناول 2 ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من خل التفاح قبل النوم تعطيك نوماً هادئاً وتمنع عنك الأرق قبل وأثناء النوم.


سلطات لفتح الشهيه :

تعتبر السلطات من أهم فواتح الشهية الطبيعية على موائد العالم.. الإضافة إلى تأثيرها فى إثارة الشهية، فهى تحتوى على مواد ذات نكهة طبيعية تزيد من إفرازات الإنزيمات الهاضمة فتساعد على الهضم، هذا بجانب احتوائها على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الفاتحة للشهية، والمهمة للجسم.
وتستخدم فى إعداد السلطات أنواع عديدة من الأغذية مثل: الطماطم والبصل والثوم والخيار والفلفل الأخضر والبقدونس والجزر والخس، والبنجر والخرشوف والكرنب والزيتون.. وفى بعض الأحيان يضاف إلى السلطة بعض المواد المشهية مثل "الخل، التوابل، الزيوت النباتية، والليمون" وأحياناً يضاف لها الصلصات المختلفة مثل "الصلصة الحريفة، المايونيز، والصوص المتبل"، كل هذا من أجل أن تكون مشهية وتساعد على الهضم.

- الطماطم.. عنصر أساسى فى السلطات والصلصات المشهية

تشكل الطماطم المادة الرئيسية فى عمل السلطات والصلصات المشهية.. فهى تفيد فى هضم الأطعمة النشوية واللحوم وبعض الخضراوات..
هذا بالإضافة إلى غنى الطماطم بفيتامين
"أ ، ج ، ب1 ، ب 2"، ومجموعة من الأملاح المهمة للجسم عامة. وبالإضافة إلى أنواع السلطات التقليدية التى تشارك فيها الطماطم هناك عدة أنواع من الصلصات تصنع منها مثل:

- الصلصة الحريفة
وهى نوع من الصلصة يوضع على اللحوم المشوية، وبعض الخضراوات والأطعمة الأخرى.. فتساعد على فتح الشهية بشكل ملحوظ.
ويتم إعداد الصلصة كما يلى:
يتم اختيار الناضجة، وتغسل جيداً ويزال منها الأجزاء غير المرغوب فيها.. ثم تصفى وتحضر لعمل الصلصة الحريفة.
المقادير:
- كيلو طماطم "وتحضر كما سبق".
- بصلة كبيرة.
- قليل من الملح والشطة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسمر.
- كوب خل.
- 5 فصوص ثوم.
- 3 قرون قرنفل.
- ملعقة كبيرة سكر.

الطريقة:
- يخلط عصير الطماطم بالبصل والثوم الناعم، وترفع على النار حتى يتكون مزيج غليظ.
- يصفى الخليط بوساطة منخل.
- يغلى الخل مع البهارات لمدة 10 دقائق ثم يضاف إلى خليط الطماطم بالبهارات مع السكر.. ثم يرفع على النار حتى يغلظ، ويعبأ فى زجاجات معقمة وتحفظ لحين استخدامها لتغطية المأكولات المشوية والأسماك والسلطات فتعطى الشكل والطعم المقبول اللذيذ.


الباذنجان فى صنع السلطات اللذيذة
يتميز الباذنجان بأن له نكهة مرغوبة، ومذاقاً طيباً.. ولكن يعيب الباذنجان أن سعراته الحرارية منخفضة، وقليل القيمة الغذائية.. لذا يفضل أن يضاف إليه بعض المواد الغذائية الأخرى لتدعيم قيمته الغذائية، والحصول منه على نكهة ألذ وأطعم.. ومن الأكلات الشعبية الشهيرة والتى لها أثر فعال فى فتح الشهية سلطة بابا غنوج، التى يستخدم فيها الباذنجان مع الطحينة.
البابا غنوج
المقادير:
- نصف كجم باذنجان أسود كبير.
- نصف كوب طحينة بيضاء.
- 4 ملاعق خل.
- قليل من الملح والفلفل والشطة "حسب الطلب".
- 3 ملاعق زيت.
- بقدونس مفرى.
- 3 فصوص ثوم.
الطريقة:
- يشوى الباذنجان ويهرس ناعماً بعد التقشير.
- يطحن الثوم مع الملح والفلفل ويضاف إلى الطحينة البيضاء.
- يضاف الباذنجان المهروس إلى الطحينة مع قليل من الشطة.
- يقلب الخليط ويزين بالبقدونس.
- لا ننس أن الباذنجان المقلى والمضاف إليه الثوم المحضر والخل، وعصير الطماطم أحياناً، من فواتح الشهية الجيدة.


الطحينة.. وصلصات مشهية لعلاج النحافة
من المعروف أن الطحينة يتم صنعها من السمسم، ويتم استعمال الطحينة فى كثير من المأكولات الشرقية الشعبية كمادة مشهية ومغذية.
ومن الممكن استخدام الطحينة مع الثوم والفلفل والكمون والخل فى إعداد صلصات فاتحة للشهية كما يلى:
صلصة الطحينة الشهيرة.. على مائدة النحفاء
المقادير:
- نصف كوب طحينة.
- فلفل، كمون، ملح.
- 4 ملاعق خل + زيت.
- عدد 3 فصوص ثوم مهروس.
- عدد 4 ملاعق ماء.
الطريقة:
- يتم مزج الطحينة جيداً بالماء الفاتر والخل.
- يضاف الثوم والكمون والملح الفلفل إلى الطحينة مع التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المطلوب.
- يوضع على الخليط الزيت والبقدونس المفرى.


صلصة الحمص بالطحينة لزيادة الوزن
الحمص من البقوليات التى تحتوى على نسبة 24 % بروتين بالإضافة إلى 9.5 % مواد دهنية، بالإضافة إلى نسبة أملاح الكبريت والفوسفور والفلور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد.
والمائة جرام من الحمص تمد الجسم بما يقرب من 300 سعر حرارى.. لذا يفضل تناوله للراغبين فى زيادة الوزن.. ومن الممكن استخدام الحمص مع الطحينة فى إعداد صلصة فاتحة للشهية، وذات قيمة غذائية عالية.
المقادير:
- ربع كجم حمص حصى.
- كمون، ملح، وبقدونس مفرى
- ربع كوب خل.
- نصف ملعقة بيكربونات صودا.
- 6 فصوص ثوم مهروس.
- نصف كوب عصير ليمون.
الطريقة:
- يتم نقع الحمص بعد التنقية ليلة كاملة فى الماء.
- يصفى ثم يضاف إليه ماء جديد والكربونات ويرفع على النار.
- بعد النضج يهرس الحمص، أو يضرب بالخلاط .
- يضاف الملح والكمون والثوم المدقوق والخل والليمون إلى الطحينة ويتم التقليب جيداً.
- يضاف الخليط السابق إلى الحمص المطحون.
- يوضع الخليط فى أطباق، ويزين بالبقدونس والزيتون
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شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لك كفيت ووفيت بارك الله فيك
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#20
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#20
قال laptoppc:
انت تعرفينها متل الواي بروتين ؟
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نعم البروتين يجعل الدسم في القلب تناوله خطير جدا واذا تناولته يجب ممارسة الرياضة يوميا ولا تتكاسل ابدا لانه مضر وخصوصا على مستوى القلب
 
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