يرجى مساعدتي حول الوزن

laptoppc
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 ماي 2018
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انا عمري 20 سنه وطولي 180 وزني كان قبل اربعه اشهر 52 تعبت كتيرا وسءمت من شكلي حاولت التغيير ولاكن بلا فاءده حاولت تم حاولت وفجات صعدت لي 55.5 تم تبت وزني قرابه شهر لا اعرف لمادا تم استمررت في ممارسه الرياضه مع الاكل فوصلت الى وزن 57 في شهر والان انا تابت في هدا الوزن لقد سءمت وتعبت ماديا ونفسيا ووزني تابت مع انني لا اجوع ابدا من شده للاكل الاكتير ما دا تنصحوني لكي اصل الى 60 مدا افعل